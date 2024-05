LBAi W-Gate : une nouvelle ère pour la sécurisation périmétrique, avec l'intelligence artificielle





LBA, fabriquant de barrières automatiques et de bornes de sécurité, annonce le lancement de sa nouvelle innovation de rupture : un portail pliant intelligent à ouverture rapide.

Lancé à l'occasion du salon Intertraffic, salon de référence de l'écosystème, ce portail rapide et intelligent combine les avantages du portail pliant et de la barrière automatique, offrant une solution à faible encombrement et ne nécessitant pas d'installation de cellules de détection. Un produit complet qui diminue drastiquement le nombre de pannes, et qui permet de sécuriser tout en fluidifiant les accès aux bâtiments publics et tertiaires, aux sites industriels et aux sites logistiques.

Fabriqué à Limonest (69), ce produit made in France, intègre le catalogue de la marque historique de La Barrière Automatique.

L'innovation majeure se situe au niveau du système de détection dynamique et de distinction intelligente piéton / véhicule, le LBAi DETECT, système de détection intelligent breveté. Ce système de détection intelligent permet de protéger les piétons et les usagers, sans attendre le contact. Une totale sécurité pour les piétons et les véhicules. L'intelligence artificielle embarquée au niveau de la caméra est ainsi intégrée au service de la sécurité.

Cette technologie dispense de l'usage de cellules et de barres palpeuses, réduisant grandement le risque de pannes. Une technologie qui allie vitesse et sécurité et conforme à la norme EN 13 241-1. La carte LBA ONE-C© assure la liaison aux services web, intégrant notamment le pilotage et la gestion à distance du portail.

Les dimensions du LBAi W-Gate conviennent à toutes les largeurs de passage. En effet, la largeur, la hauteur et le design des vantaux sont totalement adaptables et personnalisables.

Cette solution illustre une nouvelle la capacité de LBA à innover. Via sa marque La Barrière Automatique, LBA dépose 5 brevets par an en moyenne. En intégrant l'intelligence artificielle au service de la sécurité périmétrique, LBA fait, à nouveau, démonstration de sa capacité d'innovation.

« Avec LBAi W-Gate, nous nous adressons à une large typologie d'acteur en recherche d'une solution de sécurisation périmétrique fiable, flexible, et rapide. Ce produit a été développé à partir des retours de nos clients et grâce à l'expertise de notre équipe de recherche et développement, que je félicite. Nous sommes extrêmement fiers de dévoiler ce portail rapide lors d'Intertraffic et ainsi faire la démonstration du dynamisme de notre secteur. Les besoins en sécurité évoluent sans cesse, les barrières et portails doivent en faire autant, constamment. » Conclut Hélène Hardouin, Présidente de LBA.

Pour en savoir plus : https://onlylba.com/speedgate/

21 mai 2024 à 12:20

