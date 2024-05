SUBARU CANADA DÉVOILE LES PRIX DE SA GAMME FORESTER 2025





Nouveau design racé et contemporain à l'intérieur et à l'extérieur

Raffinement et performance dynamique améliorés

Nouvelles technologies et caractéristiques sophistiquées pour un surcroît de confort et de connectivité

MISSISSAUGA, ON, le 22 mai 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a annoncé aujourd'hui les prix de la Subaru Forester 2025 de nouvelle génération. La Forester est depuis longtemps l'un des piliers de la gamme Subaru. Fort des changements apportés à son design, de sa performance dynamique et de ses technologies ajoutées, le modèle de nouvelle génération présente davantage de raffinement et d'équipements haut de gamme.

Toutes les versions sont propulsées par un moteur BOXER SUBARU de 2,5 litres qui produit 180 chevaux de puissance et 178 livres-pied de couple. Tous les modèles Forester s'équipent d'une boîte CVT Lineartronic® (transmission à variation continue), offrant des performances plus fluides et silencieuses. Une version révisée de la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru, offrant une réactivité plus rapide, une maniabilité plus agile et un meilleur contrôle sur route et hors route équipe également de série l'ensemble des modèles.

La plus récente version de la technologie primée d'aide à la conduite EyeSight fait également partie de l'équipement de série de toute la gamme Forester 2025. Celle-ci inclut une monocaméra grand angle et offre un fonctionnement plus fluide et rapide dans un plus vaste éventail de conditions. Ces améliorations sont attribuables à un champ de vision élargi, à un logiciel de contrôle amélioré et à l'ajout d'un servofrein électrique. EyeSight peut reconnaître plus rapidement les piétons et cyclistes aux intersections et, lorsque nécessaire, alerter le conducteur et appliquer les freins pour éviter les collisions. Des caractéristiques de sécurité active additionnelles sont maintenant disponibles sur la Forester, dont le freinage automatique en marche arrière et le système de détection d'angles morts avec assistance au changement de voie et avertissement de circulation transversale arrière.

Pour la toute première fois sur un véhicule Subaru, l'assistant d'arrêt d'urgence s'active si jamais le conducteur ne réagit pas aux alertes lorsque le régulateur de vitesse adaptatif évolué et l'assistance au maintien de voie sont en fonction. Cette nouvelle fonction de sécurité livrée de série pourra immobiliser le véhicule, mettre en marche les feux de détresse et déverrouiller les portières. Les Services connectés SUBARU STARLINK, s'ils sont souscrits, communiquent ensuite avec les services d'urgence.

Affichant un PDSF de départ de 33 495 $, la version Commodité est généreusement équipée, proposant des phares directionnels à DEL entièrement automatiques avec assistance aux feux de route, un contrôle automatique de la température à deux zones, des jantes en alliage de 17 po, un déflecteur arrière intégré à la ligne de toit, des feux arrière combinés à DEL, des rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et escamotables, un dégivreur d'essuie-glaces avant ainsi que des longerons surélevés pour la galerie de toit. À l'intérieur, un système d'infodivertissement à écran tactile double de 7,0 po avec radio satellite SiriusXM 360L (essai gratuit de 3 mois), Bluetooth, Android Auto et Apple CarPlay est livré de série, à l'instar de ports USB A et USB-C aux sièges arrière et d'un éclairage à DEL dans l'espace cargo. Les sièges avant chauffants sont livrés de série et tous les sièges sont garnis de tissu.

Dans la version Tourisme, qui se détaille à 38 495 $, s'ajoutent des accents gris foncé dans la calandre et des antibrouillards à DEL. Dans cette version, les rétroviseurs extérieurs sont harmonisés à la carrosserie et dotés d'une fonction d'atténuation automatique et d'un éclairage d'approche, et un grand toit ouvrant vitré électrique coulissant, avec pare-soleil s'ajoute à l'ensemble. La clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir rehausse la commodité et le système d'infodivertissement s'affiche ici sur un grand écran tactile vertical de 11,6 po, avec les fonctions Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Les services connectés Subaru STARLINK sont inclus (essai gratuit de trois ans) et la console centrale est dotée d'un chargeur de téléphone sans fil. Des évents arrière s'ajoutent à la console centrale pour assurer un meilleur contrôle de température pour les passagers arrière. Le rétroviseur intérieur se bonifie de la fonction d'atténuation automatique avec HomeLink et boussole, tandis que le volant chauffant gainé de cuir permettra aux conducteurs canadiens de garder les mains au chaud par temps froid. Le siège conducteur bénéficie d'un ajustement électrique en dix sens et tous les sièges sont revêtus de tissu haut de gamme. Dans l'espace cargo, un cache-bagages est inclus et pour la toute première fois sur une Subaru, un capteur de mouvement de pied permet l'ouverture et la fermeture mains libres du hayon à commande électrique, même lorsque vous avez les bras chargés.

Revampée pour le millésime 2025, la version Sport, ornée d'un écusson éponyme à l'arrière, troque ses accents orange pour des accents de couleur bronze sur les pare-chocs, les bas de caisse, la planche de bord, le volant et les surpiqûres des sièges. Les nouvelles jantes de 19 po à 15 rayons adoptent également un fini bronze alors que des accents décoratifs noir lustré s'ajoutent à la calandre et aux longerons de toit à profil bas. Le système SI-DRIVE avec mode Sport# et la suspension à calibrage sport avec amortisseurs Stablex procurent une conduite plus dynamique, et la fonction X-MODE ajoute un réglage bimode. Par ailleurs, les rétroviseurs extérieurs au fini noir lustré intègrent des clignotants à DEL. Dans l'habitacle, les sièges sont revêtus d'un garnissage souple toutes saisons et on retrouve un système Harman Kardon à 11 haut-parleurs. La version Sport démarre à 40 995 $.

Vient ensuite la livrée Limited, qui affiche un prix de 42 995 $, avec un système d'infodivertissement auquel s'ajoute la navigation GPS avec what3words et la fonction Subaru Live Traffic (essai gratuit d'un an). Le système de mitigation des distractions DriverFocus avec commande gestuelle pour réglage de température est également inclus pour plus de sécurité. Une fonction de mémoire s'ajoute au siège conducteur, avec synchronisation des rétroviseurs, tandis que le siège du passager avant bénéficie d'un réglage électrique en huit sens. Les sièges sont garnis de cuir alors qu'à l'arrière, la banquette enveloppante à dossiers divisés 60/40 se rabat à plat par simple pression et les places latérales sont chauffantes. Les jantes en alliage de 18 po à 10 rayons présentent un fini usiné deux tons et les blocs optiques à l'avant incluent des feux de jour et des clignotants à DEL. En outre, les essuie-glaces offrent la fonctionnalité à capteur de pluie et les rétroviseurs gagnent une fonction d'inclinaison en marche arrière côté passager tandis que des accents décoratifs gris foncé s'ajoutent à la calandre.

Au sommet de la gamme, la version Premier est proposée au prix de 44 995 $. À l'extérieur, la version Premier gagne des accents décoratifs en noir lustré sur les rétroviseurs extérieurs, le bas de caisse, longerons de toit surbaissés et la calandre, laquelle présente aussi des détails chromés. Les jantes en alliage de 19 po à 15 rayons se distinguent par leur fini usiné deux tons. À l'intérieur, les sièges sont bonifiés d'un revêtement combinant le cuir et l'Ultrasuede, disponible en noir ou en brun, selon la couleur de la carrosserie. Les accents en noir lustré reviennent sur la planche de bord et des touches marron s'ajoutent aux garnitures des portières et aux surpiqûres décoratives, en fonction de la couleur du revêtement de sièges. Les sièges avant climatisés rehaussent le confort et un moniteur de vue périphérique procure une vue 360 degrés autour du véhicule.

Le Forester 2025 est disponible au début de l'été.

Version d'équipement PDSF Prix estimé* Commodité 33 495 $ 36 333 $ Tourisme 38 495 $ 41 333 $ Sport 40 995 $ 43 847 $ Limited 42 995 $ 45 847 $ Premier 44 995 $ 47 847 $

22 mai 2024

