Journées portes ouvertes au complexe de préservation de Bibliothèque et Archives Canada - Avant-première médiatique





GATINEAU, QC, le 21 mai 2024 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada invite les membres de la presse à une avant-première médiatique, le jeudi 23 mai 2024, en vue des Journées portes ouvertes à son complexe de préservation de Gatineau, Québec.

Jasmine Bouchard, sous-ministre adjointe, secteur Expérience des usagers et mobilisation, et Nathalie Ethier, directrice, Biens immobiliers, seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes au sujet des Journées portes ouvertes et des installations de préservation. Les membres des médias auront droit à une visite guidée des deux édifices ultramodernes afin de filmer, de prendre des photos et d'avoir un avant-goût de ce qui attend le public au cours des deux journées suivantes.

Avant-première médiatique

Date : Le jeudi 23 mai 2024

Heure :

9 h 30 à 11 h

Endroit : Bibliothèque et Archives Canada

Centre de préservation

625, boulevard du Carrefour, Gatineau, Québec

Pour la première fois depuis son ouverture en 2022, le nouvel Édifice d'entreposage et de préservation, communément appelé « le gros cube blanc », ouvrira ses portes au public les 24 et 25 mai. Les visiteurs auront aussi l'occasion d'explorer le Centre de préservation, de visiter les laboratoires et les chambres fortes, et surtout, de rencontrer les experts qui travaillent à la préservation du patrimoine documentaire du Canada.

Pour plus d'information au sujet de l'événement : Journées portes ouvertes au complexe de préservation à Gatineau (canada.ca)

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

