Décès d'un détenu du Centre psychiatrique régional





SASKATOON, SK, le 21 mai 2024 /CNW/ - Le 17 mai 2024, Kevin Stuart, un détenu du Centre psychiatrique régional, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.

Au moment du décès, la personne purgeait, depuis le 17 janvier 1978 une peine d'une durée indéterminée pour un certain nombre d'infractions, dont les suivantes : voies de fait graves, vol à main armée (X2), incendie criminel (X2), voies de fait armées (X2), introduction par effraction - vol de plus de 1 000 $ (X3), et séquestration (X24).

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

21 mai 2024 à 18:58

