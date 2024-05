Numéros gagnants de la loterie après-midi - Société des loteries et des jeux de l'Ontario - 21 mai 2024

Les Québécois continuent d'être chanceux à la loterie : quatre lots de 1 000 000 $ chacun ont été remportés durant la longue fin de semaine. Deux Maxmillions ont été gagnés le vendredi 17 mai, respectivement en Montérégie et dans les Laurentides. Un...

Henry Zavriyev, fondateur et PDG de Leyad, est fière d'annoncer l'acquisition de l'Hôtel & Spa Lac Brome, une destination de premier plan située au bord du pittoresque Lac Brome. Cette acquisition marque les débuts de Leyad dans le secteur de...

Saint-Laurent et Excellence industrielle Saint-Laurent se réjouissent de la Zone d'innovation aérospatiale du Québec annoncée aujourd'hui en présence du premier Ministre du Québec, M. Francois Legault, du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de...