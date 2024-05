Le BSIF publie son Regard annuel sur le risque de 2024-2025





OTTAWA, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui son Regard annuel sur le risque de 2024-2025. Ce rapport met en lumière les risques qui, d'après nous, pèseront le plus lourdement sur le système financier canadien cette année. Le Regard annuel sur le risque renseigne également la population canadienne sur les moyens que prendra le BSIF pour gérer ces risques et y répondre.

Le Regard annuel du BSIF sur le risque de 2024-2025 aborde les risques importants suivants :

Risques liés aux prêts hypothécaires et aux prêts garantis par un bien immobilier

Risques de crédit liés aux services de gros

Risques de financement et de liquidité

Intégrité, sécurité et ingérence étrangère

Cette liste n'est pas exhaustive, mais indique les risques que le BSIF considère comme les plus importants. Le BSIF continuera de faire preuve de transparence à l'égard des mesures de surveillance et de réglementation qu'il prend pour donner suite à ces risques ainsi qu'aux autres risques. Nous encourageons les institutions et les régimes de retraite à lire attentivement ce rapport, car nous y énonçons nos priorités pour l'exercice 2024-2025.

« La troisième édition de notre Regard annuel du BSIF sur le risque souligne les risques appréciables pesant sur le système financier canadien et informe la population canadienne des mesures de surveillance et de réglementation que nous prenons pour y répondre. Cette année, nous adoptons une approche plus ciblée, qui met l'accent sur quatre risques importants. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Le Regard annuel sur le risque est publié une fois par année, au printemps. Si les risques touchant le système financier venaient à changer de manière significative en cours d'année, une mise à jour pourrait être publiée à l'automne.

22 mai 2024 à 09:00

