Consultation prébudgétaire 2025 - Lancement d'un questionnaire en ligne pour permettre à la population de s'exprimer sur le financement du transport collectif





MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - En prévision de l'élaboration du budget 2025 de la Ville de Montréal, la Commission sur les finances et l'administration (CFA) a reçu le mandat de mener le processus de consultation publique et d'entendre la population montréalaise sur le financement du transport collectif. Dans ce contexte, Montréal annonce le lancement d'un questionnaire en ligne et invite les personnes résidentes de l'agglomération à le remplir sur cette page : https://sondage.crop.ca/montreal/

Questionnaire en ligne

Les citoyennes et les citoyens de l'agglomération de Montréal peuvent participer à la consultation prébudgétaire 2025 en répondant à un questionnaire qui sera en ligne du 14 au 26 mai 2024. Cette initiative permet à la population d'exprimer ses avis, ses idées et ses préoccupations sur la thématique de la consultation. La Ville de Montréal fait de nouveau appel cette année à une firme spécialisée pour l'accompagner dans l'élaboration d'un questionnaire en ligne, accessible à toute la population, et pour mener un sondage auprès d'un panel représentatif de la population de l'agglomération de Montréal.

« Je salue cette initiative, qui permet à la population et aux organismes, via un sondage en ligne, de proposer des pistes de solution visant à assurer un financement suffisant et stable du transport collectif métropolitain. Ce sondage et la consultation publique dans son ensemble représentent des gestes concrets de transparence et de démocratie participative. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à y participer en grand nombre », a déclaré Luc Rabouin, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur.

Travaux de la Commission sur les finances et l'administration

M. Rabouin invite également la population et les organismes à participer aux différentes étapes de la consultation prébudgétaire 2025. Celle-ci a débuté le 6 mai et se tiendra jusqu'au 14 juin 2024. Le calendrier détaillé et les modalités de participation à la consultation sont indiqués dans l'avis public diffusé par le Service du greffe. Le document de la consultation publique, qui présente la thématique ainsi que l'horaire des travaux de la Commission sur les finances et l'administration, sont disponibles sur la page web de la Consultation prébudgétaire 2025.

Après avoir pris connaissance des opinions et des mémoires de la population lors d'audiences publiques d'opinions, prévues les 27, 28 et le 29 mai prochains, la Commission élaborera ses recommandations, qu'elle soumettra ensuite à l'administration. Les recommandations seront présentées et adoptées lors d'une assemblée publique webdiffusée, qui se tiendra le vendredi 14 juin 2024, à 13 h.

Pour consulter tous les détails de la consultation publique, cliquez ici

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

22 mai 2024 à 07:00

