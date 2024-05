Invitation aux médias - Activités de mobilisation des travailleuses et travailleurs de la SOPFEU





QUÉBEC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Les membres d'Unifor travaillant pour la SOPFEU se préparent à organiser des activités de mobilisation le 22 mai prochain, de 7h à 8h, dans plusieurs des bases opérationnelles. Cette mobilisation vise à exprimer le désir urgent de parvenir à un accord satisfaisant dans le cadre des prochaines rencontres de négociations qui auront lieu du 28 au 30 mai 2024.

Les activités de mobilisation auront lieu dans les bases suivantes de la SOPFEU:

Maniwaki : 176, Route 105, Messines, QC J0X 1J0

: 176, Route 105, J0X 1J0 Tremblant : 1348, rue Demontigny, Mont-Tremblant, QC

: 1348, rue Demontigny, Parent : 304, rue Principale, Parent, QC G0X 3P0

: 304, rue Principale, G0X 3P0 Val-d'Or : 285, rue de la Concorde, Val-d'Or, QC J9P 0E7

: 285, rue de la Concorde, J9P 0E7 Matagami : 20, rue Bell, Matagami, QC J0Y 2A0

: 20, rue Bell, J0Y 2A0 Lebel -sur-Quévillon : 99, chemin de l'aéroport, Lebel -sur-Quévillon, J0Y 1X0

: 99, chemin de l'aéroport, -sur-Quévillon, J0Y 1X0 Bonaventure : 178, chemin de l'Aéroport, Bonaventure, QC G0C 1E0

: 178, chemin de l'Aéroport, G0C 1E0 Rimouski : 599, rue des Voiliers, Rimouski, QC G5L 7M

: 599, rue des Voiliers, G5L Sept-Îles : 16, rue Aviation générale Est, Sept-Îles, QC G4R 4K2

: 16, rue Aviation générale Est, Sept-Îles, QC G4R 4K2 Havre-Saint-Pierre : 1211, boul. de l'Escale, Case postale 2668, Havre-Saint-Pierre , G0G 1P0

: 1211, boul. de l'Escale, Case postale 2668, , G0G 1P0 Duchesnay : 90, rue Boréale, Ste-Catherine-De-La-Jacques-Cartier, QC G3N 3B8

: 90, rue Boréale, G3N 3B8 La Tuque : 3000, bld Ducharme, La Tuque, QC G9X 4S9

: 3000, bld Ducharme, G9X 4S9 Roberval : 1230 Route de l'Aéroport, Roberval Qc , G8H 2M9

: 1230 Route de l'Aéroport, , G8H 2M9 Chibougamau : 5, Route de l'Aéroport, Chibougamau Qc , G8P 2K7

Nous invitons les représentantes et représentants des médias à assister à ces événements pour couvrir la mobilisation des travailleuses et travailleurs de la SOPFEU.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

22 mai 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :