La Fondation Vantage et Teach For Malaysia unissent leurs forces pour renforcer l'autonomie des enfants autochtones grâce à l'éducation





SINGAPOUR, le 22 mai 2024 /CNW/ -- La Fondation Vantage annonce fièrement son partenariat avec Teach For Malaysia (TFM) pour autonomiser les communautés autochtones Orang Asli en Malaisie grâce à l'éducation. Cette collaboration souligne la mission de la Fondation Vantage qui consiste à mettre en lumière les défis invisibles auxquels font face les communautés marginalisées du monde entier.

La Fondation Vantage offrira un soutien stratégique aux initiatives de TFM visant à relever les défis éducatifs des élèves des communautés Orang Asli, dans le but de les sensibiliser et de leur donner les moyens d'atteindre tout leur potentiel.

« Notre partenariat avec Teach For Malaysia souligne notre engagement envers l'éducation inclusive et l'autonomisation des communautés marginalisées, en particulier Orang Asli, pour favoriser leur réussite », a déclaré Steven Xie, directeur général de la Fondation Vantage.

L'expertise de TFM en matière de recrutement, de formation et de soutien aux enseignants s'inscrit dans la mission de la Fondation Vantage de promouvoir la mobilité sociale et l'éducation inclusive. Ensemble, les deux organismes visent à éliminer les obstacles systémiques et à autonomiser la communauté Orang Asli.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la Fondation Vantage pour améliorer l'autonomie de nos enfants grâce à l'éducation », a déclaré Fam Li Ying, directeur de la croissance à Teach For Malaysia. « Ensemble, nous espérons réaliser une vision selon laquelle tous les enfants en Malaisie auront accès à une éducation de qualité. »

À titre d'exemple, prenons le cas percutant de Shawn Stanly, enseignant dans une école de Banun. Les méthodes d'enseignement novatrices de Shawn créent un environnement d'apprentissage immersif où l'imagination s'enflamme et les rêves prennent forme. Son approche comble le fossé entre les étudiants et les concepts inconnus, favorisant l'amour de l'apprentissage.

Par exemple, Shawn a attiré l'intérêt de ses élèves en transformant la salle de classe en avion intérieur. Inspiré par le rêve d'un étudiant à faire l'expérience du transport aérien, Shawn a créé une simulation de vol pour élargir les horizons de ses étudiants. Malgré des ressources limitées, Shawn se déguisait en pilote et transformait la salle de classe en cabine d'avion, avec un projecteur de fortune. À l'aide d'un porte-voix, il a guidé ses étudiants fascinés à travers un voyage virtuel sur Air Banun vers des destinations comme Paris et l'Himalaya, partageant des faits fascinants en cours de route.

« Cette expérience a ouvert leur esprit au monde au-delà de leur village », comme en témoigne Shawn, en démontrant une passion évidente pour l'enseignement. « Ce n'est pas seulement un emploi, c'est une vocation, ajoute-t-il en souriant, soulignant son engagement à renforcer l'autonomie des communautés Orang Asli grâce à l'éducation.

Le partenariat entre la Fondation Vantage et Teach For Malaysia marque une étape importante vers l'atteinte de l'équité en matière d'éducation et la justice sociale en Malaisie. Grâce à la collaboration et à leur expertise, ils visent à transformer la vie des étudiants de la communauté Orang Asal à l'échelle nationale.

Pour en savoir plus sur les initiatives de Teach For Malaysia, visitez le https://teachformalaysia.org/

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est un organisme de bienfaisance indépendant qui a été lancé au centre de technologie McLaren au Royaume-Uni avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l'équipe NEOM McLaren Extreme E en 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.vantage.foundation

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417715/Vantage_Foundation_Teach_For_Malaysia_join_forces_empower_indigenous_children.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Vantage Foundation

22 mai 2024 à 04:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :