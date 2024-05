Le Groupe Bel Canada lance La Vache qui rit® Végétal





Avec ce nouvel ajout à son portefeuille, l'entreprise continue d'élargir son offre de produits à base de végétaux

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Après les lancements de Boursin® sans produits laitiers et Babybel® Végétal, le Groupe Bel Canada annonce le lancement d'une délicieuse version végétale de l'une de ses marques emblématiques, La Vache qui rit®. Cette démarche s'inscrit dans l'ambition du Groupe Bel de proposer une gamme de produits plus équilibrée d'ici 2030, avec 50 % de produits laitiers et 50 % de produits à base de fruits et de plantes. La mission du Groupe Bel est d'offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous, tout en proposant des produits qui répondent aux besoins et aux attentes des consommateurs.

«?Cette version végétale de La Vache qui rit® apporte l'expérience et le savoir-faire de la marque en matière de fromage à tartiner crémeux et délicieux à la catégorie des produits à base de végétaux, pour un goût et une texture optimale?», a déclaré Marie-Eve Robert, vice-présidente marketing et RSE du Groupe Bel Canada. «?Pour nos produits à base de végétaux, nous collaborons toujours étroitement avec les consommateurs pour nous assurer que le goût, la texture et la qualité leur conviennent parfaitement. Essentiellement, ils sont les décideurs principaux et participent activement à l'innovation.?»

Grâce à cette annonce, les trois marques principales du Groupe Bel Canada ont maintenant leurs versions à base de végétaux, y compris Boursin® sans produits laitiers, Babybel® Végétal et La Vache qui rit® Végétal, offrant une expérience sensorielle qui ressemble à celle de leurs homologues à base de produits laitiers. Le goût est l'une des principales raisons qui font en sorte que les consommateurs hésitent à consommer davantage d'alternatives à base de végétaux. Le Groupe Bel innove et utilise son savoir-faire pour surmonter cette barrière avec des options au goût agréable. Par exemple, lors d'un test de dégustation mené auprès de consommateurs canadiens flexitariens, 94 % d'entre eux ont reconnu que La Vache qui rit® Végétal est un produit au goût agréable.1

Le nouveau produit La Vache qui rit® Végétal, à base d'amandes, est disponible en triangles pratiques, offrant des portions individuelles comme moyen efficace d'éviter le gaspillage alimentaire. Il convient à toutes les occasions et est parfait pour les collations et les boîtes à lunch. Les amandes utilisées dans ce produit proviennent d'un fournisseur basé en Espagne qui utilise des technologies agricoles durables incluant le respect de la faune, la réutilisation des déchets agricoles, et l'utilisation responsable de l'eau.

Le portefeuille du Groupe Bel Canada comprend désormais 57 % de produits à base de plantes et de fruits et 43 % de produits à base de lait, contribuant ainsi aux ambitions du Groupe, tout en réduisant l'empreinte carbone locale. D'autres produits à base de végétaux dans le portefeuille de l'entreprise comprennent le substitut de fromage Nurishh® (tranches, râpés, blocs). Dans l'ensemble, les produits de substitution au fromage à base de végétaux du Groupe Bel Canada sont en progression constante, avec une croissance de +51 % en 20232 tout en gagnant le plus de parts dans cette catégorie avec +3,1 points. De plus, GoGo SqueeZ®, qui représente 80 %3 des parts de marché dans la catégorie des gourdes de compotes aux fruits, a connu une croissance de +13,9 % au cours de la dernière année, alors que la catégorie a progressé de 9,4 %4.

À propos du Groupe Bel Canada

Le Groupe Bel Canada est une filiale du Groupe Bel, leader mondial des fromages de marque et acteur majeur du marché des collations saines avec une distribution dans près de 120 pays. Créée en 2005 pour accélérer le développement des activités du Groupe au Canada, la filiale emploie aujourd'hui 250 personnes, dont 95 au siège social à Montréal, contribuant ainsi à la mission du Groupe qui est de proposer une alimentation plus saine et plus responsable pour tous. Ses marques Boursin® et La vache qui rit® sont produites en sous-traitance au Canada avec des partenaires locaux et Babybel® est produite dans l'usine de Sorel-Tracy, au Québec. Le Groupe Bel Canada possède également le Groupe MOM, fabricant des compotes de fruits GoGo SqueeZ® basé à Toronto. Pour en savoir plus, visitez le site www.bel-canada.ca. Pour en savoir plus sur le Groupe Bel, visitez le site www.groupe-bel.com.

À propos du Groupe Bel

Bel est un acteur majeur de l'alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom'Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu'une trentaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser un chiffre d'affaires de 3 645 millions d'euros en 2023.

10 902 collaborateurs répartis dans 51 filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe?: offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 30 sites de production et distribués dans plus de 120 pays.

[1] Source : Sensory consumer test, TLC Plant-Based Spring 2023, Cintech, N=152, Flexitarians and PBB cheese users [2] Source : Nielsen National GB+DR+MM Volume (KG) pe TL 2023 [3] Source : Nielsen National GB+DR+MM L13W pe 01-27-24 [4] Source : Nielsen National GB+DR+MM Volume (KG) pe 02-24-24

SOURCE Groupe Bel Canada

22 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :