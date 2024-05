Le conseil tribal de Meadow Lake et le Canada sont prêts à faire progresser les discussions sur la réconciliation et l'autodétermination





FLYING DUST FIRST NATION, SK, le 21 mai 2024 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et conseil tribal de Meadow Lake

Aujourd'hui, le conseil tribal de Meadow Lake et le gouvernement du Canada ont annoncé la signature d'un protocole d'entente qui orientera leurs travaux visant à promouvoir une réconciliation durable et à renforcer les relations de nation à nation sur la base des priorités des Premières Nations de Meadow Lake.

Dans le cadre de ce protocole préparé en collaboration, les parties exploreront de nouveaux moyens de faire progresser le droit inhérent à l'autodétermination des Premières Nations de Meadow Lake. Le but est de travailler ensemble à la conclusion d'accords négociés qui redonneront aux Premières Nations le contrôle sur les questions qui touchent leurs communautés dans des domaines clés tels que la gouvernance, la gestion des terres et des ressources, et des questions liées à l'administration de la justice dans leurs communautés, par exemple le maintien de l'ordre et la justice réparatrice.

Le conseil tribal de Meadow Lake participe à ces discussions en tant que représentant de neuf Premières Nations comptant une population totale de plus de 17?700 membres, répartis entre trois régions visées par un traité dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Les Premières Nations de Meadow Lake qui se sont unies pour mener ces discussions avec le Canada sont les suivantes : Birch Narrows First Nation, Buffalo River Dene Nation, Canoe Lake Cree First Nation, Clearwater River Dene, English River First Nation, Flying Dust First Nation, Makwa Sahgaiehcan First Nation, Ministikwan Lake Cree Nation et Waterhen Lake First Nation.

Le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires autochtones afin de trouver des solutions communes pour répondre à leurs priorités uniques, reconnaître et mettre en oeuvre leurs droits inhérents, et soutenir leurs visions de l'autodétermination et d'un meilleur avenir pour leurs communautés.

Citations

«?À titre de représentant autorisé des Nations que nous servons, le conseil tribal de Meadow Lake est heureux de signer un protocole d'entente pour promouvoir la réconciliation dans deux dossiers importants pour nos Premières Nations : premièrement, confirmer et renforcer la relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement qu'entretient les Premières Nations de Meadow Lake avec le Canada et, deuxièmement, faire progresser la réconciliation en matière de justice et de terres et ressources.?»

Richard Derocher, chef adjoint pour les Cris

Conseil tribal de Meadow Lake

«?Nous participons pleinement aux négociations sur la gouvernance et sommes heureux de signer un protocole d'entente qui apportera du soutien dans les domaines pertinents pour que nous assumions le contrôle de nos terres et de nos ressources afin de créer des économies prospères et de favoriser la santé de nos membres.?»

Lawrence McIntryre, chef adjoint pour les Dénés

Conseil tribal de Meadow Lake

«?Ce protocole d'entente ouvre la voie à une collaboration qui fera progresser les priorités des Premières Nations de Meadow Lake, à savoir une plus grande autonomie et une relation renouvelée entre les Premières Nations et la Couronne. Il nous donne l'occasion de travailler ensemble à des mesures pratiques visant à mettre en oeuvre le droit inhérent des Premières Nations à l'autonomie gouvernementale et à soutenir leur vision collective d'un avenir meilleur pour leurs communautés.?»

- L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le protocole d'entente annoncé aujourd'hui décrit les étapes du processus et établit les thèmes des discussions exploratoires qui auront lieu entre les parties.

Les parties se réjouissent de travailler ensemble pour trouver des solutions communes équilibrées, axées sur des résultats pratiques, qui permettront d'améliorer le bien-être de la communauté au profit des membres des Premières Nations et des générations futures.

