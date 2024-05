Cain Lamarre accueille la directrice générale de RICARDO Media au sein de son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - L'équipe de Cain Lamarre est fière d'annoncer l'arrivée de Mireille Arteau au sein de son conseil d'administration. Cette femme d'affaires au parcours remarquable mettra au profit de la firme son expertise en marketing et en gestion acquise au fil d'une solide carrière diversifiée dans des entreprises de renom.

Avant de joindre le conseil d'administration de Cain Lamarre, Mireille Arteau a occupé des postes clés notamment chez L'Oréal, Lowes et RONA. Son MBA en marketing de l'Université Laval lui a fourni une base solide pour comprendre les défis liés à la gestion de marques dans des environnements d'affaires dynamiques.

« Je suis honorée de me joindre au conseil d'administration d'un cabinet dont la présence rayonne partout au Québec. Je suis privilégiée de pouvoir intégrer mes connaissances et mon expérience professionnelle au sein d'une équipe chevronnée. J'aborde ce nouveau chapitre avec conviction et beaucoup d'enthousiasme ! » affirme madame Mireille Arteau, directrice générale, RICARDO Media.

« L'expérience approfondie de madame Arteau du monde des affaires, du marketing et sa vision stratégique constituent des atouts précieux dans le plan de positionnement du cabinet. Nous sommes reconnaissants de compter sur son savoir-faire et nous sommes ravis de l'accueillir parmi nous ! », a commenté Yvan Bujold, avocat, associé et président de Cain Lamarre.

L'arrivée de Mireille Arteau au sein du conseil d'administration de Cain Lamarre reflète l'engagement continu du cabinet dans son développement et dans l'amélioration de ses pratiques pour mieux accompagner sa clientèle actuelle et future.

À propos de Cain Lamarre

Cain Lamarre réunit plus de 275 professionnels(le)s du droit, spécialisé(e)s notamment en droit des affaires, immobilier, environnemental et autochtone. Depuis ses débuts, le cabinet s'engage pleinement dans sa mission d'offrir des services juridiques d'excellence et de bien accompagner sa clientèle.

Cain Lamarre : https://cainlamarre.ca/

Facebook : https://www.facebook.com/CainLamarre

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cain-lamarre/

Instagram : https://www.instagram.com/cainlamarre/

SOURCE Cain Lamarre

22 mai 2024 à 08:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :