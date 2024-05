Supermicro présente des solutions à haute densité, efficaces et à coût optimisé, alimentées par les processeurs AMD EPYCtm série 4004





Le serveur multi-noeuds MicroCloud 3U H13 de Supermicro et la famille de serveurs mainstream 1U et 2U sont équipés de processeurs AMD EPYC série 4004 optimisés en termes de performance par watt, offrant des solutions économes en énergie pour l'hébergement cloud et les PME

SAN JOSÉ, Californie, 22 mai 2024 /PRNewswire/ ? Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fournisseur de solutions informatiques complètes pour l'IA, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, annonce des ajouts à la génération H13 de serveurs CPU basés sur AMD, optimisés pour offrir un équilibre exceptionnel entre performance et efficacité et alimentés par les processeurs AMD EPYC série 4004. Supermicro présentera sa nouvelle solution multi-noeuds MicroCloud, qui prend en charge jusqu'à dix noeuds dans un format 3U. Cette option à très haute densité est conçue pour les charges de travail cloud natives.

« Supermicro continue d'offrir des solutions innovantes pour un large éventail d'applications, et avec cette nouveauté, basée sur le processeur AMD EPYC 4004, nous pouvons répondre aux besoins des prestataires de services sur site ou cloud qui ont besoin d'une solution rentable dans un format compact, a déclaré Charles Liang, président et directeur général de Supermicro. Dans un seul rack, 160 noeuds individuels peuvent être mis à disposition des applications cloud natives, ce qui réduit les besoins immobiliers et diminue le coût total de possession d'un centre de données. »

En savoir plus sur les serveurs Supermicro équipés des processeurs AMD EPYC 4004

Supermicro est ravi d'être l'un des premiers à commercialiser les processeurs AMD EPYC 4004, qui prennent en charge une large gamme de solutions, des systèmes 1U, 2U et tour au nouveau boîtier MicroCloud 3U multi-noeuds. Avec 10 serveurs dans seulement 3U d'espace rack, les clients peuvent augmenter leur densité informatique de plus de 3,3 fois par rapport aux serveurs montés en rack 1U standard de l'industrie. Le nouveau serveur 3U offre une densité sans précédent ainsi qu'une optimisation de la puissance et du refroidissement grâce à la conception modulaire éprouvée de Supermicro, qui prend également en charge des périphériques haute performance via deux cartes d'extension PCIe 5.0 x8 ou un GPU pleine hauteur et pleine largeur x16. Ce système MicroCloud multi-noeuds 3U offre une conception peu encombrante et une faible consommation d'énergie optimisée pour l'hébergement web et dédié, les jeux dans le cloud et les réseaux de diffusion de contenu.

Les serveurs de Supermicro, alimentés par les processeurs AMD EPYC 4004, constituent la plateforme de serveur idéale pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à saisir de nouvelles opportunités grâce à une informatique puissante et à un design compact. Les processeurs AMD EPYCtm 4004 étendent l'architecture de base « Zen4 » établie, très performante et très efficace, dans une gamme élargie de nouvelles conceptions de systèmes de serveurs d'entrée de gamme. Ils utilisent le socket AM5 éprouvé et les fonctionnalités des coeurs de processeur « Zen4 » économes en énergie de 4 à 16 SMT (Simultaneous Multithreading), permettent des performances nécessaires dans des conceptions de systèmes rentables, autorisent le déploiement avec une assistance informatique limitée dans des environnements informatiques d'entreprise à faible densité tels que les environnements médicaux, de vente au détail, de télécommunications et autres environnements de bureau.

« Supermicro continue de travailler en étroite collaboration avec AMD pour apporter les derniers processeurs aux clients sur un large éventail de marchés. Nos processeurs AMD EPYC série 4004 conviennent parfaitement aux serveurs montés en rack Supermicro et aux nouveaux MicroCloud innovants. Les clients peuvent obtenir une densité énorme par rack avec les nouveaux processeurs et les facteurs de forme de Supermicro conçus pour les environnements cloud natifs et évolutifs. Nous nous réjouissons de poursuivre notre succès en proposant de nouvelles solutions sur le marché », a déclaré John Morris, vice-président de la division Enterprise and HPC Business Group d'AMD.

Ces systèmes de serveurs sont conçus pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises, des clients de serveurs de départements et de succursales, ainsi que des fournisseurs de services informatiques hébergés. Une combinaison convaincante de prix abordables, de performance et de facilité de gestion. Les processeurs AMD EPYC série 4004 sont conçus pour offrir de solides performances pour les charges de travail de serveurs à usage général dans un boîtier monosocket rationalisé.

Les systèmes suivants contiennent le processeur AMD EPYCtm série 4004 :

MicroCloud 10 noeuds : https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h10tnr

MicroCloud 8 noeuds : https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h8tnr

Mainstream, 1U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/1u/as-1015a-mt

Mainstream, 2U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/2u/as-2015a-tr (2U)

Serveurs tours : https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/tower/as-3015a-i

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous sommes un fabricant de solutions informatiques complètes avec des systèmes de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT, de commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. L'expertise de Supermicro en matière de cartes mères, d'alimentation et de conception de châssis permet en outre notre développement et notre production, ce qui favorise l'innovation de nouvelle génération, du cloud à la périphérie, pour nos clients mondiaux. Nos produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement à air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

AMD, le logo AMD, EPYC, et leurs combinaisons sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417615/SUPERMICRO_Servers_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

22 mai 2024 à 08:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :