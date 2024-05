District culturel de Saadiyat à Abu Dhabi : L'une des plus grandes concentrations d'institutions culturelles est en voie d'achèvement en 2025, ce qui témoigne de l'engagement d'Abu Dhabi en faveur de la culture





ABU DHABI, Émirats arabes unis, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) a réaffirmé aujourd'hui que le district culturel de Saadiyat, ainsi que ses institutions culturelles, sont en bonne voie d'achèvement en 2025.

Le district culturel de Saadiyat est une plateforme mondiale, issue d'un riche patrimoine culturel, qui célèbre les traditions et fait progresser une culture équitable. Il incarne l'autonomisation, en présentant des musées, des collections et des récits qui célèbrent le patrimoine de la région tout en promouvant un paysage culturel mondial diversifié.

Une fois achevée, la diversité des institutions du district culturel de Saadiyat fera du district l'une des plateformes culturelles les plus uniques. Elle abrite déjà le Louvre Abu Dhabi - le premier musée universel du monde arabe - qui présente des oeuvres d'art de différentes cultures côte à côte et raconte une histoire de liens humains. Depuis son ouverture en 2017, le Louvre Abu Dhabi a accueilli 5 millions de visiteurs et est reconnu pour son architecture époustouflante et son récit innovant. Tout près, Berklee Abu Dhabi propose des programmes musicaux, artistiques et éducatifs tout au long de l'année.

Manarat Al Saadiyat sert de centre d'expression artistique créative et abrite deux initiatives importantes du calendrier culturel d'Abu Dhabi : le Sommet de l'art et de la culture d'Abu Dhabi.

Les progrès actuels de la construction des institutions qui ouvriront bientôt leurs portes dans le district culturel de Saadiyat s'élèvent à 76 %. Le Zayed National Museum, le musée national des Émirats arabes unis, célébrera la riche histoire et la culture de la nation, ainsi que l'héritage du père fondateur du pays, feu le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. En outre, teamLab Phenomena Abu Dhabi invite les visiteurs à une exploration en constante évolution qui transcendera les limites de leur imagination.

Il sera rejoint par le Natural History Museum d'Abu Dhabi, qui comprendra une institution de recherche et d'enseignement qui emmènera les visiteurs dans un voyage de 13,8 milliards d'années à travers l'histoire de notre univers et de notre planète. Guggenheim Abu Dhabi sera un musée célébrant l'art des années 1960 à aujourd'hui et les réalisations artistiques les plus importantes de notre époque.

Le district culturel de Saadiyat rend hommage à l'héritage du regretté cheikh Zayed, qui a défini l'agenda culturel et dévoilé l'histoire des Émirats arabes unis au monde à travers des fouilles archéologiques et des découvertes. Cet héritage a commencé par la création du musée Al Ain, le premier musée des Émirats arabes unis, qui a ouvert ses portes en 1971. Cela a été suivi par l'inauguration de la Fondation culturelle en 1981. L'héritage du cheikh Zayed a continué d'évoluer sous la direction du défunt cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. Aujourd'hui, HH Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, et HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi, continuent de s'appuyer sur cet héritage.

HE Mohamed Al Mubarak, Directeur du DCT Abu Dhabi, a déclaré : « La culture transcende les simples connexions ; elle façonne notre évolution et élargit nos perspectives. Ici, à Abu Dhabi, nous acceptons cette influence, favorisant une appréciation profonde qui résonne dans toute notre communauté. Le district culturel de Saadiyat incarne l'espoir culturel. Le district transmettra un message de diversité culturelle qui deviendra plus puissant au fil du temps, en créant des liens mondiaux, en inspirant des échanges culturels et en encourageant de nouvelles façons de penser pour soutenir la région, le Sud et le monde. Le district culturel de Saadiyat est un endroit où les gens peuvent apprendre du passé, comprendre notre présent et se concentrer sur notre avenir. »

DCT Abu Dhabi a également lancé une campagne convaincante intitulée « Be Move in a Thousand Ways », présentée par la philanthrope, animatrice de talk-show et auteure Oprah Winfrey. Le film de la campagne transmet un message inspirant sur le pouvoir transformateur de la culture pour unir, inspirer et ouvrir l'esprit. Parmi les contributeurs à la campagne figurent S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, président de la DCT d'Abu Dhabi ; S.E. Zaki Anwar Nusseibeh, conseiller culturel du président des Émirats arabes unis et chancelier de l'Université des Émirats arabes unis ; S.E. Noura bint Mohammed Al Kaabi, Ministre d'État au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis ; Lord Norman Foster, lauréat du prix Pritzker de l'architecture et architecte du musée national de Zayed ; Mariët Westermann, directrice et PDG du musée et de la fondation Solomon R. Guggenheim, célèbres artistes Mohammed Ibrahim, Najat Makki, Afra Al Dhaheri des Émirats arabes unis ; l'acteur, musicien et entrepreneur Idris Elba OBE, lauréat de plusieurs prix ; le pianiste légendaire Lang Lang et bien d'autres.

Le film peut être visionné ici .

Présentation de l'exposition du district culturel de Saadiyat

Les visiteurs du centre culturel de Manarat Al Saadiyat bénéficieront d'un aperçu de l'ensemble du parcours du district culturel de Saadiyat, à travers une exposition qui raconte l'histoire de chacun des musées et institutions du district culturel de Saadiyat.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2417215/Saadiyat_Cultural_District.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2417216/Saadiyat_Cultural_District.jpg

22 mai 2024 à 04:00

