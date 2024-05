Nanostics s'associe aux Laboratoires CDL pour donner accès à ClarityDX Prostate aux hommes qui présentent un risque de cancer de la prostate agressif





Les Laboratoires CDL, établis au Québec, offriront désormais la cote de risque validée ClarityDX Prostate aux fournisseurs de soins de santé et à leurs patients qui pourraient avoir un cancer de la prostate agressif.

ClarityDX Prostate combine des informations biologiques et cliniques à l'aide d'un apprentissage alimenté par l'IA pour générer une cote de risque au cancer de la prostate agressif.

EDMONTON, AB, le 22 mai 2024 /CNW/ - Nanostics Inc., une entreprise de santé de précision qui met au point des tests de diagnostic à l'aide de sa technologie de plateforme ClarityDX®, a signé une entente avec les Laboratoires CDL (CDL), établis au Québec, pour élargir l'accès à ClarityDX Prostate® aux hommes et à leurs fournisseurs de soins de santé.

ClarityDX Prostate utilise des données biologiques, des renseignements cliniques et des modèles d'apprentissage alimentés par l'IA pour générer une cote de risque au cancer de la prostate agressif, ce qui marque une avancée importante dans le dépistage du cancer de la prostate. Elle offre un soutien essentiel aux hommes et à leurs fournisseurs de soins de santé pour qu'ils puissent prendre des décisions plus éclairées concernant une biopsie potentielle à la suite d'un résultat élevé au test d'antigène prostatique spécifique (APS).

« Nous sommes très heureux de nous associer aux Laboratoires CDL et d'élargir l'accès à ClarityDX Prostate au Canada », a déclaré le Dr John Lewis, chef de la direction de Nanostics et membre de Bird Dogs Chair of Translational Oncology à l'Université de l'Alberta. « La cote de risque fournit des renseignements précis aux hommes et à leurs médecins sur le risque de cancer de la prostate agressif chez le patient. Cela aide à prendre des décisions thérapeutiques éclairées, qui sont essentielles pour améliorer les résultats et la qualité de vie des patients. »

« Chez Laboratoires CDL, l'innovation, la qualité et l'excellence sont fondamentales. Alors que nous tirons parti de la technologie d'IA de pointe pour façonner l'avenir des soins de santé, nous sommes fiers de lancer ClarityDX Prostate exclusivement au Québec. Cette percée révolutionnaire dans le domaine de la santé des hommes renforcera l'autonomie de nos 3 500 professionnels de la santé et rassurera des dizaines de milliers de patients chaque année », a déclaré Laurent Amram, président et fondateur de Laboratoires CDL, une entreprise du Groupe ELNA Médical.

ClarityDX Prostate est disponible au Canada dans un laboratoire agréé par CPSA à Edmonton, en Alberta, et a été utilisé par de nombreux patients de sexe masculin en Alberta. Pour en savoir plus ou pour commander, visitez nanosticsdx.com ou cdllaboratories.com.

À propos des Laboratoires CDL

Fondés en 1993, les Laboratoires CDL sont un important fournisseur de services d'analyses diagnostiques au Québec. À l'avant-garde de l'industrie des tests médicaux, leur mission est alimentée par un engagement à intégrer l'équipement d'analyses diagnostiques le plus avancé et des technologies de pointe pour obtenir des résultats précis dans des délais inégalés. Faisant preuve d'innovation dans le domaine des soins de santé au Canada, les Laboratoires CDL renforcent leur dévouement inébranlable à la plus haute qualité et à l'excellence avec plus de 1,4 million de tests par année. Il s'agit du laboratoire le plus accrédité de la province et d'une vitrine de Roche Diagnostics depuis plus de 25 ans. Les Laboratoires CDL sont une filiale du Groupe ELNA Médical, le plus grand réseau intégré de cliniques médicales et de services d'analyses diagnostiques au Canada.

À propos de Nanostics Inc.

Nanostics est une entreprise canadienne privée qui développe et commercialise de nouveaux tests de diagnostic non invasifs. Sa technologie de base, ClarityDX®, utilise des algorithmes d'apprentissage automatique avancés pour créer une cote de risque de maladie. ClarityDX s'applique à un large éventail de cancers et d'autres maladies. Le principal produit de Nanostics, ClarityDX Prostate®, est un test qui améliore la précision du dépistage du cancer de la prostate d'intérêt clinique. Pour en savoir plus : www.nanosticsdx.com. Suivez Nanostics sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Instagram.

22 mai 2024 à 08:00

