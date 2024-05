La collaboration en néphrologie entre Medscape Education et KDIGO accélère l'amélioration des soins





Avant le 61e Congrès de l'ERA (European Renal Association), Medscape Education et KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) annoncent leur collaboration dans une série de webinaires pour réduire l'impact de l'anémie chez les patients dialysés atteints de néphropathie chronique. Les activités sur www.medscape.org/nephrology seront disponibles pour un crédit AMA à partir de l'été 2024.

Cette collaboration en néphrologie conjugue 29 ans d'expérience de Medscape, une formule d'apprentissage pour adultes, et l'adhésion de plus de 13 millions de professionnels dans le monde, avec les connaissances et l'expertise de KDIGO dans l'élaboration de directives.

Organisme à but non lucratif, KDIGO élabore et applique des directives cliniques fondées sur les données pour les néphropathies, qui traduisent les progrès scientifiques en matière de recommandations cliniques. Pour optimiser l'accès pour les apprenants, ces directives pourront être téléchargées avec les activités.

« Notre collaboration avec Medscape Education exploitera nos atouts respectifs en néphrologie au profit de la communauté et des patients dans le monde », déclare Danielle Green, PDG de KDIGO.

« Grâce à la plateforme et à la portée mondiales de Medscape et aux directives de poids de KDIGO, nos membres bénéficient de ressources pertinentes, et d'un accès aux dernières avancées et bonnes pratiques en matière de soins rénaux », ajoute Haleh Kadkhoda, MS, VP, partenariats stratégiques de Medscape.

Medscape Education présentera au 61e Congrès de l'ERA quatre posters sur les données et l'impact éducatif de Medscape sur les connaissances, les compétences et la confiance des cliniciens en néphrologie.

22 mai 2024 à 03:05

