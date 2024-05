Avis aux médias - Assises 2024





MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) invite les représentants des médias à une conférence de presse, lors de laquelle elle fera un survol des grands dossiers politiques à l'ordre du jour de ses Assises 2024, qui se tiendront du 22 au 24 mai, à Montréal. Il sera également question de la programmation officielle de ce rendez-vous phare du monde municipal, qui se déroulera cette année sur le thème « Pour le même monde ».

Monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes sera accompagné, lors de la conférence de presse de madame Sophie Mauzerolle, coprésidente des Assises 2024 et conseillère de ville, Ville de Montréal et de monsieur Benoit Lauzon, coprésident des Assises 2024 et maire de la Ville de Thurso.

Quoi : Conférence de presse pré-Assises 2024 de l'UMQ



Date : Mercredi 22 mai 2024



Heure : 10 h - 10 h 30



Lieu : Palais des congrès de Montréal

Salle 521A

1001 Pl. Jean-Paul-Riopelle

Montréal, QC H2Z 1H5

La programmation détaillée des Assises 2024 est disponible ici. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par la page Facebook, le compte Instagram et le fil X de l'UMQ, avec le mot-clic #AssisesUMQ.

