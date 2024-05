ARKLYZ AG FINALISE AVEC SUCCÈS L'ACQUISITION DE LLOYD SHOES GMBH





Ara AG a vendu Lloyd Shoes GmbH à Arklyz AG, une puissance suisse en pleine croissance dans les secteurs du sport et du style de vie. Arklyz fournira un soutien stratégique et des ressources pour renforcer et développer davantage les activités de gros, omnicanales et internationales de LLOYD.

SULINGEN, Allemagne, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Arklyz AG, une entreprise suisse en pleine croissance spécialisée dans les secteurs du sport et du style de vie, a le plaisir d'annoncer la réussite de l'acquisition de LLOYD Shoes GmbH, une marque allemande renommée de chaussures haut de gamme dont l'histoire s'étend sur plus d'un siècle.

Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie d'Arklyz visant à diversifier son portefeuille et à renforcer sa présence sur le marché mondial du sport et du style de vie. LLOYD, connu pour sa qualité supérieure et ses conceptions classiques mais modernes, continuera à opérer sous sa marque établie, en bénéficiant des ressources étendues et de la portée mondiale du groupe Arklyz.

« En intégrant LLOYD dans le groupe Arklyz, nous acquérons une marque avec un héritage exceptionnel. Et tirer parti des synergies entre LLOYD et Arklyz améliorera nos offres et stimulera davantage la croissance", a déclaré Param Singh, propriétaire et PDG d'Arklyz AG.« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe talentueuse de la LLOYD et nous sommes impatients d'apporter de l'énergie nouvelle dans la marque tout en respectant les normes élevées de qualité et de savoir-faire pour lesquelles la LLOYD est connue. Notre objectif est de transformer LLOYD en une marque de style de vie attrayante au niveau mondial."

LLOYD Shoes continuera à maintenir son siège social à Sulingen, en Allemagne, assurant ainsi la continuité pour les employés et les clients. L'acquisition de LLOYD sera réalisée en mettant l'accent sur le maintien de l'identité et du patrimoine de la marque, tout en explorant des stratégies innovantes pour élargir l'offre de produits, approfondir l'engagement des clients et accroître la portée du marché.

« Ce partenariat représente une excellente occasion pour LLOYD d'étendre sa présence mondiale, a déclaré Andreas Schaller, directeur général de LLOYD Shoes GmbH. « Avec le soutien d'Arklyz, LLOYD accélérera ses initiatives de croissance, améliorera son efficacité opérationnelle et continuera à fournir des produits exceptionnels à ses clients fidèles. »

L'acquisition de LLOYD Shoes GmbH par Arklyz AG a été achevée après avoir reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires. Les parties ont convenu de ne divulguer aucun détail financier de la transaction.

À propos d'Arklyz

Arklyz a été fondée en 2018 par Param Singh, propriétaire et PDG du groupe Arklyz. Basé à Stans, en Suisse, Arklyz Group AG est une puissance en pleine croissance dans le domaine du sport et du style de vie. Arklyz couvre un ensemble d'activités verticalement connectées, avec un accent particulier sur la gestion de la marque, la distribution, la vente au détail, le commerce électronique et la fabrication. Arklyz possède The Athlete's Foot, Asphaltgold, Intersocks, Arkrod et plusieurs licences mondiales ou distribution en gros pour des marques telles que Salomon, HEAD, Nordica, Mammut, Crocs, Adidas, Hey Dude, etc.

À propos de LLOYD

Depuis 1888, LLOYD est le leader du marché des chaussures haut de gamme dans les pays germanophones et scandinaves. Au cours des 136 dernières années, LLOYD a assuré une production de chaussures de la plus haute qualité. Grâce à sa stratégie omnicanale, l'entreprise vend ses collections dans le monde entier, dans 48 pays, dans environ 2 800 points de vente. LLOYD exploite 35 boutiques concept dans les principales villes d'Allemagne ainsi que dans d'autres grandes villes comme Copenhague, Lima, Vienne et Pékin, ainsi que par l'intermédiaire de la plateforme en ligne internationale LLOYD.COM. LLOYD propose également des articles en cuir de haute qualité tels que des vestes, des sacs et des ceintures qui s'harmonisent avec les collections de chaussures pour hommes et femmes. L'entreprise emploie plus de 1 500 personnes, dont près de 500 en Allemagne.

Contact presse :

LLOYD Shoes GmbH Godo Kraemer

Hans-Hermann-Meyer-Str.1 27232 Sulingen / Allemagne

Téléphone : +49 (0) 4271 940 211

E-mail : [email protected] Page d'accueil : LLOYD.COM

Agence de relations publiques :

MASALI GmbH

Valerie Betz

Heinrich-Roller-Str. 16B 10405 Berlin / Allemagne

Téléphone : +49 (0) 30 2325794 14

E-mail : [email protected] Page d'accueil : masali.de

22 mai 2024 à 04:00

