THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS présente la liste 51-100 POUR 2024





LONDRES, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants 2024, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna, révèle aujourd'hui la liste des restaurants classés du No.51 au No.100, avant la cérémonie qui aura lieu à Las Vegas le 5 juin. La liste élargie 51-100 comprend des restaurants sur six continents et est établie grâce aux votes de 1 080 experts indépendants du monde de la gastronomie, répartis en journalistes gastronomiques, chefs mondialement connus et gastronomes voyageurs. Chacun a contribué par son vote à The World's 50 Best Restaurants 2024, dont la liste complète sera révélée dans deux semaines, en direct.

La liste 51-100 accueille 12 nouveaux entrants venus de 11 villes différentes, allant de Berlin et Mumbai à Séoul et Sydney .

La liste 51-100 comprend des restaurants dans 23 territoires sur six continents.

13 entrées viennent d'Asie, 23 d'Europe, six d'Amérique du Nord, cinq d'Amérique du Sud, une du Moyen-Orient, une d'Afrique et une d'Océanie

La plus haute entrée directe est l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, à Brunico, Italie, No.52

Six nouvelles entrées en Europe cette année, dont l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (No.52) à Brunico ; Coda (No.62) à Berlin ; Bozar (No.63) à Bruxelles ; Le Doyenné (No.70) à Saint-Vrain ; Restaurant Jan (No.84) à Munich et Mountain (No.94) à Londres.

L'Asie accueille de nouveaux entrants : de Masque à Mumbai (No.78), à Mosu (No.86) et Onjium (No.96), tous deux à Séoul.

The World's 50 Best Restaurants distingue encore la gastronomie Nord-Américaine avec les entrées de Smyth, à Chicago, No.90 et Fauna, à Valle de Guadalupe, au Mexique, No.100.

L'Australie est représentée dans ce classement par Saint Peter à Sydney, dirigé par le chef Josh Niland, classé No.98.

La liste 51-100 complète est ici.

William Drew, directeur du contenu The World's 50 Best Restaurants, commente : « Cette liste élargie offre une véritable représentation de la gastronomie mondiale. Avec des restaurants sur 23 territoires, nous sommes ravis de voir autant de nouveaux établissements passionnants se distinguer dans le monde de la gastronomie. Toutes nos félicitations aux restaurants et leurs équipes figurant sur la liste 51-100 cette année. »

Retransmission de The World's 50 Best Restaurants 2024 en direct sur la chaîne Facebook de 50 Best ici et sur la chaîne YouTube là dès 20h25 (heure de Las Vegas).

