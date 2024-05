L'actif net d'Investissements RPC totalise 632,3 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2024





Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Voici les faits saillants1 :

Hausse de l'actif net de 62,3 milliards de dollars

Rendement annuel net de 8,0 pour cent

Rendement net sur 10 exercices de 9,2 pour cent

Bénéfice net cumulatif de 432,4 milliards de dollars depuis sa création en 1999

TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé l'exercice le 31 mars 2024 avec un actif net de 632,3 milliards de dollars, comparativement à 570,0 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2023. Cette augmentation de l'actif net de 62,3 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 46,4 milliards de dollars et à des transferts nets du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 15,9 milliards de dollars.

La caisse, qui comprend le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC, a réalisé un rendement net de 8,0 pour cent pour l'exercice. Étant donné que le RPC est destiné à servir les intérêts de plusieurs générations de bénéficiaires, il est plus approprié d'évaluer le rendement d'Investissements RPC sur de longues périodes que sur un seul exercice. La caisse a enregistré un rendement net annualisé sur 10 exercices de 9,2 pour cent. Depuis sa création en 1999, Investissements RPC a contribué à hauteur de 432,4 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse.

« La croissance de la caisse du RPC enregistrée au cours de l'exercice s'inscrit dans la tendance voulant que des sommets soient atteints avec plusieurs années d'avance par rapport aux projections actuarielles initiales, a déclaré John Graham, président et chef de la direction. Le rendement solide de tous les services de placement et la performance des principales fonctions de l'organisme témoignent de l'efficacité de notre stratégie. »

Les résultats annuels ont été favorisés par la performance solide des marchés des actions de sociétés ouvertes, par les profits réalisés au sein de notre portefeuille d'actions de sociétés fermées, ainsi que par les placements dans les secteurs du crédit, des infrastructures et de l'énergie. Ces facteurs ont été contrebalancés par la performance globale plus faible des marchés émergents par rapport aux marchés établis et par la baisse du rendement des biens immobiliers.

« Depuis la création d'Investissements RPC, il y a 25 ans, nous avons pris un certain nombre de décisions stratégiques qui ont généré une valeur importante, au-delà des projections initiales, les rendements des placements représentant plus des deux tiers de l'actif total de la caisse à ce jour, a ajouté M. Graham. Tandis que nous entamons un autre quart de siècle, nous sommes conscients que l'incertitude qui demeure sur les plans géopolitiques et économiques pourrait avoir une incidence sur le contexte de placement. Nous sommes toutefois fermement convaincus que nos gens et notre stratégie nous permettront de continuer à nous acquitter de notre mandat pour les générations à venir. »

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé l'exercice le 31 mars 2024 avec un actif net de 593,8 milliards de dollars, comparativement à 546,2 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2023. Cette augmentation de l'actif net de 47,6 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 44,4 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC de 3,2 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a réalisé un rendement net de 8,1 pour cent pour l'exercice, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 7,8 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé l'exercice le 31 mars 2024 avec un actif net de 38,5 milliards de dollars, comparativement à 23,8 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2023. Cette augmentation de l'actif net de 14,7 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 2,0 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC de 12,7 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a réalisé un rendement net de 5,7 pour cent pour l'exercice, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 4,9 pour cent.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un objectif de financement prescrit par la loi et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans leur conception respective, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans leur profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour l'exercice clos le 31 mars 2024) RPC de base Exercice 2024 8,1 % Sur cinq exercices 7,8 % Sur 10 exercices 9,2 % RPC supplémentaire Exercice 2024 5,7 % Sur cinq exercices 4,9 % Depuis la création 5,6 %

1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2022, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 3,69 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2021. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,27 pour cent.

Rendements réels nets d'Investissements RPC1, 2 (pour l'exercice clos le 31 mars 2024) RPC de base Exercice 2024 5,1 % Sur cinq exercices 4,3 % Sur 10 exercices 6,5 % RPC supplémentaire Exercice 2024 2,8 % Sur cinq exercices 1,4 % Depuis la création 2,0 %

1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC. 2. Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Rendement relatif

Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Investissements RPC a été créé pour investir et faire croître la caisse du RPC, afin d'obtenir un rendement maximal tout en évitant les risques de perte indus.

Investissements RPC exprime nos cibles en matière de risque sous la forme de portefeuilles de référence simples composés de deux catégories d'actifs, soit des obligations d'État canadiennes et des actions mondiales de sociétés ouvertes (y compris des sociétés canadiennes). Les portefeuilles de référence reflètent le niveau cible de risque de marché qui, à notre avis, permettra d'optimiser les rendements du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC. Ces portefeuilles servent également de points de référence pour l'évaluation de la performance à long terme de la caisse. Le rendement relatif d'Investissements RPC par rapport aux portefeuilles de référence peut être évalué en pourcentage ou en dollars, déduction faite de toutes les charges.

Sur une base relative, le rendement total de 19,9 pour cent des portefeuilles de référence a dépassé de 11,9 pour cent le rendement net de la caisse, qui s'est établi à 8,0 pour cent. Par conséquent, pour l'exercice 2024, la valeur ajoutée nette pour la caisse correspond à un rendement négatif de 11,9 pour cent, soit un montant négatif de 64,1 milliards de dollars. Sur les périodes de cinq et de 10 exercices, la valeur ajoutée nette correspond à un rendement négatif de 2,0 pour cent et à un rendement négatif de 0,3 pour cent, respectivement.

Investissements RPC a constitué, de manière délibérée et prudente, un portefeuille qui est beaucoup plus diversifié que les portefeuilles de référence en ce qui a trait aux types d'actifs, aux régions et aux secteurs, et qui affiche une forte pondération en actions de sociétés fermées et en actifs réels. Ce portefeuille est conçu de manière à assurer sa résilience face à la volatilité qui peut avoir une incidence sur la valeur ajoutée nette, comme nous avons pu le constater au cours de l'exercice considéré, et à générer des rendements plus constants qu'un portefeuille principalement exposé aux marchés des actions de sociétés ouvertes. Pour l'exercice 2024, le rendement solide du marché des actions de sociétés ouvertes aux États-Unis, porté par les actions du secteur des technologies, s'est reflété dans le rendement des portefeuilles de référence.

Pour obtenir des renseignements sur les décisions que nous estimons être les plus rentables, veuillez vous reporter à la page 40 du rapport annuel 2024 d'Investissements RPC.

Composition des catégories d'actifs et répartition géographique

Les portefeuilles de placement du RPC de base et du RPC supplémentaire d'Investissements RPC sont répartis dans les catégories d'actifs et les régions suivantes :

1. Veuillez vous reporter à la page 76 du rapport annuel pour une répartition de la composition entre chaque catégorie d'actifs. 2. Les instruments de crédit désignent les placements dans des instruments de crédit sur les marchés publics et privés, dont une tranche de 59,8 milliards de dollars compose une partie du portefeuille à gestion active et une tranche de 19,5 milliards de dollars compose une partie du portefeuille d'équilibrage au 31 mars 2024. Les deux portefeuilles sont gérés par le service Placements en instruments de crédit.

Rendement par catégorie d'actifs et par région

Les tableaux ci-après présentent le rendement de la caisse par catégorie d'actifs et par région pour les cinq derniers exercices. Au cours de l'exercice 2024, les marchés émergents et les marchés établis ont fourni un apport positif à notre rendement annuel et à notre rendement sur cinq exercices. Une ventilation plus détaillée du rendement par service de placement est présentée à la page 53 du rapport annuel de l'exercice 2024.

Rendement net annualisé par catégorie d'actifs

Période de cinq exercices

close le 31 mars 2024 Actions de sociétés ouvertes 8,4 % Actions de sociétés fermées 13,9 % Obligations d'État (0,3) % Instruments de crédit 3,8 % Biens immobiliers 0,7 % Infrastructures 5,9 % Rendement de l'ensemble de la caisse1 7,7 %

Rendement net annualisé par région

Période de cinq exercices

close le 31 mars 2024 Canada 4,2 % États-Unis 8,9 % Europe 4,0 % Asie-Pacifique 4,6 % Amérique latine 7,7 % Rendement de l'ensemble de la caisse1 7,7 %

1. Pour certaines activités de placement, le rendement est seulement pris en compte dans le rendement de l'ensemble de la caisse, et il n'est attribué à aucune catégorie d'actifs ni région. Les activités qui ne sont présentées que dans les rendements nets de l'ensemble de la caisse comprennent celles liées aux activités de gestion du change, aux équivalents de trésorerie et aux titres du marché monétaire ainsi qu'aux stratégies de rendement absolu. Pour cette présentation par région, les rendements nets de l'ensemble de la caisse comprennent également des titres, comme des swaps, des contrats à terme de gré à gré, des options et des fonds communs, qui ne sont pas classés par pays d'exposition.

Gestion des coûts engagés par Investissements RPC

La gestion rigoureuse des coûts est l'un des principaux aspects de notre obligation de reddition de comptes au public dont l'objectif est de créer une valeur durable pour des générations de bénéficiaires du RPC.

Afin de générer un bénéfice net de 46,4 milliards de dollars, Investissements RPC a engagé, de façon directe et indirecte, des charges d'exploitation de 1 617 millions de dollars, des frais de gestion des placements de 1 449 millions de dollars et des commissions de performance versées aux gestionnaires externes de 2 067 millions de dollars, de même que des charges liées aux transactions de 427 millions de dollars.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 77 millions de dollars en raison des pressions inflationnistes, qui ont eu une incidence sur les salaires, les avantages du personnel et notre infrastructure technologique. Notre ratio des charges d'exploitation s'est établi à 27,5 points de base (pb), ce qui est inférieur à notre moyenne sur cinq exercices de 28,3 pb et inférieur au ratio de 28,6 pb enregistré au cours de l'exercice 2023.

Les frais de gestion ont diminué de 10 millions de dollars, un résultat essentiellement inchangé par rapport à l'exercice précédent. Les commissions de performance ont augmenté de 302 millions de dollars, ce qui reflète l'augmentation du nombre d'opérations de réalisation d'actifs au sein du portefeuille d'actions de sociétés fermées par rapport à l'exercice précédent.

Les charges liées aux transactions, qui ont augmenté de 11 millions de dollars, varient d'un exercice à l'autre en fonction du nombre, de la taille et de la complexité de nos activités de placement. Les autres catégories ayant une incidence sur notre profil des coûts totaux comprennent les impôts et les charges liés à diverses formes de levier financier.

La page 27 du rapport annuel de l'exercice 2024 présente une analyse de la façon dont nous gérons nos coûts. Pour un aperçu complet des charges combinées d'Investissements RPC, y compris une analyse comparative des résultats d'un exercice à l'autre, se reporter à la page 50.

Faits saillants de l'exploitation pour l'exercice

Faits nouveaux concernant l'organisme

Nous nous sommes classés parmi les caisses de retraite publiques les plus performantes au monde selon Global SWF, qui a mesuré les rendements annualisés de l'exercice 2014 à celui de 2023 (plateforme de données de Global SWF, mai 2024).

Publication d'une déclaration collective avec les plus importants gestionnaires de placements de régimes de retraite du Canada , invitant les sociétés à adopter le nouveau cadre de divulgation de l'International Sustainability Standards Board. Le nouveau cadre aidera à accroître la confiance envers les informations fournies par les sociétés à propos de la durabilité lors de la prise de décisions d'investissement.

Nominations au conseil

Nous avons accueilli Dean Connor à titre de président du conseil d'administration, avec prise d'effet le 27 octobre 2023. M. Connor remplace M me Heather Munroe-Blum , présidente du conseil d'administration d'Investissements RPC depuis 2014 et dont le dernier mandat à titre de présidente du conseil et d'administratrice s'est terminé en octobre. M. Connor siège au conseil depuis août 2021.

à titre de président du conseil d'administration, avec prise d'effet le 27 octobre 2023. M. Connor remplace M , présidente du conseil d'administration d'Investissements RPC depuis dont le dernier mandat à titre de présidente du conseil et d'administratrice s'est terminé en octobre. M. Connor siège au conseil depuis août 2021. Nous avons accueilli Nadir Mohamed au sein du conseil d'administration et accepté le renouvellement du mandat d'Ashleigh Everett, de John Montalbano , de Mary Phibbs et de Boon Sim à titre d'administrateurs du conseil pour une période de trois ans, avec prise d'effet en octobre 2023.

Annonces concernant la direction

Nous avons séparé les rôles de chef des placements et de chef, Gestion de fonds globale, afin de permettre une gestion plus dynamique de notre portefeuille, du bilan et du positionnement tactique. Le chef des placements Edwin Cass supervise maintenant tous les services de placement, et Manroop Jhooty a été nommé directeur général principal et chef, Gestion de fonds globale. À ce titre, il est responsable de la gestion du portefeuille d'équilibrage et de financement, qui est investi dans des titres mondiaux de sociétés ouvertes, ainsi que de la gestion du bilan, du positionnement tactique, de la négociation de titres et de la conception de portefeuille.

Faits saillants liés aux transactions pour l'exercice

Actions à gestion active

Conclusion d'un placement dans Inspira, l'un des principaux fournisseurs d'enseignement primaire et secondaire dans le réseau privé au Brésil, qui offre des services à plus de 57 000 élèves dans plus de 100 écoles, dans le cadre d'une ronde de financement de 1 milliard de reales (270 millions de dollars canadiens) menée par Advent International.

Investissement d'un montant de 534 millions de dollars canadiens dans KPN, ce qui porte notre participation à 2,9 pour cent. KPN est une société de télécommunications de premier plan aux Pays-Bas.

Investissement d'un montant de 400 millions de dollars canadiens dans SK Hynix, un fournisseur sud-coréen de puces de mémoire dynamiques et « flash », ce qui porte notre participation à 0,4 pour cent.

Investissement d'un montant additionnel de 258 millions de dollars canadiens dans LY Corp., une société de portefeuille japonaise qui détient et gère un portefeuille de sociétés, dont Yahoo! Japan , ce qui porte notre participation à 3 pour cent.

, ce qui porte notre participation à 3 pour cent. Investissement d'un montant de 435 millions de dollars canadiens pour une participation d'environ 1 pour cent dans Evolution AB, une société suédoise qui développe, produit et commercialise des solutions de casinos en ligne et en concède les licences à des opérateurs de jeux.

Placements en instruments de crédit

Engagement d'un montant de 325 millions de dollars américains dans TPG AG Essential Housing Fund III, qui offre du financement à des constructeurs d'habitations unifamiliales américains pour des terrains prêts pour la construction et pour lesquels toutes les autorisations ont été obtenues.

Création d'un partenariat stratégique de 750 millions de dollars américains avec Redwood Trust, Inc., une fiducie de placement immobilier cotée en bourse spécialisée en prêts hypothécaires aux États-Unis. Le partenariat comprend une nouvelle coentreprise de 500 millions de dollars américains d'actifs et une opération de financement garantie de 250 millions de dollars américains fournie à Redwood Trust.

Engagement d'un montant de 300 millions de dollars américains dans une société de gestion d'actifs établie en Inde qui met l'accent sur les occasions de titres de créance structurées et privées au pays.

Engagement à fournir un montant maximal de 138 millions de dollars américains pour le financement de VoltaGrid LLC au moyen d'un prêt à terme. Établie aux États-Unis, VoltaGrid est une société de production et de gestion d'énergie qui offre des solutions d'énergie, de carburants de remplacement et de réduction des émissions.

Engagement d'un montant de 500 millions de dollars américains dans Quantum Capital Solutions Fund II, qui investira principalement dans des coentreprises au niveau de l'actif et dans des placements dans des instruments de crédit hybrides au sein du secteur de l'énergie traditionnelle aux États-Unis.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains pour financer l'acquisition de Zeus, un important fabricant sous contrat du secteur des dispositifs médicaux établi aux États-Unis, par EQT.

Investissement d'un montant de 93 millions de livres sterling dans une facilité d'emprunt de Vårgrønn, qui détient une participation de 20 pour cent dans Dogger Bank Wind Farm, un parc éolien situé en mer, au large des côtes du Royaume-Uni, en cours de construction.

Établissement d'une nouvelle coentreprise avec Blackstone Real Estate Debt Strategies, Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., et des fonds affiliés à Rialto Capital, et acquisition d'une participation de 20 pour cent dans une coentreprise qui détient un portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux de premier rang de 16,8 milliards de dollars américains visant des immeubles situés principalement dans la région métropolitaine de New York , pour un montant de 1,2 milliard de dollars américains.

, pour un montant de 1,2 milliard de dollars américains. Investissement d'un montant de 300 millions de dollars australiens (268 millions de dollars canadiens) dans un prêt à terme de premier rang consenti à TEG, un fournisseur de services intégrés de premier plan dans les domaines du divertissement en direct et de la billetterie en Australie.

Engagement à investir un montant de 197 millions de dollars canadiens pour financer et soutenir l'acquisition, par CapVest Partners, de Recochem. Recochem, dont le siège social est au Canada , est un fabricant et distributeur mondial offrant des solutions en liquides destinées au marché secondaire dans le domaine du transport et au marché des produits ménagers.

Actions de sociétés fermées

Engagement d'un montant de 50 millions de dollars américains dans Sands Capital Life Sciences Pulse III. Établie dans la région de Washington, D.C. , Sands Capital Life Sciences Pulse III investit dans des sociétés en phase de croissance dans les domaines de la thérapeutique, du diagnostic et des outils liés aux sciences de la vie, principalement aux États-Unis.

, Sands Capital Life Sciences Pulse III investit dans des sociétés en phase de croissance dans les domaines de la thérapeutique, du diagnostic et des outils liés aux sciences de la vie, principalement aux États-Unis. Investissement d'un montant de 30 millions de dollars américains dans Sogo Medical Group, une chaîne de pharmacies pouvant délivrer des médicaments et un fournisseur de services hospitaliers de premier plan au Japon, en partenariat avec CVC Capital.

Investissement d'un montant de 84 millions de dollars canadiens pour une participation minoritaire dans Plusgrade, en partenariat avec General Atlantic. Plusgrade, dont le siège social est à Montréal, au Canada , est un fournisseur de premier plan en matière de solutions d'optimisation des revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage.

, est un fournisseur de premier plan en matière de solutions d'optimisation des revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage. Engagement d'un montant de 100 millions d'euros dans Montagu VII SCSp, qui met l'accent sur les rachats d'entreprises de taille moyenne des secteurs des soins de santé, des données essentielles, des services financiers, de l'infrastructure numérique et de l'éducation en Europe du Nord.

du Nord. Investissement d'un montant de 50 millions de dollars américains dans Zeus, en partenariat avec EQT. Zeus est un important fabricant sous contrat du secteur des dispositifs médicaux établi aux États-Unis.

Investissement d'un montant de 27 millions de dollars américains dans HRBrain, un fournisseur de logiciels pour le secteur des ressources humaines de premier plan au Japon, en partenariat avec BPEA EQT Middle Market Growth Fund.

Conclusion de deux engagements avec Northleaf Capital Partners, une société mondiale d'investissement sur les marchés privés dont le siège social est situé à Toronto : 200 millions de dollars canadiens pour un compte permanent à gestion distincte qui donne accès au marché canadien des actions de sociétés fermées par l'intermédiaire de rachats d'entreprises de taille moyenne ainsi que de fonds de croissance, de placements secondaires et de placements directs; et 50 millions de dollars canadiens pour Northleaf Venture Catalyst Fund III, un fonds de capital-risque axé sur le Canada qui investit dans le capital-risque et les fonds de croissance, les placements secondaires et les placements directs au Canada .

: 200 millions de dollars canadiens pour un compte permanent à gestion distincte qui donne accès au marché canadien des actions de sociétés fermées par l'intermédiaire de rachats d'entreprises de taille moyenne ainsi que de fonds de croissance, de placements secondaires et de placements directs; et 50 millions de dollars canadiens pour Northleaf Venture Catalyst Fund III, un fonds de capital-risque axé sur le qui investit dans le capital-risque et les fonds de croissance, les placements secondaires et les placements directs au . Engagement d'un montant de 500 millions d'euros dans CVC Capital Partners IX, L.P., dont les activités sont axées sur les rachats d'entreprises avec prise de contrôle et les rachats d'entreprises avec prise de contrôle conjointe dans divers secteurs, principalement en Europe et dans les Amériques.

et dans les Amériques. Investissement d'un montant de 105 millions de dollars néo-zélandais (88 millions de dollars canadiens) afin d'acquérir, en partenariat avec BGH Capital, une participation de 9,4 pour cent dans Pushpay Holdings Ltd., un fournisseur de logiciel de paiement pour les églises dont le siège social est en Nouvelle-Zélande.

Engagement envers la réalisation partielle de notre investissement dans Visma, l'un des principaux fournisseurs de logiciels en nuage indispensables en Europe , ce qui porte à environ 2 pour cent notre participation dans la société. Le produit net de la vente devrait se chiffrer à environ 700 millions de dollars canadiens. Notre investissement initial a été effectué en 2019.

, ce qui porte à environ 2 pour cent notre participation dans la société. Le produit net de la vente devrait se chiffrer à environ 700 millions de dollars canadiens. Notre investissement initial a été effectué en 2019. Conclusion de la vente d'Inmarsat, un fournisseur de services par satellite européen, à Viasat Inc., une société de communications internationale établie aux États-Unis, dans laquelle nous détenons désormais une participation d'environ 9 pour cent. Le produit net en trésorerie de la vente s'élève à 206 millions de dollars américains.

Actifs réels

Création d'une nouvelle plateforme de placements immobiliers et d'exploitation immobilière axée sur les logements construits expressément pour les étudiants en Europe continentale au moyen de l'acquisition de la participation minoritaire de notre partenaire de coentreprise dans Round Hill European Student Accommodation Partnership et de l'acquisition de l'intégralité de Nido Living , un exploitant et gestionnaire européen de premier plan dans le secteur des logements construits expressément pour les étudiants. Dans le cadre de ces transactions combinées, nous investissons jusqu'à 40 millions de dollars canadiens dans la plateforme.

continentale au moyen de l'acquisition de la participation minoritaire de notre partenaire de coentreprise dans Round Hill European Student Accommodation Partnership et de l'acquisition de l'intégralité de , un exploitant et gestionnaire européen de premier plan dans le secteur des logements construits expressément pour les étudiants. Dans le cadre de ces transactions combinées, nous investissons jusqu'à 40 millions de dollars canadiens dans la plateforme. Investissement d'un montant de 18,2 milliards de roupies indiennes (297 millions de dollars canadiens) dans National Highways Infra Trust (NHIT), une fiducie de placement en infrastructures dont le promoteur est la National Highways Authority of India . Nous avons investi 36,8 milliards de roupies indiennes (614 millions de dollars canadiens) dans NHIT depuis 2021 et détenons 25 pour cent des parts.

. Nous avons investi 36,8 milliards de roupies indiennes (614 millions de dollars canadiens) dans NHIT depuis détenons 25 pour cent des parts. Investissements subséquents totalisant 380 millions de livres sterling dans Octopus Energy tout au long de l'exercice pour soutenir la croissance continue de la société à l'échelle mondiale. Octopus Energy est une pionnière mondiale des technologies énergétiques propres établie au Royaume-Uni. Notre partenariat a été constitué en 2021, et nous détenons à l'heure actuelle une participation de 12 pour cent.

nous détenons à l'heure actuelle une participation de 12 pour cent. Engagement à acquérir une participation de 17,5 pour cent dans Netco pour un montant maximal de 2,0 milliards d'euros en tant que membre du groupe d'investisseurs Optics BidCo. Netco est un vaste réseau de télécommunications en Italie. La clôture de la transaction est prévue à l'été 2024.

Engagement additionnel auprès de Boldyn Networks, un fournisseur d'infrastructure de réseau partagé de premier plan aux États-Unis et à l'échelle mondiale, en partenariat avec AIMCo et Manuvie, pour soutenir la stratégie de croissance continue de la société, dont l'acquisition convenue d'Apogee Telecom. Nous avons engagé un montant d'environ 3,5 milliards de dollars canadiens en ce qui a trait à Boldyn Networks depuis 2009 et nous détenons une participation de 86 pour cent.

nous détenons une participation de 86 pour cent. Investissement d'un montant additionnel de 540 millions de dollars canadiens dans Interise Trust (auparavant IndInfravit Trust), notre société de portefeuille liée aux routes à péage en Inde, dans laquelle nous détenons désormais une participation de 60,8 pour cent, afin de soutenir le financement de l'acquisition de quatre concessions routières en exploitation. Au quatrième trimestre de l'exercice, nous avons acquis une participation de 50 pour cent dans le gestionnaire de placements d'Interise Trust pour un montant de 8 millions de dollars canadiens, en partenariat avec OMERS et ACP, qui ont acquis chacune une participation de 25 pour cent.

Signature d'une entente définitive à l'appui de la fusion proposée d'Aera Energy, un des principaux producteurs d'énergie de la Californie, et de California Resources Corporation, une société indépendante de gestion de l'énergie et du carbone des États-Unis. Dans le cadre de cette transaction, nous recevrons des actions ordinaires nouvellement émises à la clôture de celle-ci, qui devraient représenter une participation d'environ 11,2 pour cent de la société regroupée.

Annonce d'un nouveau partenariat avec Power2X, société établie à Amsterdam , dans le cadre duquel nous prévoyons investir un montant initial de 130 millions d'euros pour accélérer la croissance de la société en tant que plateforme de développement et pour financer des projets de molécules vertes. Power2X est un promoteur européen important en matière de molécules vertes et un conseiller spécialisé dans la décarbonisation des chaînes de valeur industrielles.

, dans le cadre duquel nous prévoyons investir un montant initial de 130 millions d'euros pour accélérer la croissance de la société en tant que plateforme de développement et pour financer des projets de molécules vertes. Power2X est un promoteur européen important en matière de molécules vertes et un conseiller spécialisé dans la décarbonisation des chaînes de valeur industrielles. Investissement d'un montant de 1 438 millions de dollars canadiens pour acquérir une participation de 24,99 pour cent dans FCC Servicios Medio Ambiente Holding, SAU, la division des services environnementaux du conglomérat espagnol Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. FCC Servicios Medio Ambiente est un chef de file de la gestion des déchets dans la péninsule Ibérique, au Royaume-Uni et en Europe centrale, et dont la présence s'accroît aux États-Unis.

centrale, et dont la présence s'accroît aux États-Unis. Vente de notre participation de 45 pour cent dans 1455 Market Street, un immeuble de bureaux situé à San Francisco , en Californie. Le produit net de la vente s'élève à environ 44 millions de dollars américains. Notre investissement initial a été effectué en 2015.

, en Californie. Le produit net de la vente s'élève à environ 44 millions de dollars américains. Notre investissement initial a été effectué en 2015. Signature d'une entente visant la vente de notre participation de 45 pour cent dans 10 East 53rd Street, un immeuble de bureaux situé à Manhattan , à New York . Le produit net de la vente devrait se chiffrer à environ 7 millions de dollars américains. Notre investissement initial a été effectué en 2012.

, à . Le produit net de la vente devrait se chiffrer à environ 7 millions de dollars américains. Notre investissement initial a été effectué en 2012. Vente de trois immeubles de bureaux à Houston , au Texas , y compris la tour Phoenix . Le produit net de la vente s'est établi à environ 62 millions de dollars américains. Nos investissements initiaux ont été effectués en 2017.

, au , y compris la tour . Le produit net de la vente s'est établi à environ 62 millions de dollars américains. Nos investissements initiaux ont été effectués en 2017. Conclusion d'une entente visant la restructuration et la vente d'une participation partielle de 21 pour cent dans Kendall Square Development Venture (KDV I), en Corée du Sud. Le produit net de la vente sera d'environ 245 millions de dollars américains. KDV I est une coentreprise créée en 2015 en collaboration avec APG et ESR pour aménager des actifs immobiliers logistiques modernes dans des emplacements de choix au sein de grands centres logistiques stratégiques en Corée du Sud.

Voici les faits saillants des transactions réalisées après la fin de l'exercice :

Signature d'une entente visant la vente d'Amitra Capital Limited, qui se spécialise dans la gestion de prêts non productifs et de placements immobiliers européens, à Arrow Global Group Limited. Amitra Capital a été fondée en 2019, et nous conservons notre participation économique directe actuelle dans tous les portefeuilles qu'elle gère.

nous conservons notre participation économique directe actuelle dans tous les portefeuilles qu'elle gère. En partenariat avec Global Infrastructure Partners, conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition de ALLETE, Inc. pour un montant de 6,2 milliards de dollars américains, incluant la prise en charge de la dette. Les activités de ALLETE, dont le siège social est à Duluth , au Minnesota , se concentrent sur la transition vers une énergie propre en développant les énergies renouvelables, en réduisant les émissions de carbone, en améliorant la résilience du réseau et en favorisant l'innovation.

, au , se concentrent sur la transition vers une énergie propre en développant les énergies renouvelables, en réduisant les émissions de carbone, en améliorant la résilience du réseau et en favorisant l'innovation. Engagement d'un montant de 450 millions de dollars américains dans Ontic, un fournisseur de services de réparation et de pièces spécialisés pour des technologies en aérospatiale établies, dont le siège social est au Royaume-Uni.

Vente d'une tranche de notre participation dans Viking Holdings, pour un produit net prévu de 714 millions de dollars canadiens, dans le cadre du premier appel public à l'épargne de la société. Viking Holdings est un croisiériste et une agence de voyages mondial. Nous avons effectué notre investissement initial dans la société en 2016, et nous conservons une participation de 15 pour cent.

nous conservons une participation de 15 pour cent. Engagement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans Kedaara Capital Fund IV, qui sera axé sur les rachats d'entreprises de taille moyenne et les participations minoritaires dans des sociétés en croissance en Inde.

Conclusion d'une entente visant la vente de notre participation dans Dorna Sports , une société internationale spécialisée dans la gestion, la couverture médiatique et la commercialisation d'événements sportifs, qui détient les droits mondiaux pour organiser les championnats MotoGP et WSBK. Le produit net de la transaction devrait s'élever à environ 1,9 milliard de dollars canadiens, dont une tranche d'environ 75 pour cent sera réglée en trésorerie et une tranche de 25 pour cent, en actions reflet de série C de Liberty Formula One. Nous avons effectué notre investissement initial dans l'entreprise en 2013.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 mars 2024, la caisse totalisait 632,3 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont formulées et présentées conformément aux dispositions refuges des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives comprennent toute l'information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d'Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l'égard de circonstances ou d'événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. L'information et les déclarations prospectives se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de termes comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « avoir l'intention de », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi que par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d'expressions similaires. L'information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d'Investissements RPC à l'égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu'Investissements RPC soit d'avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d'événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. L'information présentée sur le site Web et les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter d'Investissements RPC ne fait pas partie intégrante de ce communiqué. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, Canada Pension Plan Investment Board, OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

___________________________ 1. Certains totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres.

22 mai 2024 à 06:00

