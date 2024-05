Front commun des élu-es pour sauver le Centre communautaire Ahuntsic





MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - La députée fédérale d'Ahuntsic-Cartierville, l'honorable Mélanie Joly, le député de Maurice-Richard, Monsieur Haroun Bouazzi, le député d'Acadie, Monsieur André A. Morin, et la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Madame Émilie Thuillier, unissent leurs voix pour demander un délai supplémentaire de cinq ans pour les organismes du Centre communautaire Ahuntsic afin qu'ils puissent demeurer au 10780 rue Laverdure jusqu'à ce que de nouveaux locaux soient prêts à les accueillir.

La reprise du bâtiment en 2025 a été annoncée en février dernier par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) aux treize organismes hébergés au Centre communautaire Ahuntsic afin d'accueillir des classes de francisation financées par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Cette décision compromet la continuité des services essentiels offerts par ces organismes, membres de la Table de quartier Solidarité Ahuntsic, qui constituent un réseau vital de soutien pour plus de 25 000 personnes bénéficiant annuellement de leurs services et activités variés, offerts sous un même toit.

Les élu-es d'Ahuntsic appellent le gouvernement Legault à travailler en étroite collaboration avec le CSSDM pour accorder un délai supplémentaire de cinq ans aux organismes communautaires du 10870 rue Laverdure. Ce délai est jugé indispensable pour permettre une relocalisation adéquate de ces organismes, sans nuire à l'accès à des services essentiels pour la communauté.

Une lettre conjointe des élu-es d'Ahuntsic a été envoyée en mars dernier aux quatre ministres concernés par cet enjeu, soit le ministre de l'Éducation, M. Drainville, la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Madame Rouleau, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Madame Fréchette, et le ministre responsable des Services sociaux, M. Carmant.

Citations:

« Le Centre communautaire Ahuntsic est un pilier du tissu social de notre quartier, fournissant des services essentiels pour environ 25 000 personnes chaque année. Dans le contexte actuel de crise du coût de la vie et d'insécurité alimentaire, sa perte serait une catastrophe. Plusieurs projets en cours de développement pourront accueillir les organismes du centre communautaire d'ici les cinq prochaines années et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement Legault de collaborer avec le CSSDM afin de leur octroyer une marge de manoeuvre supplémentaire. Sans quoi, nous risquons de perdre tout un réseau d'entraide et de services essentiels pour les personnes vulnérables de cette partie du Nord de Montréal. »

- Haroun Bouazzi, député de Maurice-Richard

« Le centre communautaire Ahuntsic est essentiel à la qualité de vie des résident-es d'Ahuntsic qui y trouvent de nombreux organismes regroupés sous un même toit. Nous comprenons les besoins du CSSDM, mais nous sommes convaincus que si le CSSDM et les différents Ministères travaillent ensemble, il sera possible de répondre aux besoins du CSSDM à court terme dans d'autres bâtiments pour donner le temps aux organismes concernés de construire un nouveau centre communautaire. L'arrondissement est pleinement engagé aux côtés des organismes communautaires pour préparer l'avenir et nous nous attendons à ce que toutes les instances du gouvernement provincial nous appuient dans nos démarches.»

- Emilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville

« Je suis toujours impressionné de constater le dynamique milieu de vie que les organismes de Solidarité Ahuntsic ont créé en ce lieu. Je suis à même de le constater car je participe à plusieurs de vos activités. Le Centre communautaire Ahuntsic est un carrefour et est situé à un endroit stratégique afin de bien desservir une population de plus en plus vulnérable. Il est plus que souhaitable qu'une solution leur permettre d'offrir la continuité de ce service essentiel au bien-être de notre communauté. »

- André Albert Morin, député de l'Acadie

« Il est impératif de trouver une solution rapidement afin de permettre aux organismes du Centre communautaire Ahuntsic de rester au 10 780 Laverdure. Les services qu'ils offrent aux résident-e-s de la circonscription sont essentiels afin d'assurer le filet social du secteur. Dans un contexte d'inflation, d'insécurité alimentaire et de crise du logement, nombreux-euses citoyen-e-s ont recours à l'aide offerte par ces ressources. Les déloger serait extrêmement dommageable pour les personnes les plus vulnérables. Je suis persuadée qu'un délai supplémentaire permettrait la mise en chantier rapide d'un nouveau centre communautaire afin d'accueillir ces organismes sous un même toit et ainsi, empêcher que les usagé-e-s soient privé-e-s de ce repère indispensable. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

22 mai 2024 à 07:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :