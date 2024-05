Réduisez les taux d'intérêt et allégez le fardeau des familles canadiennes ? La balle est dans votre camp, gouverneur Macklem





Bruske : Les travailleuses et travailleurs paient encore trop cher; les taux d'intérêt doivent baisser.



OTTAWA, 21 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malgré un recul de l'inflation et que la cible de la Banque du Canada ait été atteinte, les prix élevés des aliments et des logements demeurent une préoccupation importante pour les syndicats et les familles travailleuses du Canada.

« Lorsque nous examinons les hausses de prix depuis avril 2021, il apparaît clairement que les hausses de taux d'intérêt de la Banque n'ont pas rendu la vie plus abordable pour les travailleurs et leurs familles », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

Au cours des trois dernières années :

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 14 %.

Les prix à l'épicerie ont grimpé de 21 %.

Le prix des pâtes a augmenté de 54 %.

Le prix du pain et de la farine a augmenté de 23 %.

Le prix des légumes a augmenté de 22 %.



Ces chiffres démontrent la conséquence de l'inflation sur la hausse constante des prix, qu'il est important de bien réfléchir aux limites de la politique monétaire et que le gouvernement fédéral doit en faire davantage.

Le taux annuel d'inflation a reculé à 2,7 % en avril 2024. Le taux d'inflation n'est que de 1,1 % si l'on exclut le logement, qui coûte plus cher en raison des taux d'intérêt élevés. La Banque aggrave le problème...

« Le gouverneur Macklem sait que les taux d'intérêt n'ont jamais été la bonne solution pour contrer l'inflation causée par les problèmes d'approvisionnement et les augmentations abusives des prix, et il doit baisser les taux d'intérêt », souligne madame Bruske. « Le chômage est en hausse, ce qui rendra la situation encore plus difficile pour les familles déjà aux prises avec des coûts exorbitants pour le loyer, les hypothèques et les biens essentiels à l'épicerie. »

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias, CTC

[email protected]

613-526-7426

21 mai 2024 à 16:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :