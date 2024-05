/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ferrada prononcera une allocution et participera au dévoilement d'une nouvelle initiative touristique/





MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, prononcera un discours à la conférence annuelle de l'Association des hôtels du Canada et participera au dévoilement d'une nouvelle initiative touristique. La ministre sera accompagnée de Meaghan Ferrigno, première vice-présidente, chef des données et de l'analytique et chef des finances de Destination Canada.

Une période de questions suivra le dévoilement.

Date : Le vendredi 24 mai 2024

Heure : 8 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Les représentants des médias qui souhaitent une entrevue individuelle avec la ministre Ferrada peuvent s'adresser à son attachée de presse Marie-Justine Torres.

