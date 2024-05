Crowdworks AI, la principale startup d'IA de Corée du Sud, participe à VIVATECH 2024... pour cibler le marché européen de l'IA

Avec l'acquisition de Biopas, Swixx BioPharma ajoute à son actif 220 millions de dollars de ventes, plus de 300 employés et une couverture thérapeutique en neurologie, oncologie, immunologie, gastroentérologie, maladies rares et spécialités. Swixx...

EM Microelectronic et SATO Corporation, l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'impression et d'étiquetage, ont annoncé que la gamme d'imprimantes RAIN RFID et HF de SATO, les imprimantes industrielles CL4NX et CL6NX Plus et les...