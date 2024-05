Wolters Kluwer lance Twinfield DossierFlow aux Pays-Bas, pour aider les comptables à rationaliser la collecte d'informations sur les clients





Wolters Kluwer Tax & Accounting (TAA) a lancé aux Pays-Bas Twinfield DossierFlow (DossierFlow), une solution basée sur le cloud permettant de collecter des informations sur les clients. Cet outil permet de suivre les documents envoyés par les clients à l'appui de tâches telles que la préparation des états financiers ou les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent, et de signaler si des informations supplémentaires sont requises.

« Obtenir les informations dont ils ont besoin de la part de leurs clients en temps voulu, en toute sécurité et avec efficacité est un défi de tous les instants pour les experts-comptables. L'extraction et le stockage des données requises pour les états financiers, l'audit, les déclarations fiscales et l'onboarding peuvent demander beaucoup de travail et de temps », déclare Bas Kniphorst, vice-président exécutif et directeur général de Wolters Kluwer TAA Europe. « Twinfield DossierFlow accélère vraiment le processus, offrant ainsi une solution efficace, simple et sécurisée pour rationaliser la collecte de données. »

DossierFlow fait partie de la gamme de produits comptables Wolters Kluwer Twinfield et peut être utilisée comme solution autonome grâce à une API qui permet de facilement se connecter à d'autres outils logiciels.

Au coeur de DossierFlow se trouvent des modèles de questionnaires de données clients, que les comptables peuvent personnaliser en temps réel en ajoutant, supprimant ou modifiant des questions ou des sujets. Le produit fournit une vue centralisée de l'avancement de tous les questionnaires, de sorte que les utilisateurs puissent rapidement voir les informations reçues, l'emplacement des documents sources et les dossiers qui ont été complétés et évalués.

Les utilisateurs peuvent modifier les questionnaires à la volée, avec une piste d'audit complète, lorsqu'ils reçoivent des mises à jour de la part des clients, évitant ainsi des allers et retours de courriels électroniques pour demander des informations. DossierFlow permet de supprimer les informations fragmentées provenant de différentes sources.

Le produit permet de communiquer en continu avec les clients et d'obtenir un résumé quotidien des mises à jour de l'état de la situation. Il offre également un transfert et un stockage sécurisés des fichiers avec une certification SOC (Service Organization Control) de type 1 et 2, des normes de sécurité de l'information largement reconnues.

« Il est bien documenté que la charge de travail des comptables augmente aux Pays-Bas et ailleurs, augmentant encore les niveaux de stress déjà élevés », a déclaré Kniphorst. « Une solution comme DossierFlow peut contribuer à la résolution de ces problèmes concernant les praticiens, étant donné qu'elle peut faire gagner du temps et augmenter la productivité tout en améliorant la précision. »

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT : WKL) est un leader mondial de l'information, des solutions logicielles et des services pour les professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et d'entreprise, du droit et de la réglementation, de la performance d'entreprise et de l'ESG. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions cruciales en leur fournissant des solutions expertes qui associent une connaissance approfondie du domaine à la technologie et aux services.

Wolters Kluwer a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 5,6 milliards d'euros pour 2023. Le groupe prend en charge des clients dans plus de 180 pays, exerce des activités dans plus de 40 pays et emploie environ 21 400 personnes dans le monde. Le siège de la société se trouve à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wolterskluwer.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram.

Pour plus d'informations sur les dernières nouveautés en matière d'IA, veuillez consulter la page d'IA d'entreprise de Wolters Kluwer ou la page TAA AI Hub.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 mai 2024 à 01:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :