Industrie aéronautique - Grève chez Safran





MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs de Safran, spécialisés dans la fabrication de système d'atterrissage pour les avions, ont déclenché une grève dans la nuit de mardi à mercredi en raison d'une stagnation à la table de négociation après pas moins de 22 jours de pourparlers. Les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Safran-CSN avaient voté à 99,1 % en faveur d'une grève à exercer au moment opportun le 26 avril dernier.

«?Après notre dernière convention collective de six ans, nous avons un grand rattrapage à faire en raison de l'inflation. L'employeur ne semble pas le comprendre et il nous offre moins sur trois ans que ce que nous demandons la première année dans le but de réaliser ce rattrapage?», affirme Michael Durand, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Safran. L'employeur n'a pas non plus offert de bonification significative des assurances collectives ou du régime de retraite. Sous plusieurs aspects, la convention collective chez Safran est moins avantageuse que celles d'autres entreprises du secteur, comme Airbus. L'usine de Safran à Mirabel, qui compte quelque 130 syndiqué-es, sera en grève pour 24 heures. Il reste une banque d'heures de grève déjà votées qui pourront s'ajouter selon l'évolution de la négociation.

«?La CSN estime qu'une multinationale comme Safran devrait pouvoir maintenir le pouvoir d'achat de ses employé-es. C'est encore plus vrai dans le secteur aéronautique, où le gouvernement du Québec s'attend à de bons salaires, comme il l'a réaffirmé cette semaine lors de l'annonce de Boeing?», lance Caroline Senneville, présidente de la CSN.

«?On a de bons règlements?» dans plusieurs industries ces derniers mois, il n'y a aucune raison que Safran et l'aéronautique fassent exception. Il faudrait que l'employeur finisse par atterrir à la bonne place?», ajoute Sylvain Grenier, trésorier de la FIM-CSN.

«?Les syndicats de la région demeurent solidaires avec les syndiqué-es de Safran. On doit tenir compte de l'inflation et du prix du logement qui ne cesse d'augmenter dans la région?», déclare Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides-CSN.

À propos

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

Fondé en 1969, le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL-CSN) regroupe 85 syndicats et plus de 19?300 membres. Le conseil central des Laurentides est l'un des 13 conseils centraux de la CSN qui couvrent le territoire québécois.

22 mai 2024 à 06:55

