SSA Marine nomme Nicolas Gauthier président de la division mondiale des conteneurs de la société





SSA Marine, l'un des principaux opérateurs indépendants de terminaux maritimes au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination de Nicolas Gauthier au poste de président de la division mondiale des conteneurs de la société.

Dans ce nouveau rôle, Gauthier mettra à profit sa riche expérience des opérations portuaires et logistiques internationales au niveau exécutif pour superviser les concessions de terminaux à conteneurs de SSA Marine aux États-Unis, au Mexique, au Panama, au Chili, en Colombie et au Vietnam. Gauthier fait partie de l'équipe de direction basée à Seattle, où il rend compte à Uffe Ostergaard, PDG de Carrix, la société mère de SSA Marine.

Gauthier rejoint SSA Marine en provenance de DP World, où il a occupé le poste de PDG de DP World Pérou. Il a débuté avec la société en 2019 en tant que PDG de DP World Équateur. Auparavant, Gauthier a passé sept ans en tant que PDG du groupe PortSynergy, le plus grand opérateur de terminaux à conteneurs en France.

« Je suis ravi que Nicolas rejoigne SSA Marine en tant que président de notre division mondiale des conteneurs », a déclaré Ostergaard, PDG de Carrix. « L'expérience de Nicolas en matière de direction, de croissance et d'intégration des opérations de terminaux maritimes dans le monde entier a fait de lui, le candidat idéal. Sa capacité à favoriser la sécurité, l'efficacité opérationnelle et la réduction des émissions profitera grandement à nos employés, à nos clients et à nos partenaires. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Nicolas dans le cadre de notre prochain chapitre de croissance. »

« Je suis honoré de me joindre à SSA Marine et d'assumer ce nouveau rôle », a déclaré Gauthier, président de la division mondiale des conteneurs de SSA Marine. « SSA Marine est un leader mondial dans la gestion de terminaux à conteneurs, l'arrimage et le développement de terminaux. J'ai aimé apprendre à connaître son équipe incroyable et j'ai hâte de collaborer avec elle et avec nos clients pour atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité et de croissance. »

À propos de SSA Marine

SSA Marine est l'un des principaux opérateurs indépendants et privés de terminaux maritimes au monde. Il exerce ses activités dans plus de 250 terminaux et gares de triage aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Asie. Sa filiale, Tideworks Technology, propose des solutions technologiques innovantes pour l'industrie du transport. Fondée en 1949, l'entreprise n'a cessé d'étendre sa présence mondiale tout en privilégiant les intérêts de ses clients. Elle emploie aujourd'hui plus de 19 000 personnes dans le monde.



21 mai 2024 à 14:45

