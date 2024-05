NYO3, la 1ère Marque Mondiale d'Huile de Krill en Ligne, Fait Son Entrée sur le Salon Vitafoods Europe 2024





Le 14 mai, à Genève, en Suisse, NYO3, une marque norvégienne de diététique haut de gamme représentée par le nouvel Omega-3, a exposé 32 produits nutritionnels.

Tous ces produits ont été exposés à Vitafoods Europe 2024 en Suisse. Simultanément s'est tenue la conférence mondiale de lancement de la nouvelle marque NYO3. Le nouveau produit NYO3 Royal-boost Antarctic Krill Oil a été lancé. Chaque capsule contient jusqu'à 1300 mg d'huile de krill. Grâce à l'utilisation d'une technologie exclusive et innovante de solubilité dans l'eau (solubilité des phospholipides marins), le taux d'absorption s'en trouve considérablement amélioré.

Matts Johansen, PDG d'Aker Biomarine, partenaire stratégique de NYO3, a souligné lors de la conférence de presse que leur chaîne de valeur exhaustive englobe la pêche durable du krill dans les eaux vierges de l'Antarctique. NYO3 fait appel à la technologie brevetée de pêche du krill antarctique et à la technologie d'extraction brevetée d'Aker Biomarine pour assurer la fraîcheur et la qualité pure de l'huile de krill NYO3 depuis la source.

Svein Erik Haugmo, PDG d'ORIVO, un organisme d'essai réputé pour ses tests de qualité des oméga-3, a annoncé qu'il avait recours à la technologie d'analyse par résonance magnétique nucléaire (RMN) pour contrôler l'authenticité des matières premières et l'origine des produits dans le monde entier. Au terme de tests rigoureux, NYO3 a obtenu une certification de qualité à 100 % pour la troisième année consécutive, se plaçant ainsi au premier rang de l'industrie mondiale de l'huile de krill pour ce qui est de la qualité, et ce pour la troisième année consécutive.

À l'heure actuelle, le secteur de l'huile de krill offre de vastes perspectives de marché. Julija Skolnikovc, de Moojing, a annoncé qu'en 2023, NYO3 se classera au premier rang des ventes mondiales en ligne d'huile de krill. Par ailleurs, la part de marché de l'huile de krill de NYO3 est la plus importante du marché et son échelle dépasse de loin celle des autres marques.

En se basant sur la qualité et les ventes, NYO3 tient également à la durabilité et au développement écologiquement équilibré des ressources de l'Antarctique. Au cours de la conférence de presse, l'AWR a délivré un certificat de donation à NYO3 et a remercié NYO3 pour sa donation au Fonds de Recherche sur la Faune et la Flore Antarctiques (AWR). 121 000 NOK seront utilisés pour soutenir la recherche sur l'écosystème de l'Antarctique, maintenir la durabilité et le développement écologiquement stable des ressources en krill de l'Antarctique.

La qualité et la quantité de la croissance sont le fruit du concept de NYO3 : "de la Norvège, pure et simple". En adhérant aux normes médicales mondiales, à la qualité des matériaux naturels et aux concepts de développement durable, NYO3 développera les compléments nutritionnels norvégiens.

22 mai 2024 à 05:45

