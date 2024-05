Fidelity Investments Canada élargit sa gamme de FNB à gestion active et ajoute deux nouveaux fonds communs de placement





Les nouveaux produits comprennent la série FNB du Fonds Fidelity Actions mondiales+

TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) a lancé aujourd'hui deux nouveaux fonds communs de placement et quatre nouvelles séries FNB. Fidelity poursuit l'expansion de sa gamme de produits en offrant aux conseillers et aux investisseurs de nouveaux fonds ainsi qu'une version FNB de certains fonds existants. Les nouveaux produits comprennent une série FNB du Fonds Fidelity Actions mondiales+ (lancé à l'automne 2023), qui s'est avéré être une solution de placement populaire auprès des conseillers et des investisseurs.

Les FNB énumérés ci-dessous commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

Nouveaux fonds communs de placement

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre

Fonds Fidelity Microcapitalisations mondiales

Nouveaux FNB

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB (FGEB)

Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB (FGEP)

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB (FTHI)

Fonds Fidelity Marchés émergents - série FNB (FCEM)

« Nous lançons ces fonds et FNB afin d'offrir de nouvelles options de placement aux conseillers et aux investisseurs canadiens, en leur permettant de choisir les produits qui leur conviennent parmi notre vaste gamme de produits », a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing, chez Fidelity. « Nos nouveaux produits offrent une exposition à différents types d'occasions mondiales, allant des petites entreprises qui ont un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux placements non traditionnels, et tirent parti de l'expérience et des compétences de nos gestionnaires de portefeuille chevronnés. »

Pourquoi investir dans ces fonds?

Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB (FGEP)

Version FNB du Fonds Fidelity Actions mondiales+ combinant les styles de placement distincts des gestionnaires de portefeuille Mark Schmehl , Daniel Dupont et Hugo Lavallée, et offrant une exposition aux stratégies alternatives liquides.

, et Hugo Lavallée, et offrant une exposition aux stratégies alternatives liquides. Procure une diversification et un potentiel de rendement supérieur au marché tout au long du cycle de marché.

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre et sa série FNB (FGEB)

Version équilibrée de notre populaire Fonds Fidelity Actions mondiales+.

Combine les styles de placement distincts de Mark Schmehl , Daniel Dupont et Hugo Lavallée, et ceux de deux équipes de titres à revenu fixe pour diversifier le risque et offrir un potentiel de rendement.

Fonds Fidelity Microcapitalisations mondiales (géré par Salim Hart)

Vise à procurer une exposition aux occasions de placement dans les sociétés à microcapitalisation du monde entier qui ont un fort potentiel de croissance pour offrir des occasions de diversification.

Combine la recherche fondamentale et quantitative pour trouver des entreprises de qualité à prix attrayants.

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB (FTHI)

Version FNB du Fonds Fidelity Revenu élevé tactique (géré par Adam Kramer , Ford O'Neil et Ramona Persaud ) qui vise à dégager un revenu et faire croître le capital en investissant dans divers secteurs à revenu fixe.

, Ford O'Neil et ) qui vise à dégager un revenu et faire croître le capital en investissant dans divers secteurs à revenu fixe. Dispose de la liberté d'investir dans des obligations à rendement élevé, des obligations de qualité, des actions privilégiées, des titres convertibles et des titres de créance des marchés émergents.

Fonds Fidelity Marchés émergents - série FNB (FCEM)

Version FNB du Fonds Fidelity Marchés émergents (géré par Sam Polyak ) qui vise à investir dans des sociétés de premier plan des marchés émergents.

) qui vise à investir dans des sociétés de premier plan des marchés émergents. Améliore la diversification en réduisant la corrélation avec les économies développées et les marchés dans leur ensemble.

Apprenez-en davantage sur ces fonds et obtenez des analyses d'experts

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

En tant que société privée, nous déployons nos ressources de classe mondiale et notre personnel pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 242 milliards de dollars pour nos clients (au 14 mai 2024), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement, de FNB et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu, de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et de stratégies non traditionnelles, ainsi qu'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques, les sociétés d'assurance et les plateformes de courtage en ligne.

Tout placement effectué dans un fonds commun de placement et un FNB ou par l'intermédiaire d'un service de répartition de l'actif peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Le Fonds Fidelity Actions mondiales+ et le Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre peuvent investir dans des fonds sous-jacents qui sont des fonds communs de placement alternatifs. Les fonds communs de placement alternatifs ont la capacité d'investir dans des catégories d'actifs ou d'utiliser des stratégies de placement que les fonds communs de placement traditionnels ne peuvent pas utiliser. Parmi les stratégies spécifiques qui différencient ces fonds des fonds communs de placement traditionnels, mentionnons le recours accru à des dérivés à des fins de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité augmentée de vendre des titres à découvert et la possibilité d'emprunter à des fins de placement. Si elles sont adoptées, ces stratégies seront utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies de placement des fonds sous-jacents et elles peuvent, dans certaines conditions du marché, accélérer le rythme auquel la valeur des fonds sous-jacents diminue.

Le Fonds Fidelity Microcapitalisations mondiales investit dans des sociétés à microcapitalisation et à petite capitalisation qui comportent des risques plus importants que les grandes sociétés, comme une liquidité moindre et une volatilité plus élevée. Veuillez lire le prospectus du fonds pour en savoir plus sur ces risques et les autres risques qui y sont associés.

Contrairement aux titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, les titres de série FNB se négocient sur des bourses de valeurs. La perturbation ou l'interruption de négociation des titres de série FNB sur une bourse de valeurs ou un marché pourrait influencer le cours de ces titres de série FNB. Une telle perturbation ou interruption de négociation est susceptible de causer un écart de rendement entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, parce que les titres de série FNB pourraient se négocier sur le marché à une valeur inférieure ou supérieure à la valeur liquidative par part. Rien ne garantit que le cours des titres de série FNB se comportera de manière similaire à la valeur liquidative par part. Le cours des titres de série FNB fluctuera en fonction des variations de la valeur liquidative d'un fonds, ainsi que de l'offre et de la demande sur la bourse de valeurs ou le marché sur lequel les titres de série FNB se négocient. Ainsi, la performance entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels d'un fonds pourrait différer. De plus, d'autres facteurs pourraient contribuer à un écart de rendement entre les titres de série FNB et les titres de séries de fonds communs de placement traditionnels, comme les commissions de courtage et la TVH.

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada.

www.fidelity.ca

Écoutez les DialoguesFidelity sur Apple ou Spotify .

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

22 mai 2024 à 07:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :