GLOBAL X ÉLARGIT LA GAMME DE FNB D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES ET AMÉLIORÉS LA PLUS IMPORTANTE AU CANADA AVEC LES STRATÉGIES DES ÉTATS-UNIS, INTERNATIONALES ET DES TITRES À REVENU FIXE

TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est heureuse d'annoncer le lancement de sept FNB d'options d'achat couvertes, basés sur des options et à faible effet de levier (les FNB), élargissant ainsi sa gamme FNB d'actions essentiels et renforçant la plus vaste gamme de fonds de revenu et de croissance. Les parts des FNB commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à Cboe Canada (« Cboe »).

La gamme FNB d'actions essentiels de Global X comprend des fonds qui offrent une exposition canadienne, américaine et mondiale aux principaux indices gérés par les principaux fournisseurs d'indices au monde, dont MSCI, NASDAQ et S&P. Chaque unité de la gamme FNB d'actions essentiels utilise jusqu'à trois superpositions de stratégies pour aider les investisseurs à optimiser leur exposition au risque et leur potentiel de rendement, ce qui comprend un suivi de l'indice de référence à faible coût, un effet de levier 1,25 fois pour potentiellement amplifier les rendements, et la vente d'options pour potentiellement améliorer le revenu.

Les lancements font suite à la refonte de la marque Global X (auparavant Horizons ETFs), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2024 et le lancement de sept fonds FNB d'actions essentiels et thématiques le 15 mai 2024.

« Nous élargissons notre gamme de FNB d'actions essentiels pour permettre aux Canadiens d'investir comme ils le veulent, qu'ils recherchent un plus grand potentiel de revenu, un potentiel de croissance accru, ou les deux, a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. Combinée à nos fonds FNB d'actions essentiels existants, Global X possède la gamme la plus importante et la plus diversifiée au Canada pour accéder à ces indices de référence essentiels, y compris les indices S&P/TSX 60, NASDAQ-100, ainsi que les indices des marchés développés et émergents de MSCI. »

Les nouveaux FNB sont décrits plus en détail dans le tableau ci-dessous :

Nom et symbole du FNB Objectif de placement Bourse Frais de gestion* FNB d'options d'achat couvertes et FNB basés sur des options FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE (EACC) EACC cherche à fournir, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses : a) l'exposition au rendement d'un indice de titres à grande et moyenne capitalisation dans les marchés développés, y compris les pays d'Europe, d'Australasie et d'Extrême-Orient, à l'exclusion des États-Unis et du Canada (actuellement l'indice MSCI EAFE); b) les distributions mensuelles de dividendes et de revenus d'options d'achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, EACC utilisera un programme dynamique d'options d'achat couvertes. Cboe Canada 0,49 % FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents (EMCC) EMCC cherche à fournir, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses : a) l'exposition au rendement d'un indice de titres à grande et moyenne capitalisation dans les marchés émergents (actuellement, l'indice MSCI Marchés émergents); et b) les distributions mensuelles de dividendes et de revenus d'options d'achat. Pour atténuer le risque de baisse et générer des revenus, EMCC utilisera un programme dynamique d'options d'achat couvertes. Cboe Canada 0,65 % FNB Global X Obligations gouvernementales à court terme à rendement supérieur (PAYS) PAYS cherche à fournir : a) l'exposition au rendement des titres de créance du gouvernement, principalement émis par le gouvernement du Canada, visant généralement une durée inférieure à trois ans; et b) les distributions mensuelles élevées des revenus d'intérêts et des primes d'option. Pour générer des primes et réduire la volatilité, PAY utilisera un programme d'options dynamique. PAYS cherche à couvrir toute exposition aux devises étrangères par rapport au dollar canadien. TSX 0,40 % FNB indiciels améliorés Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL) USSL cherche à reproduire, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, 1,25 fois (125 %) le rendement d'un indice de titres de capitaux propres représentant le segment de marché à grande capitalisation du marché boursier américain (actuellement, l'indice S&P 500®). USSL utilisera l'effet de levier pour atteindre son objectif d'investissement. L'effet de levier sera créé par l'utilisation d'emprunts en espèces ou selon ce qui est autrement permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. TSX 0,35 % FNB Global X Indice MSCI EAFE à rendement amélioré (EAFL) EAFL cherche à reproduire, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, 1,25 fois (125 %) le rendement d'un indice de titres à grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés, y compris les pays d'Europe, d'Australasie et d'Extrême-Orient, à l'exclusion des États-Unis et du Canada (actuellement, l'indice MSCI EAFE). EAFL utilisera l'effet de levier pour atteindre son objectif d'investissement. L'effet de levier sera créé par l'utilisation d'emprunts en espèces ou selon ce qui est autrement permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cboe Canada 0,45 % FNB Global X Indice MSCI marchés émergents à rendement amélioré (EMML) EMML cherche à reproduire, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, 1,25 fois (125 %) le rendement d'un indice de titres à grande et moyenne capitalisation sur les marchés émergents (actuellement, l'indice MSCI Marchés émergents). EMML utilisera l'effet de levier pour atteindre son objectif d'investissement. L'effet de levier sera créé par l'utilisation d'emprunts en espèces ou selon ce qui est autrement permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cboe Canada 0,49 % FNB Global X Indice Nasdaq-100 à rendement amélioré (QQQL) QQQL cherche à reproduire, dans la mesure du possible et après déduction des dépenses, 1,25 fois (125 %) le rendement d'un indice de titres de capitaux propres représentant les plus grandes sociétés non financières nationales et internationales inscrites sur le marché boursier NASDAQ (actuellement, l'indice Nasdaq-100®). QQQL utilisera l'effet de levier pour atteindre son objectif d'investissement. L'effet de levier sera créé par l'utilisation d'emprunts en espèces ou selon ce qui est autrement permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. TSX 0,49 %

* Plus les taxes de vente applicables

Quatre des sept FNB lancés aujourd'hui - USSL, EAFL, EMML et QQQL (les FNB améliorés) - utilisent l'effet de levier, une stratégie qui peut potentiellement accroître à la fois les gains et les pertes. Ces FNB améliorés visent à générer environ 1,25 fois le rendement de leur indice sous-jacent.

Pour ce faire, chacun des FNB améliorés crée un effet de levier en utilisant l'emprunt en espèces et investit, sur une base de levier, dans un FNB connexe géré par Global X. Pour s'assurer que le risque est limité au capital investi, chacun des FNB améliorés fait l'objet d'une surveillance régulière et vise à maintenir un ratio de levier d'environ 125 %, ou 1,25 fois, de sa valeur liquidative.

« Un petit effet de levier peut être très utile, surtout lorsqu'il est appliqué aux placements de référence traditionnels qui ont toujours été une composante essentielle de la croissance des portefeuilles à long terme », a déclaré M. Mehta.

Trois des FNB - EACC, EMCC et PAYS (les FNB basés sur des options) - utilisent la vente d'options dans le cadre de leur stratégie de gestion active, en particulier les superpositions d'options d'achat couvertes, une stratégie de placement conçue pour générer un potentiel de revenu supplémentaire, en plus de leur exposition à l'indice sous-jacent. Les FNB basés sur des options cherchent à générer des rendements plus élevés par rapport à leurs indices sous-jacents et pourraient entraîner des niveaux plus élevés de revenu mensuel pour les investisseurs.

EACC et EMCC font partie de la gamme de FNB d'actions essentiels et offrent une exposition internationale par l'intermédiaire de l'indice MSCI EAFE et de l'indice MSCI Marchés émergents, respectivement. PAYS est un FNB à revenu fixe qui utilise à la fois une option d'achat couverte et une option de vente garantie par des espèces pour générer principalement le potentiel de revenu supplémentaire sur les obligations du gouvernement canadien à court terme.

« De plus en plus de Canadiens cherchent à ce que leurs investissements offrent plus qu'une simple croissance à long terme - ils recherchent également les avantages d'un revenu de placement mensuel, a déclaré M. Mehta. Aujourd'hui, Global X possède l'une des plus importantes gammes de FNB basés sur des options au Canada qui offrent les avantages de l'exposition aux actions et aux titres à revenu fixe indiciels, sectoriels et géographiques, avec des distributions mensuelles en plus. »

Outre les FNB lancés aujourd'hui, Global X lancera d'autres fonds le 29 mai, y compris des stratégies qui offrent un accès aux indices internationaux de MSCI avec une exposition à un léger effet de levier et une superposition d'options d'achat couvertes.

Les FNB ont conclu leur offre initiale de parts à leurs courtiers désignés à la clôture des marchés le 21 mai 2024, et commenceront à se négocier aujourd'hui à la TSX.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 30 milliards de dollars en actifs sous gestion et 122 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, TSX, NASDAQ, MX Group ou Morningstar et leurs sociétés affiliées et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des FNB Global X. Toutes les marques de commerce et de service sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des propriétaires de ces fonds ou de leurs sociétés affiliées ne parraine, approuve, vend, assure la promotion ou émet de déclaration quant à la pertinence d'un placement dans les FNB Global X. Des renseignements complets sur la marque de commerce et la marque de service sont disponibles à l'adresse https://www.globalx.ca/disclaimers. .

« Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »). Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, et S&P ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions de FNB Global X.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques de commerce de Nasdaq Stock Market, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés ») et sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada Inc. Les produits n'ont pas été approuvés par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS.

Les fonds ou les titres mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, endossés ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou indice sur lequel ces fonds ou titres sont fondés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») et tout fonds connexe.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

