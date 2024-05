Lancement des Dialogues de solidarité le 22 mai en présence de plusieurs personnalités influentes, dont Fady Dagher, l'imam Hassan Guillet et la rabbine Lisa Grushcow





Une initiative qui soutient la réconciliation intercommunautaire et renforce la cohésion dans un contexte de fragmentation sociale et politique croissante

MONTREAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Les Dialogues de la solidarité fourniront aux dirigeant.e.s de première ligne du Grand Montréal des outils et des stratégies pour faciliter le dialogue intergroupe et naviguer dans la polarisation, tout en renforçant la compréhension, la confiance et l'empathie.

D'abord, dans le cadre d'un séminaire, une vingtaine de dirigeant.e.s pourront explorer les meilleures pratiques internationales en matière de dialogue, adaptées au contexte du Grand Montréal. Ces dirigeant.e.s animeront ensuite des rencontres au sein de leur communauté respective, ainsi qu'entre différentes communautés, en appliquant les apprentissages du séminaire pour favoriser une série de conversations ouvertes et respectueuses.

Les Dialogues de solidarité sont une initiative de PLEDJ (Promouvoir le leadership pour l'empowerment, le développement et la justice) en partenariat avec le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale.

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT

Date et heure : mercredi, 22 mai 2024, de 10 h 30 à midi

Lieu : Hôtel Marriott Château Champlain,

1050, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal H3B 4C9

À l'horaire

Présentation d'une vidéo de la très honorable Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada;

Allocutions de Fady Dagher, directeur du Service de police de Montréal et de Neal Santamaria, directeur régional du Québec de la Fondation canadienne des relations raciales;

Présentation officielle des Dialogues de solidarité par Dre Amal Elsana Alhjooj, directrice générale et fondatrice de PLEDJ (Promouvoir le leadership pour l'empowerment, le développement et la justice);

Panel de discussion Renforcer nos espaces partagés en temps de conflit;

Brian Bronfman, président et cofondateur du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, sera l'animateur de l'événement.

Qui prendra part au panel de discussion?

Patrice Brodeur, professeur agrégé à l'Université de Montréal, qui a une vaste expérience internationale en dialogue interreligieux;

Dale Dione, activiste communautaire autochtone et spécialiste de la justice réparatrice;

La rabbine Lisa Grushcow, du Temple Emanu-El-Beth Sholom, auteure et ancienne présidente du Montreal Board of Rabbis, qui participe activement à la construction de ponts interreligieux;

L'imam Hassan Guillet, membre fondateur de la Table interreligieuse de concertation du Québec;

Sophie Langlois, journaliste de Radio-Canada couvrant notamment les enjeux liés au développement international et aux droits de la personne, sera la modératrice du panel.

Une traduction simultanée sera offerte en français et en anglais lors du panel.

À propos des Dialogues de solidarité

En juillet 2024, un séminaire de pratique de quatre jours sera offert à 18 dirigeant.e.s de première ligne. L'objectif est que ces leaders acquièrent une connaissance approfondie des dynamiques de polarisation; développent une compréhension des dynamiques identitaires et de leur influence sur les interactions sociales et la vie communautaire; et apprennent à maîtriser des outils et techniques pratiques pour faciliter les dialogues intergroupes, notamment la création d'espaces sûrs pour les échanges vulnérables.

Dès octobre 2024, les leaders ayant pris part au séminaire animeront douze séances de dialogues intergroupes à l'intérieur de leur communauté, mais également entre leurs communautés. De plus, quatre webinaires réunissant des expert.e.s provenant d'une variété de milieux seront organisés au cours de la prochaine année.

Le panel de discussion présenté le 22 mai, Renforcer nos espaces partagés en temps de conflit, sera diffusé en direct et deviendra le premier webinaire de la série.

Les Dialogues de solidarité sont rendus possibles grâce au soutien financier de la Fondation canadienne des relations raciales, de Power Corporation du Canada et de la Fondation canadienne Donner.

