Le nouveau film "Indai, Apai, Darah" (Mère, Père, Sang) sera présenté en première mondiale au Mountainfilm Festival 2024





Une jeune fille qui grandit dans les forêts autochtones du centre de Bornéo suit des connexions anciennes pour gagner le don d'une histoire - la lutte de son peuple en 1973 pour préserver ses terres dans un contexte de déforestation endémique.

SEATTLE, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Nous sommes ravis d'annoncer que " Indai , Apai, Darah" (Mère, Père, Sang) est une sélection officielle pour le festival Mountainfilm, qui se tiendra du 23 au 27 mai à Telluride, dans le Colorado.

Réalisé par Kynan Tegar (Dayak Iban), le film a lieu dans le village indonésien de Sungai Utik, où les anciens du peuple Dayak Iban ont pu repousser les entreprises extractives et protéger les forêts environnantes.

La production fait partie d'une série de films créés par le Wayfinders Circle, un réseau mondial de gardiens autochtones qui protègent leurs terres, leurs eaux et leurs territoires et se consacrent au partage du potentiel transformateur des modes de vie autochtones.

« Indai, Apai, Darah, est ma lettre d'amour au village qui m'a élevé, mais aussi mon père, son père et d'innombrables générations auparavant. Le titre lui-même découle d'une citation chère à mon grand-père : « La terre est notre mère, la forêt, notre père, et le fleuve, notre sang.Cette citation résume parfaitement la philosophie qui guide notre mode de vie à Sungai Utik", a déclaré le réalisateur, Kynan Tegar, qui est un photographe et cinéaste de 19 ans de la tribu Dayak Iban de l'île de Borneo, à Kalimantan, en Indonésie.

Tegar a grandi dans et autour de la longue maison traditionnelle de son village de Sungai Utik, où il a appris directement des anciens, de leur sagesse et de leurs valeurs, de leurs histoires de résistance face à l'empiètement de la déforestation, et des menaces pesant sur leur mode de vie. Prenant sa première caméra en tant qu'enfant curieux de douze ans, il a découvert le pouvoir de la narration visuelle pour communiquer et changer des vies.

« La déforestation de masse persiste malgré tous les efforts, et l'avenir des peuples autochtones qui considèrent ces lieux comme leur foyer reste incertain. Avec ce film, j'espère avoir saisi la beauté de leur résilience et donner au reste du monde un aperçu de ma perspective - celle d'un enfant de cette communauté", conclut-il.

Le film est une coproduction entre les organisateurs du Wayfinders Circle (Nia Tero, Pawanka Fund, World Union of Indigenous Spiritual Practitioners) et le Dayak Iban Sungai Utik.

Le film fait partie du programme Indigenous Storytellers Shorts de Mountainfilm. Vous pouvez assister à la première mondiale en personne le 25 mai à 9 h 15. Une deuxième projection aura lieu le dimanche 26 mai à 14 h 45. Les billets peuvent être achetés en ligne.

22 mai 2024 à 08:28

