Éloïse Gratton et François Joli-Coeur, éminents avocats spécialisés dans la protection de la vie privée, rejoignent la pratique nationale d'Osler en matière de Protection de la vie privée et gestion de l'information, leader sur le marché.





MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Osler est heureux d'accueillir deux éminents avocats spécialisés dans la protection de la vie privée, Éloïse Gratton et François Joli-Coeur, à titre d'associés au sein du groupe de pratique Protection de la vie privée et gestion de l'information basés à Montréal. Adam Kardash et Éloïse dirigeront le groupe de pratique à titre de coprésidents.

«?L'arrivée d'Éloïse Gratton et de François Joli-Coeur au sein de notre groupe de pratique renforce considérablement l'étendue et la profondeur de notre pratique nationale en matière de protection de la vie privée et de gestion de l'information?», déclare Adam Kardash, co-président du groupe de pratique Protection de la vie privée et gestion de l'information du cabinet et responsable national d'AccessPrivacy. « Les données sont désormais un actif commercial essentiel pour nos clients. Avec l'expérience étendue et diversifiée de nos nouveaux associés, notre cabinet renforce sa capacité à guider les clients à travers les risques croissants en matière de vie privée, de droit, d'éthique et de réputation dans l'environnement complexe des données d'aujourd'hui. »

Éloïse est reconnue à l'échelle nationale comme une avocate de premier plan en droit de la protection de la vie privée au Canada et est classée Band 1 par Chambers Canada dans le domaine de la protection de la vie privée et de la gestion de l'information. Elle conseille des entreprises de divers secteurs sur un large éventail de questions relatives à la conformité en matière de protection de la vie privée, à la gestion des crises et des risques, aux incidents de sécurité, à l'éthique et à la gouvernance des données en ce qui a trait à la gestion des renseignements personnels. Éloïse représente également des clients dans le cadre d'enquêtes réglementaires en matière de protection de la vie privée.

«?Je suis ravie de joindre mes forces à celles de la plus importante équipe de protection de la vie privée au Canada?», déclare Éloïse. «?Je me réjouis de co-diriger avec Adam le plus grand groupe d'avocats au Canada se consacrant exclusivement à la protection de la vie privée et à la gestion de l'information.?»

Reconnu comme «?Étoile montante?» dans le domaine par Chambers Canada, François conseille des clients canadiens et internationaux sur la conformité aux lois sur la protection de la vie privée et des données et a aidé des organisations de toutes tailles à concevoir et à mettre en oeuvre des programmes complets de conformité en matière de protection de la vie privée. Sa pratique se concentre sur les exigences en matière d'anti-pourriel et de protection des consommateurs, ainsi que sur d'autres considérations relatives à la protection de la vie privée liées au big data, à la technologie publicitaire, à l'intelligence artificielle, à la fintech, à l'infonuagique et à l'externalisation.

« Nous sommes ravis d'accueillir Éloïse et François chez Osler. Leur arrivée vient renforcer notre expertise en matière de protection de la vie privée pour nos clients, tant au Québec qu'à travers tout le Canada », ajoute Sandra Abitan, Associée directrice du bureau de Montréal d'Osler. « Chaque jour, nos clients à travers le pays nous sollicitent pour des défis toujours plus complexes en matière de protection de la vie privée et de gestion des données. L'arrivée d'Éloïse et François renforce notre présence nationale et notre capacité à répondre efficacement aux besoins croissants de nos clients dans ce domaine. »

À propos d' Osler

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. est un cabinet d'avocats de premier plan ayant une seule priorité : vos affaires. Que ce soit de Montréal, Toronto, Calgary, Ottawa, Vancouver ou New York, notre équipe fournit des conseils à ses clients canadiens, américains et internationaux relativement à un large éventail de questions juridiques nationales et transfrontalières. Notre approche «?un seul cabinet?» nous permet d'offrir un accès direct à l'un de nos 550 avocats afin de fournir des solutions juridiques efficaces et pratiques dictées par vos besoins. Depuis plus de 160 ans, nous avons acquis la réputation de résoudre les problèmes, d'éliminer les obstacles et de fournir les réponses dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. C'est le droit à l'oeuvre. Pour plus d'informations, visitez www.osler.com.

SOURCE Osler, Hoskin & Harcourt LLP - Toronto

21 mai 2024 à 14:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :