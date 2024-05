AUTOMOBILI PININFARINA PURA VISION FAIT SES DÉBUTS EN EUROPE AU CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE 2024





La marque italienne de luxe fait sa première visite à l'événement automobile exclusif depuis que l'hyper-électrique Battista a remporté le Design Award en 2021

PURA Vision est un véhicule utilitaire électrique de luxe (e-VLT) audacieux destiné à inspirer une nouvelle génération de voitures de production

Les récompenses décernées à PURA Vision comprennent un prix de produit iF Design 2024 convoité, qui célèbre son design intemporel et sa technologie de pointe

Des images de la PURA Vision révolutionnaire peuvent être téléchargées ici

CERNOBBIO, Italie, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le concept primé de design Automobili Pininfarina PURA Vision fera ses débuts européens sur les rives du lac Como, en Italie, au Concorso d'Eleganza Villa d'Este, du 24 au 26 mai 2024.

Le retour de la marque italienne de luxe a été très attendu après que l'hyper-électrique Battista a remporté le très convoité Design Award lors de l'événement 2021. Il s'agit d'une réalisation historique, qui marque la première fois qu'un véhicule électrique reçoit une telle distinction.

Situé dans le cadre pittoresque du lac Como et du luxueux hôtel de la Villa d'Este, le salon est l'un des temps forts du calendrier automobile européen. Il réunit les véhicules historiques les plus exquis, les plus précieux et les plus influents avec les voitures conceptuelles les plus passionnantes, les plus audacieuses et les plus créatives au monde.

Réunissant des clients et des collectionneurs exigeants du monde entier, ce rassemblement de voitures de renommée mondiale offre une première occasion exclusive de découvrir le concept PURA Vision en Europe.

Concept audacieux et spectaculaire de véhicule utilitaire électrique de luxe (e-VLT), PURA Vision sert de modèle à la prochaine génération de modèles Automobili Pininfarina. Le B95, le premier hyper Barchetta entièrement électrique au monde, témoigne déjà de son influence.

Dave Amantea, directeur du design chez Automobili Pininfarina, a déclaré : « Nous sommes très fiers et ravis de rapatrier PURA Vision en Italie. « Ce concept de design représente l'orientation future audacieuse d'Automobili Pininfarina, et faire ses débuts en Europe au Concorso d'Eleganza Villa d'Este est une excellente occasion pour nous de partager notre orientation future audacieuse en matière de design devant un public très compétent."

Depuis ses débuts publics à la Monterey Car Week en août dernier, PURA Vision a été largement reconnue et récompensée par le monde entier. Plus particulièrement, il a récemment été récompensé par un prestigieux iF Design Award 2024 en reconnaissance de sa combinaison innovante de design intemporel et de luxe électrique connecté futuriste.

Avec sa silhouette élégante, ses proportions spectaculaires et sa surface propre, PURA Vision exprime la philosophie de conception PURA d'Automobili Pininfarina, qui transforme sans effort l'ADN des modèles classiques du passé de Pininfarina SpA pour définir l'avenir.

PURA Vision représente une déclaration sculpturale unique avec son capot bas et ses garde-boue élevés inspirés de l'emblématique Cisitalia 1947 - le premier véhicule à entrer dans la collection du Museum of Modern Art (MoMA) à New York. Son extérieur élégant présente des proportions audacieuses à l'arrière de la cabine qui créent une présence indéniable. Les portes vitrées et les portes de salon sans siège à trois ouvertures et sans siège de PURA Vision offrent un accès illimité à la cabine 2+2 spacieuse. Il s'inspire du design emblématique sans pilules de la Lancia Florida, qui a été dessiné par Battista Farina dans les années 1950 et qui a suscité la créativité derrière la Battista Cinquantacinque, récemment dévoilée.

La bijouterie extérieure met l'accent sur le souci du détail qui fait la renommée d'Automobili Pininfarina. Il s'agit notamment d'un beltline en aluminium anodisé spécialement conçu autour du verre, qui commence par l'écran de vent et trace un arc élégant et ininterrompu autour de PURA Vision.

La cabine sophistiquée allie de manière transparente le luxe artisanal aux technologies de pointe. Le cuir semi-aniline souple se mélange à un tissu caractéristique tout au long du processus, créant un sentiment de luxe inégalé. Au besoin, un écran central s'élève de la console, tandis que les haut-parleurs des appuie-têtes fournissent des zones sonores individuelles pour chaque occupant. L'expérience de voyage véritablement personnalisée est complétée par un refroidisseur à vin intégré entre les deux sièges arrière, garantissant aux occupants un luxe contemporain dans tous les sens.

Pour plus d'informations, consultez

automobili-pininfarina.com/media-hub

NOTES DE LA RÉDACTION

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina est basée à Cambiano, en Italie, avec un bureau commercial à Munich, en Allemagne, et dispose d'une équipe de cadres expérimentés issus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, conçus et produits à la main en Italie, en mettant l'accent sur la conception d'expériences pour les plus grands créateurs de saveurs du monde, tous les véhicules d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de conception de la PURA. Cette philosophie imprégnera également toutes les futures voitures de production, alliant de manière transparente l'inspiration classique et la technologie de pointe.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE )

Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie et offre un niveau de performance qui est irréalisable aujourd'hui dans n'importe quelle voiture de sport légale dotée d'une technologie de moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de moins de deux secondes de 0 à 100 km/h, et avec 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm au toucher, la Battista combine une ingénierie et une technologie extrêmes dans un ensemble zéro émission. La batterie de 120 kWh de Battista alimente quatre moteurs électriques - un à chaque roue - avec une autonomie WLTP combinée allant jusqu'à 476 km (US combined EPA : 300 miles) sur une seule charge. Pas plus de 150 exemples de Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier de Cambiano, en Italie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418740/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418741/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418742/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_03.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418744/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_04.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418745/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_05.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418746/Automobili_Pininfarina_PURA_Vision_06.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

21 mai 2024 à 22:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :