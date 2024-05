GIGABYTE présente une armada de puissance de calcul au COMPUTEX et prend les rênes des nouvelles évolutions optimisées par l'IA





GIGABYTE Technology, l'un des principaux innovateurs IT, est à l'avant-garde de l'avancement des industries mondiales grâce au cloud et aux systèmes de calcul optimisés par l'IA, améliorant ainsi l'expérience utilisateur grâce à l'innovation matérielle. Au COMPUTEX 2024, GIGABYTE dévoile des produits révolutionnaires prêts à redéfinir l'ère de l'IA.

S'appuyant sur le succès de l'année dernière, GIGABYTE cherche à consolider son leadership en matière d'IA avec le thème « ACCEVOLUTION », reflétant la demande croissante en calcul et la capacité de GIGABYTE à « accélérer la prochaine évolution ». Avec un niveau de présence sans précédent au COMPUTEX, le stand de GIGABYTE est la plus grande exposition monomarque. Présentant un large éventail de produits, de solutions et d'applications alignés sur la tendance de l'IA, GIGABYTE couvre les principales tendances technologiques, notamment le calcul optimisé par l'IA, la connectivité avancée, la mobilité future, la réalité immersive, la durabilité et l'innovation.

Les progrès remarquables de GIGABYTE dans le développement de serveurs d'IA au cours des dernières années ont suscité un vif intérêt, notamment avec la présentation du G593-SD0 de GIGABYTE, l'unique serveur au monde IA 5U au monde certifié NVIDIA à prendre efficacement en charge le HGXtm H100 8 x SXM5. GIGABYTE élargit encore sa gamme de serveurs super IA avec des serveurs IA basés sur ARM dotés de la superpuce Grace Hoppertm de prochaine génération, et des serveurs IA prenant en charge les superpuces nouvelle génération MI300X GPU et MI300A APU d'AMD. Cette année, en plus du GPU H200 optimisé, avec NVIDIA dévoilant l'architecture Blackwell, GIGABYTE présentera à l'avance sur son stand les derniers serveurs haute densité compatibles avec les GPU tels que B100 et B200. Le très attendu GB200 sera également démontré dans une armoire à refroidissement liquide comme GB200 NVL72, agissant comme un GPU massif qui peut atteindre 30 fois les performances d'inférence de la même quantité de GPU H100. Cela permet aux visiteurs non seulement de découvrir ces innovations en direct, mais aussi d'avoir des discussions avec des professionnels sur l'avenir du développement de l'IA et du déploiement de l'informatique.

À mesure que l'IA devient omniprésente, la demande en puissance de calcul augmente fortement dans les grands centres de données et les startups d'IA. Lors du COMPUTEX de cette année, GIGABYTE présente GIGA POD, une solution d'intégration de racks évolutive, conçue pour répondre aux déploiements au niveau des centres de données. En plus de présenter les environnements complets d'intégration matérielle et logicielle et d'optimisation de la formation à l'IA de GIGA POD, des démonstrations sur site mettront en évidence son leadership en matière de performance et sa flexibilité de déploiement.

Le développement de l'IA de GIGABYTE englobe le parallélisme GPU, le stockage de données et la transmission réseau dans les centres de données. Les prouesses de GIGABYTE en termes de R&D sont évidentes dans la conception thermique et mécanique de pointe, tandis que la conception modulaire permet la diversité des produits, accélérant ainsi les délais de commercialisation. Sur le stand, vous trouverez des serveurs cloud et en périphérie, le stockage haute performance et à haute densité et des options IT pour les PME et les micro-entreprises, y compris des cartes mères de serveurs DIY adaptées au développement de l'IA à différentes échelles.

Les solutions d'informatique durable de GIGABYTE viennent parfaitement compléter les avancées de l'IA. Des innovations comme le refroidissement liquide direct et le refroidissement par immersion redéfinissent les performances et l'efficacité, offrant ainsi des configurations complètes pour les serveurs et les racks. Cela permet aux serveurs équipés des dernières puces AMD, Intel et NVIDIA de dépasser les limites de refroidissement traditionnel, améliorant la dissipation thermique et la densité de calcul tout en assurant la stabilité. L'engagement de GIGABYTE en faveur de la durabilité est évident dans les solutions de refroidissement par immersion, qui soutiennent les avancées technologiques avec une efficience énergétique optimale.

GIGABYTE présente à la fois des capacités de formation de modèles d'IA robustes et des applications d'IA pratiques grâce à des ordinateurs embarqués de qualité industrielle. Les démonstrations portent notamment sur des usines intelligentes dotées d'une vision industrielle optimisée par l'IA et d'ordinateurs embarqués à haute stabilité pour le contrôle à distance, ainsi que des bars utilisant des PC-panneaux combinés à la reconnaissance de l'IA et à l'analyse du big data. Les progrès de l'IA et de la prochaine génération de CPU/GPU renforcent également les applications automobiles intelligentes, optimisant l'aide à la conduite et les dispositifs télématiques embarqués.

Sur le marché des PC grand public, GIGABYTE se place en tête avec des produits optimisés par l'IA tels que les cartes mères, les cartes graphiques et les ordinateurs portables de gaming. Ces produits disposent d'une puissance de calcul d'IA stable et de capacités innovantes telles que l'AI Nexus dans l'ordinateur portable de gaming AORUS 16X, offrant des applications telles qu'AI Power Gear et AI Boost. Dans la zone d'expérience IA de notre stand, les visiteurs peuvent découvrir les dernières applications d'IA et des interactions en temps réel, y compris NVIDIA ACE et ChatRTX, pour une plongée immersive dans les technologies d'IA de pointe.

GIGABYTE présente une gamme impressionnante de produits au COMPUTEX et démontre au passage sa capacité à accélérer la prochaine évolution de la technologie dans un écosystème d'IA en pleine mutation, et sa variété de solutions informatiques optimisées par la connectivité et la vitesse des données et de l'IA peut renforcer les performances des entreprises et permettre aux particuliers de s'épanouir dans une période au développement ultra rapide.

Consultez la page événementielle de GIGABYTE consacrée au COMPUTEX.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 mai 2024 à 22:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :