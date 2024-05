PlanetHoster dévoile HybridCloud N0C®, une nouvelle offre de serveur dédié de dernière génération





MONTREAL, PARIS et LAUSANNE, Switzerland, le 22 mai 2024 /CNW/ - PlanetHoster®, une société spécialisée dans l'hébergement de données et d'applications, est fière d'annoncer le lancement d'HybridCloud N0C®, prononcée N zéro C. Cette offre avant-gardiste combine la puissance des serveurs dédiés utilisant exclusivement le matériel (bare metal) à la flexibilité et à la haute disponibilité des solutions infonuagiques (cloud). Conçue pour être totalement clé en main, cette solution intègre les dernières innovations en matière de gestion centralisée, marquant un tournant majeur dans l'approche de l'infogérance chez PlanetHoster. Disponible au Canada, en France et en Suisse, HybridCloud N0C® permet aux sociétés et à la clientèle professionnelle d'accéder à une nouvelle gamme de solutions haute performance avec infogérance, visant à mieux les servir, tout en bénéficiant des dernières normes de confidentialité et de sécurité.

« HybridCloud N0C se distingue par une série de caractéristiques exceptionnelles : une protection Web Application Firewall (WAF) de pointe, une empreinte énergétique minimisée et une architecture système à la fine pointe de la technologie. Laisser ma position de PDG pour me consacrer pleinement à l'innovation technologique a été une décision clé. Aujourd'hui, nous sommes enthousiastes à l'idée de présenter ce qui représente le sommet de nos réalisations à ce jour », confie A. Saber SHENOUDA, Directeur technique (CTO) à PlanetHoster.

À propos de N0C

N0C® est une PaaS (Platform as a Service) et une IaaS (Infrastructure as a Service) offrant un panneau de gestion, une sécurité avancée, une capacité de déployer des instances infogérées rapidement à travers le monde et des performances supérieures à celles disponibles sur le marché. Elle répond aux dernières exigences en matière de sécurité et de conformité.

À propos de PlanetHoster

PlanetHoster est une société spécialisée dans les solutions d'hébergement de haute performance (web, données et applications) et un bureau d'enregistrement pour les noms de domaine. La société possède son propre réseau IP redondant. Elle sert plus de 60 000 clients à l'aide de son infrastructure nuagique (cloud) privée, distribuée dans plusieurs localisations au Canada, en France et en Suisse. L'équipe expérimentée de professionnels en hébergement web qui y travaille s'engage à offrir une expérience client(e) 5 étoiles, une performance optimale sur des infrastructures robustes, ainsi qu'une sécurité et une confidentialité des données assurée.

