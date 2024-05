Sopra Steria reconnu comme leader en IA dans l'analyse SPARK Matrixtm du marché mondial des services d'intelligence artificielle

Huasun Energy a remporté un appel d'offres important pour l'approvisionnement centralisé de China Datang Corporation Ltd. (China Datang) pour 2024-2025 en modules photovoltaïques (PV) à hétérojonction (HJT) de type n d'une capacité de 1 GW. Cette...

Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge, annonce le lancement de « Ngenea® for AI », une nouvelle édition de sa...