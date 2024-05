Livepeer lance un sous-réseau de calcul IA afin de traiter des vidéos génératives





Livepeer AI s'attaque à l'un des défis les plus pressants de l'essor de l'IA : la demande exponentielle de capacité de calcul IA

NEW YORK, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le réseau d'infrastructure vidéo ouvert Livepeer a annoncé le lancement de son sous-réseau IA. À mesure que l'utilisation de l'IA générative augmente, les constructeurs, les créateurs et les développeurs ont besoin d'un accès plus adaptable et dynamique aux capacités de calcul IA, a déclaré Doug Petkanics, directeur général de Livepeer :

« L'inférence IA est l'un des défis les plus coûteux et les plus importants en termes de calcul avec l'IA générative, a déclaré Doug Petkanics, directeur général de Livepeer. Notre réseau mondial de noeuds décentralisés peut répondre à la demande croissante de calcul IA ? une demande qui ne fera que croître de manière exponentielle à mesure que les modèles de conversion de texte en vidéo seront intégrés dans les divertissements, les réseaux sociaux et les jeux vidéo. »

Le sous-réseau Livepeer AI permet aux fournisseurs de matériel de percevoir des droits pour la mise à disposition de leurs GPU pour des travaux d'inférence IA tels que la conversion texte-en-image, texte-en-vidéo et image-en-vidéo. Le sous-réseau est un fork du réseau principal Livepeer qui permet de nouvelles capacités d'IA tout en continuant à utiliser le protocole Livepeer pour la découverte et les paiements aux noeuds.

L'objectif du lancement du sous-réseau est d'intégrer des noeuds pour prendre en charge les nouvelles capacités d'IA de Livepeer, effectuer des tests et de collecter des données auprès de partenaires de test stratégiques qui évaluent la rentabilité du réseau Livepeer pour effectuer des inférences IA à grande échelle, a poursuivi M. Petkanics :

« Après validation, l'équipe intégrera ces capacités dans les principaux clients de Livepeer, ajoutera des types de tâches supplémentaires et développera l'écosystème autour de l'exploitation d'autres formes de calcul vidéo basé sur l'IA. L'objectif est de permettre aux développeurs d'IA d'apporter leurs propres modèles, poids, ajustements fins ou déploiements de LoRAs personnalisés sur les modèles fondamentaux existants au sein du réseau. Cela donnera un maximum de flexibilité aux développeurs, qui pourront concevoir des flux de travail sur mesure pour prendre en charge tous les types de besoins imaginables en termes de calcul des médias d'IA. »

L'équipe prévoit actuellement un lancement en août pour le réseau principal Livepeer AI, ce qui permettra aux constructeurs, aux créateurs et aux développeurs de tirer parti de l'infrastructure rentable, fiable et évolutive de Livepeer pour tous leurs besoins en calcul d'IA générative.

Livepeer rejoint la C2PA pour lutter contre les deepfakes

Livepeer est le premier réseau d'infrastructure ouverte à rejoindre la Coalition for Content Provenance and Authenticity ( C2PA ), une norme technique ouverte qui permet aux éditeurs, aux créateurs et aux consommateurs de retracer l'origine de différents types de médias. Parmi les autres membres figurent TikTok, Adobe, Google, Sony, Intel, BBC, Microsoft et OpenAI.

« En ce qui concerne l'IA, la provenance du contenu est une question difficile, a déclaré M. Petkanics. La couche d'infrastructure est idéalement positionnée pour être une solution provisoire cruciale à la désinformation, car elle permet d'identifier en toute transparence le contenu de la création à la consommation en passant par l'édition et la distribution. Nous nous engageons à soutenir l'authenticité des contenus partout où cela est possible afin de rétablir la confiance et d'intégrer des métadonnées vérifiables permettant l'attribution à chaque étape du cycle de vie du contenu. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur livepeer.ai .

À propos de Livepeer

Fondée en 2017 par Doug Petkanics et Eric Tang, Livepeer est un réseau d'infrastructure vidéo ouverte pour le transcodage vidéo et le traitement de vidéos génératives. Pour en savoir plus, rendez-vous sur livepeer.org .

22 mai 2024 à 08:15

