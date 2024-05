Virtual-Ports reçoit la certification CE pour ses produits chirurgicaux révolutionnaires





HOD HASHARON, Israël, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Virtual-Ports Ltd est ravi d'annoncer l'obtention de la certification CE en vertu du nouveau règlement MDR (Medical Device Regulation 2017/745) pour ses produits chirurgicaux révolutionnaires. Réputées pour leur conception mono-manuelle et multi-applications, les solutions de Virtual-Ports sont prêtes à révolutionner la chirurgie abdominale en améliorant considérablement la visibilité et l'accès dans l'espace chirurgical.

Au coeur de l'innovation de Virtual-Ports se trouve sa technologie MicroAnchoringtm, un système propriétaire conçu pour donner aux chirurgiens un meilleur contrôle et une précision clinique accrue pendant les procédures laparoscopiques. Cette avancée réduit non seulement les ports d'accès et la dépendance à l'égard de l'assistance en salle d'opération, mais élimine également le besoin d'un quatrième bras robotisé en chirurgie assistée par robotique, atténuant ainsi les complications et les coûts connexes. L'acquisition de la certification CE est cruciale pour les ventes de produits commerciaux en Europe, au Royaume-Uni et sur d'autres marchés internationaux qui reconnaissent les marques CE.

Yuval Yaskil, PDG, a fait remarquer : « L'obtention de la certification CE en vertu des nouvelles exigences MDR permet non seulement aux ports virtuels d'accéder à un marché de plusieurs milliards de dollars tant attendu, mais elle témoigne également de la qualité et de l'avancement des ports virtuels en tant qu'entreprise. Cette étape importante souligne notre engagement inébranlable à fournir aux chirurgiens et aux systèmes de santé des solutions de pointe qui favorisent des résultats cliniques plus sûrs et plus rentables. »

Avec la certification CE en main, Virtual-Ports s'apprête à présenter sa technologie transformatrice aux professionnels de la santé et aux patients à travers l'Europe, consolidant ainsi sa position de leader dans le paysage des technologies chirurgicales.

Pour en savoir plus sur Virtual-Ports et ses produits chirurgicaux certifiés CE, consultez le site www.virtual-ports.com .

À propos de Virtual-Ports Ltd

Virtual-Ports Ltd s'engage à fournir aux chirurgiens des dispositifs innovants en utilisant sa technologie exclusive MicroAnchoringtm pour améliorer les procédures laparoscopiques. Nous avons été les pionniers de la révolution de la liberté d'exploitation, garantissant des résultats cliniques plus sûrs et rentables et une augmentation des revenus pour les systèmes de santé.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Adi Jacobson, vice-président du marketing

[email protected]

+97299779988

