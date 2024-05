Amp finalise les accords commerciaux relatifs au projet Cape Hardy Advanced Fuels Precinct





ADELAIDE, Australie, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Amp Energy (« Amp » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui avoir finalisé tous les accords commerciaux requis pour le développement du projet Cape Hardy Advanced Fuels Precinct ? l'un des principaux projets d'hydrogène vert, d'ammoniac vert et de carburants avancés en Australie. Les accords, conclus avec Iron Road Ltd, comprennent l'achat d'une parcelle de 630 hectares à Cape Hardy, ainsi que la finalisation de la structure des redevances et de l'accord sur l'infrastructure d'utilisation commune. Amp continuera de s'appuyer sur les progrès réalisés en matière de développement depuis l'annonce de l'accord-cadre stratégique avec Iron Road Ltd en avril 2023 pour apporter une capacité de production de carburants avancés à Cape Hardy.

Le projet Cape Hardy Advanced Fuels Precinct assurera une production à grande échelle avec une capacité d'électrolyse prévue allant jusqu'à 10 GW. Le projet sera structuré de manière à mettre en ligne 1 GW dans un premier temps, puis par étapes successives, pour atteindre une capacité totale de 10 GW. Le projet s'adressera à la fois au marché national australien, soutenant les objectifs de zéro émission nette du gouvernement australien, tout en offrant des capacités d'exportation mondiales. Pour faciliter la distribution, Cape Hardy sera équipé du premier terminal d'exportation de carburants avancés conçu à cet effet en Australie.

Depuis deux ans, Amp est en pourparlers avec Iron Road Ltd et le gouvernement d'Australie-Méridionale en vue de développer la zone de production de carburants avancés de Cape Hardy. Au cours de cette période, Amp a réalisé d'importants progrès en matière de développement. La phase de conception technique de base préalable du projet a été étudiée et examinée par deux grands cabinets d'ingénierie internationaux, Arup et Technip Technologies, et Amp prévoit d'achever les études de conception technique de base préalable pour la première phase de l'électrolyseur de 1 GW au cours des neuf prochains mois. L'évaluation de la conception technique de base préalable et la passation des marchés sont actuellement en cours en vue de l'attribution du contrat de conception technique de base préalable à la fin de 2024 ou au début de 2025.

L'eau dessalée proviendra de l'usine de dessalement d'eau de mer récemment annoncée par Northern Water Supply (NWS), qui sera située à Cape Hardy pour répondre à la demande d'eau d'alimentation de l'électrolyseur, d'eau de refroidissement, d'eau de l'usine de traitement et d'eau du réseau d'extinction d'incendie. Amp cofinance les dépenses préalables à la décision d'investissement pour le projet NWS.

En outre, Amp travaille en étroite collaboration avec la Barngarla Determination Aboriginal Corporation RNTBC (« BDAC »). Grâce au soutien continu de la BDAC, Amp est convaincu que le projet Cape Hardy Advanced Fuels Precinct aura un impact économique significatif sur la région. Amp estime actuellement qu'environ 4 000 emplois directs et 6 000 emplois indirects seront créés rien que pour le premier gigawatt de capacité d'électrolyse.

« Nous constatons une demande croissante de carburants avancés, tant en Australie qu'à l'étranger. Il s'agit notamment de l'ammoniac vert, de l'hydrogène liquide, du méthanol et du carburant aviation durable. Le projet Cape Hardy Advanced Fuels Precinct permettra une production à grande échelle de ces carburants qui seront essentiels à la transition énergétique et à l'atteinte des objectifs de zéro émission nette. « Nous ne pourrions être plus enthousiastes quant à l'impact potentiel du projet, et nous sommes reconnaissants du partenariat et du soutien continu de Iron Road Ltd, du gouvernement d'Australie-Méridionale et de la BDAC alors que nous progressons à pas de géant en matière de développement », a déclaré Paul Ezekiel, président et cofondateur d'Amp.

Joe Szakacs, ministre du Commerce et de l'Investissement, a déclaré « Le gouvernement de l'État reconnaît l'importance stratégique du projet Cape Hardy Advanced Fuels Precinct, qui attire des investissements dans l'État pour des opportunités nationales et d'exportation, alors que les projets d'hydrogène dans le monde entier sont de plus en plus exigeants en termes de qualité. »

À propos d'Amp

Amp Energy est une plate-forme de développement de transition énergétique mondiale, qui fournit des énergies renouvelables, des solutions de stockage de batteries, des carburants avancés et des centres de données d'IA verts à grande échelle, ainsi que la flexibilité d'un réseau compatible avec l'IA grâce à sa plate-forme Amp X. Depuis sa création il y a 15 ans, Amp a développé et construit ou sous-traité 14 GW d'actifs à l'échelle mondiale. Amp est soutenu par d'importants investissements de la part de partenaires institutionnels, dont la société de capital-investissement mondiale Carlyle Group, qui a investi plus de 440 millions de dollars américains. Amp a des activités mondiales en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon et en Espagne.

22 mai 2024 à 00:07

