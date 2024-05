Avis aux médias : La FTO to le NPD de l'Ontario lanceront une campagne pour la réglementation du stress thermique dans les lieux de travail de l'Ontario





TORONTO, 21 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération du travail de l'Ontario et le Nouveau parti démocratique (NPD) de l'Ontario tiendront une conférence de presse mercredi à 10 h à Queen's Park pour lancer une campagne en faveur de la réglementation du stress thermique en Ontario.



« La chaleur extrême au travail pose un grave problème de santé et de sécurité dans les lieux de travail de l'Ontario », déclare Laura Walton, présidente de la FTO. « Il nous faut une législation valable pour assurer la sécurité de tous les travailleurs et travailleuses. »

La campagne favorisera l'appui d'une modification de la législation qui sera proposée à l'automne.

« La semaine prochaine, je déposerai une motion devant l'assemblée législative pour lutter contre le stress thermique au travail », dit Peter Tabuns, porte-parole officiel de l'opposition en matière d'action climatique. « Nous espérons que le gouvernement verra l'urgence de l'enjeu et appuiera la motion. »

La conférence de presse réunira trois travailleurs de première ligne de différents secteurs qui parleront de leurs expériences directes de stress thermique extrême au travail. Un des travailleurs prononcera un discours en français.

QUOI : Conférence de presse pour lancer la campagne sur le stress thermique QUAND : Le mercredi 22 mai 2024 HEURE : 10 h, HAE OÙ : Studio des médias de Queen's Park

111, rue Wellesley ouest, Toronto, ON M7A 1A2 ( carte )

Des dirigeants des syndicats affiliés à la FTO seront présents à la conférence de presse et pourront exprimer des commentaires après celle-ci.



La Fédération du travail de l'Ontario représente 54 syndicats et un million de travailleuses et travailleurs en Ontario. C'est la plus grande fédération du travail provinciale du Canada. Rendez-vous à OFL.ca ou suivez @OFLabour sur Facebook , Twitter , Instagram , et TikTok .

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jenny Sellathurai,

directrice intérimaire des communications

de la Fédération du travail de l'Ontario



[email protected] | 416-894-3456

21 mai 2024 à 13:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :