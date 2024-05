SOLLUM TECHNOLOGIES ET DAMATEX CONCLUENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE





INTÉGRATION DU SOLEIL À VOTRE SERVICE DE SOLLUM ET DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE DAMATEX POUR OPTIMISER LA GESTION DES SERRES.

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Dans le but de réinventer la gestion des serres, Sollum Technologies est fière d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec Damatex. Cette collaboration harmonise les fonctions de contrôle de l'éclairage des serres de la plateforme Le Soleil à votre ServiceMC (SOLaSMC), exclusive à Sollum, aux systèmes avancés de contrôle climatique de Damatex, en vue de faciliter les opérations quotidiennes des clients. La synchronisation des deux plateformes de contrôle consolide de multiples fonctions dans une interface unique et simplifiée, laquelle réduisent les vérifications manuelles et améliorent les capacités du système grâce au partage de données enrichies. Cette configuration favorise un échange de données continu, une meilleure flexibilité opérationnelle et minimise les erreurs de configuration, ce qui entraîne un contrôle plus fiable et de meilleurs résultats pour les cultures et moins de temps d'arrêt opérationnel.

Damatex est devenue un chef de file en matière de solutions de contrôle climatique pour les serres et les installations intérieures. L'engagement en matière d'innovation et de satisfaction de la clientèle de Damatex continue de repousser les limites de la technologie afin d'offrir des systèmes sophistiqués et adaptables aux besoins uniques de chaque client. Leurs produits gèrent toutes les exigences de contrôle de la production, y compris le chauffage, la ventilation, le refroidissement et l'irrigation, ce qui les rend parfaitement adaptés à la solution de Sollum.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Sollum Technologies, une étape importante dans notre quête pour stimuler l'innovation dans le secteur agricole. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre mission, qui est de donner aux producteurs les moyens d'agir en intégrant des technologies de pointe à nos solutions éprouvées de contrôle climatique, afin d'améliorer la productivité et la durabilité de l'industrie », a déclaré Wayne Sicard, copropriétaire de Damatex.

« Nous sommes enthousiastes à l'égard de notre association avec Damatex, dont l'expertise en matière de contrôle climatique complète la plateforme infonuagique SOLaS de Sollum, créant ainsi une synergie efficace qui profitera grandement à nos clients », a déclaré François R-Moisan, chef des technologies et cofondateur de Sollum Technologies. « Ce partenariat améliore non seulement les capacités de nos systèmes respectifs, mais simplifie également les opérations, offrant aux producteurs une flexibilité et un contrôle inégalés de leurs serres. »

En tirant parti des atouts des deux entreprises, ce partenariat promet d'améliorer la gestion des serres, en offrant une solution plus efficace et plus performante, adaptée à l'évolution des besoins du secteur de l'agriculture en milieu contrôlé.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

À propos de Damatex Inc

DAMATEX Inc. est un leader nord-américain dans le domaine des systèmes de contrôle horticole. Au fil des ans, la société s'est spécialisée dans les systèmes d'irrigation à grande échelle ainsi que dans la régulation du climat. Leur système facile à utiliser peut supporter tous les besoins de contrôle des serres ou de production intérieure tels que le chauffage, la ventilation, l'air conditionné, les systèmes HVAC, l'irrigation ainsi que la fertigation. En outre, il peut être facilement adapté pour répondre à la plupart des besoins de contrôle personnalisés ou spéciaux. Pour plus d'informations, visitez damatex.ca.

©2024 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, Connectés à la nature, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

SOURCE Sollum Technologies

22 mai 2024 à 06:00

