La famille d'entrepreneurs et fondatrice de Garaga inc. deviendra propriétaire du Groupe Novatech inc.





SAINTE-JULIE, QC, le 22 mai 2024 /CNW/ - La famille Gendreau, propriétaire de Garaga Inc, chef de file nord-américain dans le secteur de la fabrication des portes de garage, annonce la signature d'une entente visant l'acquisition du Groupe Novatech inc. (Novatech) leader dans la fabrication de portes d'acier, de fenêtres de portes, de portes-patio et de produits verriers. Cette acquisition s'effectue avec l'appui d'investisseurs actionnaires 100% québécois tels qu'Investissement Québec (IQ) à même ses fonds propres ainsi qu'à titre de mandataire du gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ (Fonds) ainsi que le président actuel de Novatech, Harold Savard. La clôture du financement par les investisseurs et de la transaction d'achat est prévue pour le 27 mai 2024 et demeure assujettie à la réalisation de certaines conditions de clôture, incluant la documentation finale.

Depuis sa fondation par Raymond Ouellette en 1982 à Sainte-Julie, Novatech est devenue une entreprise offrant une gamme complète de produits : transformation du verre, fabrication de fenêtres de portes, de portes d'acier et portes-patio, extrusion de PVC, etc. Novatech compte 16 usines et centres de distribution au Canada et aux États-Unis de même qu'un centre d'innovation pour la recherche et le développement de nouveaux produits depuis 2009.

Deux fleurons québécois étendront un écosystème de produits complémentaires pour les consommateurs

La famille Gendreau est maintenant propriétaire de deux fleurons québécois qui cumulent un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 milliard de dollars et plus de 3 000 employés. « L'acquisition du Groupe Novatech s'inscrit dans la poursuite du parcours entrepreneurial de notre famille. Nous sommes privilégiés d'être maintenant propriétaires de deux organisations solidement implantées dans leur marché nord-américain qui seront amenées à partager leurs connaissances et leur vision de l'industrie », explique Maxime Gendreau, co-président de Garaga. « Il est important de préciser que les deux organisations, Garaga, l'entreprise fondée par notre père Michel Gendreau, et le Groupe Novatech, fondé par Raymond Ouellette, continueront d'opérer de manière complètement autonome », ajoute Maxime Gendreau.

« Cette transaction d'envergure entre la famille Gendreau et le fondateur de Novatech, M. Raymond Ouellette et les actionnaires actuels, assure ainsi la pérennité de la propriété québécoise du Groupe Novatech tout en permettant une transition d'actionnariat naturelle pour l'organisation. C'est grâce à l'engagement et à l'expertise de nos employés, qui ont appuyés notre vision, que Novatech a pu réaliser la progression des dernières années et présenter une feuille de route impressionnante. L'expérience reconnue de la famille Gendreau dans l'opération et le développement d'entreprise établie au Québec, au Canada et aux États-Unis nous permettra de poursuivre notre croissance, de conserver notre culture et nos valeurs d'entreprises », complète Harold Savard, président du Groupe Novatech.

La famille Gendreau, portée par des valeurs d'humilité et de passion, est ravie de pouvoir contribuer au rayonnement de deux fleurons québécois du secteur de la construction au Québec comme ailleurs. « Le succès d'une entreprise dépend du talent et de l'engagement de ses gens. Des équipes exécutives aux employés de premières lignes dans nos usines, nous sommes très reconnaissants envers tous les employés de Novatech et Garaga. Ce sont eux qui rendent cette nouvelle aventure possible pour notre famille. » explique Maxime Gendreau.

« Le repreneuriat, c'est un outil stratégique pour préserver la propriété québécoise de nos entreprises. Cela garantit non seulement le maintien des emplois et des services essentiels dans nos régions, mais aussi la pérennité de nos fleurons québécois. L'acquisition de Novatech par la famille Gendreau montre l'engagement de nos entrepreneurs à propulser notre économie vers l'avant », a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Dans le cadre de cette transaction d'importance pour le secteur manufacturier québécois, Investissement Québec est fier de jouer pleinement son rôle en soutenant un projet de relève porté par des gens d'ici. Le maintien de la propriété québécoise de nos fleurons est d'une importance clé pour conserver des expertises stratégiques et propulser le développement économique dans chacune de nos régions. Nous sommes très heureux de nous joindre à l'actionnariat et de soutenir la famille Gendreau dans ce projet qui, nous en sommes persuadés, contribuera à la croissance et la pérennité de Novatech et de ses artisans en sol québécois », a affirmé Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« Avec la longue feuille de route de la famille Gendreau dans le secteur manufacturier et la présence de Harold Savard à la tête de l'entreprise, toutes les conditions sont réunies pour assurer la croissance de Novatech. Le maintien de la propriété québécoise d'entreprises du Québec de toutes tailles n'est possible qu'avec des cédants comme Raymond Ouellette, le fondateur de Novatech, et des repreneurs comme la famille Gendreau. La croissance pérenne des entreprises québécoises étant au coeur des priorités du Fonds de solidarité FTQ, je suis fière de m'associer à eux, de même qu'au gouvernement du Québec, pour que l'histoire de Novatech se poursuive au Québec », a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Aviseurs

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils, a assuré le rôle de conseiller financier. Norton Rose Fulbright a agi à titre de conseiller juridique de la famille Gendreau. Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. a agi comme conseillers juridiques de Groupe Novatech Inc., Raymond Ouellette et Harold Savard. Borden Ladner Gervais LLP (BLG) a agi à titre de conseiller juridique d'Investissement Québec et du Fonds de solidarité FTQ.

À propos de Groupe Novatech inc.

Fondé en 1982, le Groupe Novatech emploie plus de 1 500 employés et est le chef de file canadien de la fabrication de composantes pour le secteur des portes et fenêtres. Ses usines à la fine pointe de la technologie fabriquent des panneaux de portes résidentielles en acier, des fenêtres de porte, des portes patio, ainsi que des produits verriers destinés à la construction résidentielle, commerciale et institutionnelle. Sa clientèle nord-américaine et internationale est desservie à partir de ses 16 installations manufacturières et centres de distribution situés au Québec, en Ontario, en Alberta et aux États-Unis.

À propos de la famille Gendreau et de Garaga inc.

La famille Gendreau originaire de la région de la Beauce détient l'entreprise Garaga inc., fondée en 1983 par Michel Gendreau. La relève est assurée par les 2 coprésidents qui sont jumeaux, Martin et Maxime Gendreau. Garaga opère quatre usines de fabrication et plus de 55 succursales de ventes, installation et réparation de portes de garage. Les quatre usines de fabrication se situent à Saint-Georges (Québec), Barrie (Ontario), Ponca City (Oklahoma) et à Bemidji (Minnesota). Garaga distribue également ses produits à travers un réseau de distribution indépendant de plus 650 spécialistes et 1300 centres de rénovation. Les produits Garaga sont disponibles partout au Canada et dans 48 états américains.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

22 mai 2024 à 05:00

