Robert Szustkowski annonce la publication d'une lettre ouverte à la Commission européenne sur l'extension de la loi de l'UE sur le « droit à l'oubli »





WARSAW, Pologne, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Robert Szustkowski, philanthrope et homme d'affaires, appelle à l'introduction de nouvelles règles pour la protection de l'image personnelle dans l'UE. L'auteur de l'initiative souligne le besoin urgent d'établir des règles et des lignes directrices claires visant à prévenir les accusations injustifiées et impunies et la diffamation des individus, des entreprises et des institutions. Szustkowski appelle à étendre la directive juridique européenne « Droit à l'oubli » aux médias, permettant aux individus de demander que les informations obsolètes ou fausses les concernant soient supprimées des moteurs de recherche en ligne. En outre, il appelle à la création d'un mécanisme de médiateur des lecteurs dans les médias (similaire à l'institution britannique du Reader's Editor), qui permettrait aux accusés de présenter leur version des événements et de demander des corrections ou des notes éditoriales aux documents.

L'homme d'affaires fait l'objet d'un médiatique depuis des années, malgré de nombreuses décisions favorables dans des affaires de violation des droits de la personne, notamment celles impliquant les plus grandes maisons d'édition de Pologne. En 2020, le tribunal de district de Varsovie a statué sur l'atteinte aux droits de la personne intentée par Robert Szustkowski contre Ringier Axel Springer Polska.

L'affaire portait sur des informations concernant les liens présumés de Shustkovsky avec la mafia de Sovetsk, les services spéciaux, l'espionnage pour la Russie, la coopération avec le GRU, les contacts d'affaires avec le KGB, etc.

Dans l'affaire en question, le tribunal n'avait aucun doute sur le fait que RASP était coupable de négligence grave pour violation des droits de Szustkowski : RASP, en violant illégalement les droits personnels de Robert Szustkowski, n'a pas dûment et soigneusement vérifié la véracité des déclarations contenues dans les documents de presse litigieux. Après le verdict du tribunal, Szustkowski a signé des accords avec les maisons d'édition. En outre, ces maisons d'édition ont accepté de supprimer les articles diffamatoires et de publier des excuses (source : litiges judiciaires | Robert Szustkowski). Malgré la signature de deux accords jusqu'à présent, la RASP a publié six autres documents sur les liens flous de Szustkowski avec la Russie et les services d'un pays étranger.

- Il est choquant que l'une des plus grandes maisons d'édition de Pologne ne respecte pas la loi, rompe les termes de son contrat et publie d'autres documents à mon encontre sans preuve concrète. - dit Szustkowski - Je comprends que parvenir à un accord avec RASP était simplement une erreur.

La lettre ouverte devrait être publiée la semaine prochaine.

22 mai 2024 à 08:49

