L'Impériale produit pour la première fois du pétrole dans le cadre du projet Grand Rapids en utilisant une technologie à plus faibles émissions

L'Impériale (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a annoncé aujourd'hui que son projet de sables pétrolifères de Grand Rapids a commencé la production à Cold Lake, marquant ainsi le premier déploiement commercial de la technologie de récupération qui utilise moins de vapeur afin de réduire l'intensité des émissions.

Le projet, situé sur le site d'exploitation de L'Impériale à Cold Lake, devrait permettre de réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux procédés actuellement utilisés. Cette technologie, appelée séparation gravitaire stimulée par injection de vapeur avec adjonction de solvant (SGSIV-AS), utilise une huile plus légère mélangée à de la vapeur pour récupérer le pétrole dans les gisements souterrains. L'Impériale a développé et piloté cette technologie, qui est la première à être déployée dans l'industrie.

« Grand Rapids représente une étape clé dans les plans de L'Impériale visant à continuer à réduire les émissions et à offrir de la valeur aux actionnaires grâce à des possibilités de grande valeur qui continuent d'accroître la production et de réduire les coûts », a déclaré Brad Corson, président du Conseil, président et chef de la direction.

« À Cold Lake, nous nous efforçons de faire passer environ 40 % de la production à des technologies à plus faibles émissions d'ici 2030. Je tiens à féliciter les équipes qui ont mené à bien ce projet avec plus d'un an d'avance sur le calendrier initial ».

La production continuera d'augmenter au cours des prochains mois afin d'atteindre 15 000 barils bruts par jour dans le courant de l'année.

L'Impériale prévoit des réductions de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie en vue d'appuyer les objectifs de carboneutralité du Canada. D'ici la fin de 2030, L'Impériale prévoit de réduire de 30 % l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et de portée 2 de ses installations de sables pétrolifères en exploitation, par rapport aux niveaux de 2016. La compagnie prévoit y parvenir en implantant à son site d'exploitation de Cold Lake des technologies de prochaine génération générant moins d'émissions de gaz à effet de serre, en améliorant l'efficacité dans ses installations et en recourant au captage et au stockage de carbone.

22 mai 2024 à 08:00

