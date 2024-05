Shohei Ohtani est nommé ambassadeur mondial « Oi Ocha » de ITO EN pour promouvoir la culture du thé japonaise dans le monde; Shohei Ohtani : « Chaque jour, il y a un thé vert à mes côtés »





TOKYO, 22 mai 2024 /CNW/ - ITO EN, Ltd., le producteur basé à Tokyo de la première marque au monde de boissons non sucrées au thé vert « Oi Ocha » (*), a signé un partenariat mondial avec Shohei Ohtani, joueur des Dodgers de Los Angeles. L'entreprise est heureuse d'annoncer sa nomination à titre d'ambassadeur mondial « Oi Ocha » de ITO EN et de dévoiler un nouveau visuel clé.

Le message principal, « Every day, there's a green tea that stands by my side » (Chaque jour, il y a un thé vert à mes côtés), reprend les mots utilisés au dos de la bouteille dans le message publicitaire d'ITO EN à Shohei Ohtani, qui est devenue virale sur les médias sociaux japonais.

ITO EN travaillera avec Shohei Ohtani pour répandre la culture du thé japonaise dans le monde entier et contribuer à l'avenir de la planète grâce au thé vert. À compter du 20 mai, la première activité en tant qu'ambassadeur mondial « Oi Ocha » de ITO EN sera la campagne «#OiLAOhtani-san», qui invite les personnes à visiter Los Angeles pour assister au match de Shohei Ohtani. (Veuillez noter que cette campagne sera menée au Japon seulement.)

Images :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202405140733/_prw_PI9fl_63Q1P0M5.jpg

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202405140733/_prw_PI8fl_tdeVtFpH.jpg

Site d'atterrissage spécial : https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/en.html

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405140733-O1-Iln510ep.pdf

-- Lancement des nouveaux visuels clés « Shohei Ohtani » x « Oi Ocha »

Le nouveau visuel clé met en vedette Shohei Ohtani, l'un des meilleurs joueurs de baseball au monde, et « Oi Ocha », le thé vert le plus consommé au monde. Shohei Ohtani se tient dans un champ de thé avec une bouteille « Oi Ocha » avec le texte, « My green tea, My soul » (Mon thé vert, mon âme). Le nouvel élément visuel clé sera utilisé dans les magasins, les réseaux sociaux, les pages d'atterrissage spéciales et diverses publicités.

-- La déclaration de Shohei Ohtani sur sa nomination en tant qu'ambassadeur mondial « Oi Ocha » de ITO EN a été publiée (annonces dans les journaux diffusées simultanément)

La publicité du journal commémorant la nomination de Shohei Ohtani au poste d'ambassadeur mondial « Oi Ocha » de ITO EN comprend sa déclaration :

« Mon thé vert, mon âme.

Il se passe tellement de choses de nos jours.

Il est logique de faire une pause autour d'un thé vert

pour apaiser l'esprit et le corps.

Je veux partager cette expérience avec tous à travers le monde.

La prochaine étape, l'objectif d'Oi Ocha.

Shohei Ohtani, ambassadeur mondial "Oi Ocha", ITO EN »

Les publicités seront publiées dans des journaux japonais, dont Nikkei, Asahi, Sankei, Mainichi et Yomiuri, et dans le monde entier, y compris le Financial Times, LA Times et Honolulu Star-Advertiser. ITO EN publiera également la publicité dans les cinq grands journaux de Corée du Sud, où Shohei Ohtani est particulièrement populaire, notamment le Chosun Ilbo et le Dong-A Ilbo. Restez à l'affût de cette campagne publicitaire à grande échelle.

-- Commentaire inaugural de Shohei Ohtani :

« Je m'appelle Shohei Ohtani, et je suis honoré d'être nommé ambassadeur mondial Oi Ocha de ITO EN.

Lorsque le partenariat mondial avec Oi Ocha a été annoncé le 30 avril, j'ai vu la publicité dans le journal LA Times et j'ai eu une idée de l'ampleur de ce partenariat. J'ai également été surpris par la réponse que j'ai reçue sur les réseaux sociaux et des gens autour de moi.

La première phase de mes activités en tant qu'ambassadeur mondial "Oi Ocha" de ITO EN est une campagne visant à inviter tout le monde à un tirage au sort pour assister à un match à Los Angeles. Je serais ravi que vous assistiez au match au stade de Los Angeles tout en buvant "Oi Ocha".

À l'avenir, en tant qu'ambassadeur mondial "Oi Ocha" de ITO EN, je prépare de nouvelles initiatives comme un projet visant à répandre la culture du thé japonaise dans le monde et à contribuer davantage à l'avenir de la terre grâce au thé vert avec tous ses habitants. J'espère que vous avez tous hâte.

Shohei Ohtani, ambassadeur mondial "Oi Ocha", ITO EN »

(*) Certifié Guinness World Records (TM)

Données sur le marché des boissons au thé non sucrées Intage SRI+ de janvier à décembre 2023 sur la valeur des ventes de la marque « Oi Ocha »

Nom du dossier : « La plus importante marque de boissons au thé vert non sucrées (dernières ventes annuelles) »

Nom officiel du dossier en anglais : La plus grande marque de thé vert non sucré du secteur RTD - commerce de détail, actuel

Marque enregistrée : Marque Oi Ocha (à l'exception des produits Oi Ocha Hojicha)

Année couverte : Janvier à décembre 2023

22 mai 2024 à 03:38

