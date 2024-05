SATO et EM Microelectronic repoussent les limites du possible avec la synergie des technologies RAIN et NFC





EM Microelectronic et SATO Corporation, l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'impression et d'étiquetage, ont annoncé que la gamme d'imprimantes RAIN RFID et HF de SATO, les imprimantes industrielles CL4NX et CL6NX Plus et les imprimantes de bureau CT4-LX, conçues pour la vente au détail, la santé et les applications industrielles intelligentes, peuvent maintenant imprimer et encoder les étiquettes RAINFC em|echo-V en mode natif.

Le paysage de la vente au détail, de l'industrie et de la santé est en train de changer. Dans le commerce de détail, les clients recherchent des expériences hyperpersonnalisées et des parcours d'achat omnicanaux, tandis que les marques sont aux prises avec des chaînes d'approvisionnement agiles et l'imminence d'un passeport numérique pour les produits. Pour l'industrie « intelligente », il s'agit d'optimiser les flux de production, de numériser les données et les documents de conformité réglementaire et de faciliter l'accès à ces documents. Le secteur des soins de santé se trouve à la même croisée des chemins, s'agissant de concilier la sécurité des patients, les soins personnalisés et l'efficacité opérationnelle, et de proposer des thérapies à distance pour les maladies chroniques,

tout en luttant contre la pénurie de personnel.

La technologie

La technologie d'identification par radiofréquence (RFID) a été de plus en plus adoptée sur ces marchés, le commerce de détail en tête. La RFID utilise des ondes radio pour identifier sans fil des objets par la lecture précise de plusieurs étiquettes simultanément, ce qui élimine la nécessité d'un balayage en ligne de mire, contrairement à la technologie des codes-barres ou des QR Codes.

Deux technologies RFID sont utilisées pour des objectifs différents, en fonction de la fréquence de fonctionnement.

La technologie RFID RAIN fonctionne en ultra-haute fréquence (UHF) à 860-960 MHz et permet des portées de lecture plus longues à l'aide d'imprimantes ou de lecteurs. RAIN excelle dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement grâce à sa longue portée de lecture des fréquences UHF. Il permet un suivi précis des stocks, des opérations souples de la chaîne d'approvisionnement et la prévention des erreurs grâce à l'automatisation. Les chiffres du marché confirment que :

La croissance annuelle de RAIN RFID de 2022 à 2023 est de 32 % avec un total de 44,7 milliards de puces expédiées en 2023.

D'autres références sur la RFID RAIN sont disponibles sur le site Web de la RAIN Alliance www.rainrfid.org

Les lecteurs dédiés limitent cependant l'utilisation de la RFID RAIN dans les interactions directes avec les clients.

La technologie NFC, qui fonctionne dans la gamme des hautes fréquences (HF), à 13,56 MHz, tire parti de l'omniprésence des smartphones pour obtenir une portée de lecture plus courte, mais très accessible. Elle est donc idéale pour les applications B2C et permet une portée de lecture plus courte, généralement de quelques centimètres, avec une grande accessibilité par le biais de smartphones. Elle est aussi parfaitement adaptée aux services centrés sur le client (ou le patient), en maintenant un dialogue direct entre les clients et les marques, ou entre les patients et leurs thérapies à distance.

Les étiquettes RAIN basées sur la RFID enregistrent les interactions B2B avec les produits. Les étiquettes basées sur le NFC enregistrent l'engagement des clients avec les produits. Il n'y a cependant pas de corrélation entre les interactions RAIN et celles enregistrées par le NFC, ce qui crée un fossé entre la traçabilité des produits et l'engagement des clients vis-à-vis des produits. C'est là que la vision holistique du produit s'effondre. Comme la date et le lieu d'achat du produit ne sont pas associés aux lectures NFC, les marques ne peuvent pas facilement identifier dans leur chaîne d'approvisionnement le produit spécifique qui a suscité l'intérêt du client.

Une approche transformatrice de la RFID

Imaginez maintenant un monde où les données relatives à l'approvisionnement des produits sont associées de manière transparente aux demandes des clients.

Les marques ont une vision globale du parcours de leurs produits, ce qui leur permet d'agir plus rapidement et de s'engager plus intelligemment auprès de leurs clients. Les clients se connectent aux marques par l'intermédiaire des produits pour prendre des décisions d'achat conscientes et bénéfiques. Il ne s'agit pas d'un rêve, mais bien d'une approche transformatrice rendue possible par une technologie RFID unique, développée et produite par une entité de production suisse, EM Microelectronic.

Cette technologie RFID unique est appelée RAINFC, une synergie de deux abréviations, car elle utilise la synergie des mondes RAIN et NFC. RAINFC fusionne les avantages de RAIN RFID et du NFC en un seul circuit intégré (CI) et permet l'échange d'informations entre deux interfaces par le biais d'une mémoire de CI partagée. Le CI de marque EM Microelectronic em|echo-V est au coeur de RAINFC.

em|echo-V intégré aux étiquettes des produits permet une visibilité holistique à 360° du parcours du produit et met en corrélation les données du produit obtenues à partir des interfaces RAIN RFID et NFC. Il ouvre un monde de possibilités dans les secteurs de la vente au détail, de l'industrie et des soins de santé. Des opérations harmonisées et un flux de données automatisé, une chaîne d'approvisionnement agile, des expériences personnalisées pour les clients ou des services à distance pour les patients sont désormais accessibles avec une seule étiquette de produit.

La mémoire partagée du circuit intégré permet d'encoder les étiquettes de produits en utilisant des imprimantes et des lecteurs RAIN RFID ou HF, ou même des smartphones pour les petits lots d'étiquettes.

Le rôle des imprimantes SATO dans l'activation des étiquettes à base d'em|echo-V

Les imprimantes jouent un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de la technologie RFID directement dans les installations de production des soins de santé et de la vente au détail (« étiquetage à la source »). En intégrant l'impression et l'encodage, les imprimantes RFID harmonisent le processus d'étiquetage à la source, en éliminant le besoin d'étapes d'encodage séparées. Cela améliore l'efficacité et réduit le risque d'erreurs susceptibles de perturber le processus de production.

Les imprimantes encodent les étiquettes avec em|echo-V à grande vitesse en utilisant l'interface UHF et les impriment directement à l'usine ou l'entrepôt. S'agissant de volumes limités ou de commandes spécifiques, l'imprimante de bureau compacte CT4-LX sera une solution idéale. SATO propose une solution d'impression et de vérification pour sa gamme d'imprimantes afin de s'assurer que les étiquettes imprimées sont correctement lues.

Lors du déploiement de la RFID, les entreprises peuvent choisir d'implémenter un nouveau système de gestion ou de l'intégrer dans leurs systèmes de chaîne d'approvisionnement existants. Avec les imprimantes SATO, la prise en charge native Loftware Cloud et NiceLabel permet l'impression et l'encodage d'étiquettes qui s'intègrent facilement dans les flux d'impression de codes-barres existants. Cette solution est très évolutive pour un déploiement mondial et pour le niveau de sécurité le plus élevé SOC 2 Type II.

Avec la solution d'étiquetage de SATO, les entreprises peuvent facilement définir les données devant être écrites dans la mémoire RAIN et les données destinées à la mémoire NFC du circuit intégré, couvrant la conversion du code produit électronique (EPC) et la génération du message NDEF. L'EPC est utilisé pour le contrôle des stocks et la traçabilité des produits en temps réel, tandis que le format NDEF est utilisé pour stocker et échanger des informations telles que des URL et du texte en clair, qui peuvent être employés pour engager le consommateur.

Activation des étiquettes à base d'em|echo-V avec les imprimantes SATO

Micrologiciels compatibles

CL4NX Plus RFID : 1.14.1-r1 ou ultérieur (vérification : manuel en ligne CL4NX Plus)

CT4-LX RFID : 6.6.5 ou plus récent (vérification : manuel en ligne CT4-LX)

Contactez votre représentant local de l'assistance technique SATO si une mise à jour du micrologiciel est nécessaire : Réseau mondial SATO

La synergie des mondes RAIN RFID et NFC en une seule étiquette permet d'exploiter tout le potentiel de la technologie RFID dans le commerce de détail, l'industrie et la santé.

22 mai 2024 à 02:05

