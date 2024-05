La génération X et les baby-boomers : le désir d'être plus actifs que leurs parents au même âge





Un nouveau sondage de Mazda Canada met en évidence le goût de l'aventure des

Canadiens et des Canadiennes.

TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage de Mazda Canada a révélé que, malgré les idées préconçues sur le vieillissement, les gens de la génération X et les baby-boomers n'ont pas envie de ralentir. En fait, ils ont soif d'aventure et envie de relever de nouveaux défis.

Pour marquer le lancement du tout nouveau Mazda CX-70 -- un VUS haut de gamme à deux rangées de sièges soigneusement conçu pour les gens qui mènent une vie active -- Mazda a cherché à mieux comprendre le désir d'aventure de la génération X et les baby-boomers canadiens. Le sondage a révélé que si la génération X (44-59 ans) et les baby-boomers (60-78 ans) gagnent en âge, ils se voient différemment de leurs parents à cette étape de leur vie (72 %), et ils ne cherchent pas à ralentir, mais plutôt à utiliser le temps à venir pour découvrir de nouvelles choses et relever de nouveaux défis (66 %). Ils pensent également que la découverte de nouvelles choses les aidera à rester motivés et épanouis (71 %). En outre :

82 % des gens de la génération X et des baby-boomers affirment qu'ils apprécient la période de leur vie qu'ils traversent actuellement - et ils sont plus susceptibles que les milléniaux et la génération Z d'affirmer qu'ils apprécient cette étape.

66 % des gens de la génération X et des baby-boomers reconnaissent qu'ils ont l'impression d'avoir plus de liberté pour développer de nouvelles passions aujourd'hui que lorsqu'ils étaient plus jeunes.

66 % des gens de la génération X et des baby-boomers déclarent être intéressés par la découverte de nouveaux lieux, 55 % d'entre eux souhaitant voyager en voiture.

« Chez Mazda, nous plaçons véritablement les gens au coeur de tout ce que nous faisons, afin d'enrichir leur vie. Pour cette raison, nous cherchons constamment à mieux comprendre ceux que nous servons », a déclaré Sandra Lemaitre, directrice des relations publiques et des affaires corporatives chez Mazda Canada. « Nous savons que de nombreux Canadiens et de nombreuses Canadiennes mènent une vie active et ont des rêves à réaliser, et il est motivant de connaître l'état d'esprit qui anime de nombreuses générations plus âgées -- une attitude marquée par la soif d'aventure, le goût du voyage et de la découverte de nouvelles passions. Cet état d'esprit reflète parfaitement Mazda en tant qu'organisation, et le CX-70 a été conçu pour aller en ce sens. ».

Aider les gens à renouer avec leurs passions

Bien que de nombreuses personnes de la génération X et de la génération des baby-boomers soient impatientes d'essayer de nouvelles choses et d'injecter plus de plaisir et d'aventure dans leur vie, certaines d'entre elles peuvent ne pas savoir comment s'y prendre pour y parvenir. C'est pourquoi Mazda Canada s'est associée à Lisa Murphy, une coach de vie et de bien-être certifiée de Toronto, pour aider les Canadiens et les Canadiennes à renouer avec leur sens de l'aventure et leurs passions.

« Il n'est jamais trop tard pour changer de vitesse et essayer de nouvelles choses afin de retrouver son élan », déclare Lisa Murphy, qui est également la fondatrice du 50 Forward Club ». « Contrairement à la croyance populaire, les membres de la génération X et les baby-boomers ont une grande soif de vivre et poursuivent toujours activement leurs rêves. »

Lisa Murphy donne cinq conseils pour démarrer :

1. Prenez le temps de faire le point.

Réfléchir à sa vie et se poser des questions existentielles peut vous aider à clarifier ce que vous voulez de plus ou de moins dans votre vie. Réfléchissez également à ce que vous feriez si vous ne craigniez pas d'échouer.

2. Rêvez grand, commencez petit.

Penser à vos passions passées et à votre vie future idéale peut vous amener à faire de petits pas vers une vie plus épanouie et remplie d'aventure.

3. Dépassez l'indécision.

Si vous hésitez à faire des changements dans votre vie, essayez de dire « je vais le faire » plutôt que « je devrais le faire ». Ce choix de langage direct peut vous inciter à renforcer votre décision et à la concrétiser.

4. Mettez la peur en perspective.

Lorsque vous essayez quelque chose de nouveau, affrontez votre peur ou votre nervosité en pensant aux solutions que vous mettriez en place si vos craintes se concrétisaient. Cela vous donnera un sentiment de maîtrise.

5. Continuez à identifier et à revendiquer ce que vous souhaitez vivre : une vie passionnante et exaltante.

Des affirmations quotidiennes peuvent vous rappeler la personne que vous voulez être et les aventures que vous voulez vivre, vous aidant ainsi à donner la priorité à ces aspects de votre vie.

Le tout nouveau Mazda CX-70

Mazda a récemment présenté le tout nouveau CX-70, un VUS haut de gamme à deux rangées de sièges, agile et polyvalent, soigneusement conçu pour les passions de la vie. Le CX-70 est disponible avec trois options de motorisation électrifiée, dont un hybride rechargeable offrant jusqu'à 42 kilomètres d'autonomie en mode électrique pur, et la traction intégrale i-Activ de série, alliant performance et efficacité comme jamais auparavant. Avec un habitacle élégant et suffisamment grand pour vous transporter confortablement ainsi que quatre passagers et tout ce dont vous avez besoin pour la route, le CX-70 vous ouvre la voie vers la découverte de soi.

Sondage

Hill & Knowlton a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour sonder 1?500 Canadiens et un groupe de n=100 membres de la génération X et baby-boomers au cours de la période du 28 février au 5 mars 2024. L'échantillonnage a été effectué en respectant des quotas d'âge, de sexe et de région. La durée du sondage était inférieure à 10 minutes. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe et de la région, conformément aux chiffres du recensement de 2021. La génération Z est définie comme les Canadiens âgés de 18 à 27 ans, les milléniaux sont âgés de 28 à 43 ans, les membres de la génération X sont âgés de 44 à 59 ans, les baby-boomers sont âgés de 60 à 78 ans et la génération silencieuse est âgée de 79 ans et plus. La marge d'erreur associée pour un échantillon de n=1?500 sélectionné au hasard serait de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

