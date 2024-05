Beacon lève 5,25 millions CAD pour développer la Super App spécialement conçue pour soutenir le parcours des immigrants au Canada





Beacon, une nouvelle solution conçue pour soutenir la transition pour les immigrants qui s'installent au Canada, lève 5,25 millions CAD. La solution a été officiellement lancée sur le marché canadien. Cet investissement a été soutenu par d'éminentes personnalités de la communauté canadienne des investisseurs privés et providentiels, telles que Jawl Residential Group, Wayne Pommen, Adrian Rocca, Jonathan McCain, ainsi que des investisseurs institutionnels américains, notamment MS Transverse Insurance Group. Cet investissement accélérera le développement de la Super App de Beacon, une solution complète et spécialement conçue pour répondre aux besoins des immigrants au Canada.

« Lorsque j'ai immigré au Canada en 2014 avec ma femme et mon fils en bas âge, nous avons été confrontés à de nombreux défis et obstacles à la construction de notre vie au Canada. Je savais qu'il devait y avoir une meilleure solution pour aider les immigrants à s'installer facilement et à construire leur avenir en toute confiance, c'est pourquoi nous avons lancé Beacon », déclare Aditya Mhatre, cofondateur et responsable des produits et des technologies, Beacon. « Nous développons une série d'offres financières et technologiques spécialement conçues que j'aurais souhaité voir exister lorsque je suis arrivé au Canada. »

Le Canada compte plus de huit millions de personnes nées en dehors du Canada et prévoit en accueillir des millions d'autres au cours de la prochaine décennie. En outre, des études récentes ont montré que les immigrants ont du mal à s'établir au Canada et quittent le pays en quantité alarmante. Beacon est disponible dans le monde entier pour les immigrants qui arrivent au Canada, et a été conçue afin qu'ils puissent construire leur avenir en toute confiance.

L'application initiale de Beacon est une solution avant l'arrivée qui a pour mission d'accompagner les 100 premiers jours d'un immigrant au Canada. Elle fournit un contenu ciblé, des informations numériques personnalisées et des listes de contrôle pour les personnes avant qu'elles ne quittent leur pays d'origine. L'application Beacon comprendra bientôt Beacon Money, une approche innovante et spécialement conçue pour répondre aux besoins financiers d'un immigrant en proposant des solutions financières généralistes.

« Le Canada doit faire mieux pour trouver, accueillir et retenir les talents de classe mondiale dont notre pays a besoin. C'est pourquoi nous avons créé Beacon », déclare Stuart Szabo, cofondateur et directeur général de Beacon. « Le parcours d'immigration est souvent rempli de frustration et de confusion. Notre équipe chez Beacon s'engage à résoudre ce problème en fournissant des solutions financières conformes et innovantes qui permettent aux immigrants de s'épanouir. Beacon fournit un soutien adapté au moment opportun. »

Wayne Pommen, ancien directeur général de PayBright, est un membre du conseil d'administration de Beacon, et un des premiers investisseurs de Beacon. Wayne exprime ainsi toute sa confiance dans la vision de Beacon : « Il est de notoriété publique que le processus d'immigration au Canada est compliqué, en particulier en ce qui concerne l'accès aux services financiers. Je continue d'être impressionné par la détermination de Beacon à résoudre ces problèmes et par les progrès que l'entreprise a déjà accomplis en peu de temps. »

« Le Canada est un marché important pour MS Transverse Insurance Group. Nous cherchons à accroître notre visibilité au Canada et croyons que la combinaison de la vision et de l'équipe de Beacon est une étape logique pour notre activité canadienne », déclare Dave Paulsson, président de MS Transverse Insurance Group. « Quel que soit le marché, les immigrants ont besoin de solutions d'assurance sur mesure et nous nous réjouissons à la perspective de soutenir l'équipe Beacon grâce à des solutions d'assurance innovantes pour les utilisateurs de Beacon. »

Beacon a été représenté dans le cadre de la collecte de fonds par Blakes à titre de conseiller juridique ainsi que sur diverses questions de réglementation financière.

Pour télécharger l'application Beacon, rendez-vous sur www.mybeacon.ca

À propos de Beacon :

Beacon est une solution financière spécialement conçue pour aider les immigrants au Canada à s'établir facilement et à bâtir leur avenir en toute confiance. Basé à Toronto et à Montréal, Beacon a été créé en 2023 par Stuart Szabo et Aditya Mhatre. L'entreprise a pour mission de simplifier le cheminement vers une nouvelle vie au Canada en fournissant des ressources, des guides et des produits financiers par l'entremise de sa Super App afin de s'assurer que les immigrants disposent de tous les outils nécessaires pour bâtir un avenir le plus radieux possible. Pour en savoir plus, visitez www.mybeacon.ca

À propos de MS Transverse Insurance Group (MS Transverse) :

MS Transverse Insurance Group est une compagnie d'assurance hybride évoluant sur les marchés des programmes (MGA) et de la réassurance avec des bureaux à New York, au New Jersey et au Texas. MS Transverse est une filiale de Mitsui Sumitomo Insurance Group et fait partie de MS&AD Insurance Group Holdings. Créé en 2018 par Erik Matson, directeur général, et Dave Paulsson, président, MS Transverse est un facilitateur mondial reliant et permettant aux partenaires d'accéder à la capacité de risque et au capital alternatif sur les contrats d'assurance admis et excédentaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://mstransverse.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 mai 2024 à 06:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :