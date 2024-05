Avis aux médias : La FTO to le NPD de l'Ontario lanceront une campagne pour la réglementation du stress thermique dans les lieux de travail de l'Ontario





TORONTO, 22 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération du travail de l'Ontario et le Nouveau parti démocratique (NPD) de l'Ontario tiendront une conférence de presse mercredi à 10 h à Queen's Park pour lancer une campagne en faveur de la réglementation du stress thermique en Ontario.

« La chaleur extrême au travail pose un grave problème de santé et de sécurité dans les lieux de travail de l'Ontario », déclare Laura Walton, présidente de la FTO. « Il nous faut une législation valable pour assurer la sécurité de tous les travailleurs et travailleuses. »

La campagne favorisera l'appui d'une modification de la législation qui sera proposée à l'automne. Veuillez consulter le site Web de la campagne ici (anglais).

« La semaine prochaine, je déposerai une motion devant l'assemblée législative pour lutter contre le stress thermique au travail », dit Peter Tabuns, porte-parole officiel de l'opposition en matière d'action climatique. « Nous espérons que le gouvernement verra l'urgence de l'enjeu et appuiera la motion. »

Pendant la consultation sur le stress thermique à laquelle le ministère du Travail a procédé l'année dernière, la FTO a présenté ce mémoire (anglais).

QUOI : Conférence de presse pour lancer la campagne sur le stress thermique QUI: Peter Tabuns, Député : Porte-parole officiel de l'opposition

en matière d'action climatique

Ginette Poulin : Concierge d'école et membre du CSCSO

Frank Crowder : Ouvrier de National Steel Car et membre

des Métallurgistes unis d'Amérique 7315 QUAND : Le mercredi 22 mai 2024 HEURE : 10 h, HAE OÙ : Studio des médias de Queen's Park

111, rue Wellesley ouest, Toronto, ON M7A 1A2 (carte)

Des dirigeants des syndicats affiliés à la FTO seront présents à la conférence de presse et pourront exprimer des commentaires après celle-ci.

La Fédération du travail de l'Ontario représente 54 syndicats et un million de travailleuses et travailleurs en Ontario. C'est la plus grande fédération du travail provinciale du Canada. Rendez-vous à OFL.ca ou suivez @OFLabour sur Facebook , Twitter , Instagram , et TikTok .

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jenny Sellathurai,

directrice intérimaire des communications

de la Fédération du travail de l'Ontario

[email protected] | 416-894-3456

cope343

22 mai 2024 à 07:00

